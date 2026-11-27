مع اقتراب موسم الأعياد، الذي يشهد عادةً حركة متزايدة في الأسواق والمناطق التجارية والسياحية، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي من شأنها تحسين المشهد العام في العاصمة ، وتأمين أجواء أكثر راحة وأماناً للمواطنين والزوار. وفي هذا الإطار، تأتي الحملة الأمنية التي أُطلقت لمكافحة ظاهرة التسوّل في عدد من شوارع العاصمة، في توقيت يحمل أهمية خاصة، مع استعداد لاستقبال عيدي الميلاد ورأس السنة، وما يرافقهما من نشاط اجتماعي واقتصادي وسياحي.

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وفي الأيام الماضية، كثّفت القوى الأمنية، بالتعاون مع فوج حرس بيروت، تحركاتها الميدانية في عدد من مناطق العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات والبلديات أحمد . وقد أسفرت الحملة التي نُفّذت في 24 تشرين الثاني عن توقيف 19 شخصاً في منطقة البيال والوسط التجاري ومحيطهما، قبل أن تتواصل العمليات في الليلة التالية وتسفر عن توقيف 22 شخصاً إضافياً، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار التسوّل والحد من المضايقات في الأماكن العامة. وفي الأيام الماضية، كثّفت القوى الأمنية، بالتعاون مع فوج حرس بيروت، تحركاتها الميدانية في عدد من مناطق العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات والبلديات أحمد . وقد أسفرت الحملة التي نُفّذت في 24 تشرين الثاني عن توقيف 19 شخصاً في منطقة البيال والوسط التجاري ومحيطهما، قبل أن تتواصل العمليات في الليلة التالية وتسفر عن توقيف 22 شخصاً إضافياً، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار التسوّل والحد من المضايقات في الأماكن العامة.





وتكتسب الحملة أهمية إضافية مع اقتراب الأعياد، إذ تستعد الأسواق والمراكز التجارية لاستقبال أعداد أكبر من المتسوقين، فيما تشهد المطاعم والمقاهي والمناطق السياحية حركة ناشطة خلال هذه الفترة. كما تشكل بيروت وجهة أساسية للمغتربين والزوار الذين يعودون إلى لبنان لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم. وفي ظل هذه الحركة، يصبح الحفاظ على نظافة الشوارع وتنظيمها وتأمين السلامة فيها جزءاً أساسياً من الاستعداد لاستقبال الموسم، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المواطنين والزوار.



ولا تقتصر أهمية تنظيم الشوارع على تسهيل حركة السير والتنقل، بل تمتد إلى دعم القطاعات التجارية والسياحية التي تعوّل على زيادة الإقبال خلال الأسابيع الأخيرة من العام. فتوفير بيئة مريحة وآمنة في محيط الأسواق والمحال التجارية والمناطق التي تستقطب الزوار قد يشجع الناس على التنقل والتسوّق وقضاء أوقات أطول خارج منازلهم، بعيداً من مظاهر الفوضى والمضايقات. كما أن تحسين صورة العاصمة في هذه المرحلة يحمل أهمية خاصة، خصوصاً أن الشوارع والأماكن العامة تشكل الواجهة الأولى التي يتفاعل معها الزائر عند وصوله إلى المدينة. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب الأمني فحسب، بل تتصل أيضاً بتنظيم الحياة اليومية في العاصمة، ولا سيما في المناطق التي تشهد كثافة في حركة السيارات والمارة. فانتشار المتسوّلين عند الإشارات الضوئية والتقاطعات، وبين السيارات أو بالقرب من المحال التجارية والمطاعم، يتسبب في إرباك حركة السير، ويضع السائقين والمارة أمام مواقف غير مريحة، خصوصاً خلال ساعات الذروة. ومن هنا، فإن الحد من هذه الظاهرة من شأنه أن يساهم في تسهيل التنقل، وتخفيف الازدحام والمضايقات، وتعزيز قدرة المواطنين على استخدام الطرقات والأماكن العامة بأمان وحرية.وتكتسب الحملة أهمية إضافية مع اقتراب الأعياد، إذ تستعد الأسواق والمراكز التجارية لاستقبال أعداد أكبر من المتسوقين، فيما تشهد المطاعم والمقاهي والمناطق السياحية حركة ناشطة خلال هذه الفترة. كما تشكل بيروت وجهة أساسية للمغتربين والزوار الذين يعودون إلى لبنان لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم. وفي ظل هذه الحركة، يصبح الحفاظ على نظافة الشوارع وتنظيمها وتأمين السلامة فيها جزءاً أساسياً من الاستعداد لاستقبال الموسم، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المواطنين والزوار.ولا تقتصر أهمية تنظيم الشوارع على تسهيل حركة السير والتنقل، بل تمتد إلى دعم القطاعات التجارية والسياحية التي تعوّل على زيادة الإقبال خلال الأسابيع الأخيرة من العام. فتوفير بيئة مريحة وآمنة في محيط الأسواق والمحال التجارية والمناطق التي تستقطب الزوار قد يشجع الناس على التنقل والتسوّق وقضاء أوقات أطول خارج منازلهم، بعيداً من مظاهر الفوضى والمضايقات. كما أن تحسين صورة العاصمة في هذه المرحلة يحمل أهمية خاصة، خصوصاً أن الشوارع والأماكن العامة تشكل الواجهة الأولى التي يتفاعل معها الزائر عند وصوله إلى المدينة.

