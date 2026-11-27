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وأعاد هذا التطور طرح تساؤلات حول خلفيات تكثيف النشاط الجوي في هذا التوقيت، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه التحركات.وفي هذا الإطار، يرجّح معنيون أن تكون هذه الطلعات مرتبطة بعملية جمع معلومات استخباراتية وتحديد أهداف جديدة، في إطار تحضيرات إسرائيلية لاحتمالات تصعيد عسكري أو اندلاع مواجهة جديدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وما إذا كانت هذه التحركات تمهّد لعمل عسكري أوسع.