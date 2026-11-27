لوحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع ملحوظ في وتيرة تحليق المسيّرات الإسرائيلية في الأجواء، بعدما عادت إلى تكثيف طلعاتها الاستطلاعية فوق عدد من المناطق، ولا سيما في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، حيث ترصد وتراقب مواقع ومناطق مختلفة.
وأعاد هذا التطور طرح تساؤلات حول خلفيات تكثيف النشاط الجوي الإسرائيلي
في هذا التوقيت، والأهداف التي تسعى إسرائيل
إلى تحقيقها من خلال هذه التحركات.
وفي هذا الإطار، يرجّح معنيون أن تكون هذه الطلعات مرتبطة بعملية جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف جديدة، في إطار تحضيرات إسرائيلية لاحتمالات تصعيد عسكري أو اندلاع مواجهة جديدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وما إذا كانت هذه التحركات تمهّد لعمل عسكري أوسع.