ومن الناحية الأمنية، تساهم الحملات الميدانية المستمرة في تعزيز حضور الأجهزة المختصة في الشوارع، ورفع مستوى الرقابة في المناطق المكتظة، بما يتيح التدخل عند رصد أي مخالفات أو ممارسات تؤثر في سلامة المواطنين. كما أن استمرار الدوريات وانتشار العناصر الأمنية يعززان الشعور بالأمان، ويؤكدان أن الحفاظ على النظام العام مسؤولية مستمرة، لا تقتصر على المناسبات أو الفترات التي تشهد ازدحاماً استثنائياً.



إلى ذلك، لا يمكن فصل مكافحة التسوّل عن البعد الاجتماعي للظاهرة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين قد يُدفعون إلى الشوارع لاستدرار عطف المارة وجمع الأموال. فهؤلاء لا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد مخالفين، بل قد يكونون ضحايا ظروف معيشية صعبة أو عمليات استغلال من قبل أشخاص أو شبكات تستفيد من وجودهم في الشوارع. وبالتالي، فإن أي حملة جدية لمكافحة التسوّل يجب أن تترافق مع إجراءات لحمايتهم، وتحديد الجهات التي تستغلهم، وإحالتهم إلى المؤسسات الاجتماعية المختصة لتوفير الرعاية اللازمة لهم وضمان حقهم في التعليم والحياة الآمنة.



وفي المقابل، تبرز ضرورة التمييز بين حالات الاستغلال المنظّم وبين الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في الشارع نتيجة الفقر أو البطالة أو غياب مصادر الدخل. فالمعالجة الأمنية وحدها لا تكفي للحد من الظاهرة بصورة مستدامة، ما لم تترافق مع متابعة اجتماعية واقتصادية للحالات الأكثر حاجة، بالتعاون بين الوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية، بهدف توفير بدائل تحمي كرامة هؤلاء الأشخاص وتحد من عودتهم إلى التسوّل.

وبين تنظيم الشوارع وتعزيز الأمن وحماية الأطفال من الاستغلال، تبدو الحملة الحالية خطوة في اتجاه الحد من ظاهرة تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين، ولا سيما في العاصمة التي تستعد لاستقبال موسم يشهد حركة استثنائية. ويبقى الرهان على استمرار هذه الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف المناطق التي تنتشر فيها الظاهرة، بالتوازي مع اعتماد مقاربة اجتماعية لا تكتفي بإبعاد المتسوّلين عن الشوارع، بل تسعى أيضاً إلى معالجة الأسباب التي تدفع بعضهم إلى التسوّل.



فمع اقتراب الميلاد ورأس السنة، لا تقتصر الاستعدادات المطلوبة على الزينة والإنارة والاحتفالات، بل تشمل أيضاً توفير شوارع منظمة وآمنة، ومساحات عامة يستطيع المواطنون والزوار التنقل فيها والاستمتاع بها بحرية وراحة. وهي مسؤولية تتطلب تعاون والبلديات والمؤسسات الاجتماعية، حتى تكون الأعياد مناسبة تعكس صورة أفضل عن العاصمة، وتعيد إلى شوارعها الحيوية والنظام والأمان.