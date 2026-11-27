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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"عامان على اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني ولا يزال عالقا بين نيران العدوان وغياب الحلول.ميدانيا تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع بالتوازي مع سباق دبلوماسي في ومجلس الأمن بفعل اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل نهاية العام وسط تمسك لبناني بالقرار ألف وسبعمئة وواحد وبوجود القوات الدولية في لبنان.وانطلاقا من ذلك جاء رفض حركة أمل إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية في أي قرار أو تفويض أممي جديد.وأما الصيغة المطروحة فكشف عنها رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وزير الدولة في وزارة الدفاع التركية وهي أن تستمر اليونيفيل في تنفيذ مهامها خلال فترة الإنسحاب أي طوال العام 2027 ضمن برمجة تمنع الفراغ ليكون هناك وقت للتوافق على قوات بديلة على أن يكون القرار 1701 هو الإطار القانوني لها.واليوم توزعت الاعتداءات بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات تتجاوز حدود منطقة أو بلدة لتشكل تصعيدا يعد الأكبر من نوعه منذ توقف المواجهات المباشرة بين العدو والمقاومة.تصعيد هو الثاني خلال أيام الذي يطال مناطق خارج المناطق المحتلة والأطراف المحيطة بها بعد الغارات التي استهدفت الاسبوع الماضي منطقة الشعرة في جرود السلسلة الشرقية.وفي سياق متصل وسع جيش الاحتلال دائرة تهديداته لتطال صيادي الجنوب محذرا إياهم من الاقتراب من القطع البحرية العسكرية بذريعة اتهام باستخدام قوارب الصيد المدنية غطاء لتصوير تحركات قواته البحرية وجمع معلومات استخبارية في المنطقة الحدودية البحرية.أمام هذا التصعيد تحدثت صحيفة هآرتس العبرية عن توجه الاميركية الى عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والعدو الاسرائيلي قبل نهاية العام الحالي.وبحسب الصحيفة فإن الجولة ستركز على إيجاد طرف ثالث يتولى مراقبة تنفيذ البرنامج التجريبي الذي ينص على انسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من مناطق الجنوب ليتمكن الجيش اللبناني من الانتشار فيها.اقليميا تتصاعد مؤشرات المواجهة العسكرية الايرانية-الاميركية مع عودة لغة التهديدات إلى الواجهة فبينما تؤكد طهران انفتاحها على دراسة مقترحات من شأنها تهيئة أرضية للمفاوضات من دون تقديم تنازلات عن مواقفها المبدئية يلوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات عسكرية جديدة رغم حديثه عن منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق.وعلى الجبهة الإسرائيلية تكشف تقارير إعلامية عن تباين داخل المؤسسة الأمنية بشأن توقيت توجيه ضربة لإيران وإمكان تنفيذها بشكل منفرد في مؤشر على تعدد السيناريوهات المطروحة مع استمرار الغموض بشأن عواقب المواجهة.مقدمة الـ"أم تي في"هل هناك جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟اسرائيل أكدت المعلومة بطريقة غير رسمية، فنفاها لبنان بالطريقة عينها.وأما الراعي فكشف عبر مصادره ان لا جولة مفاوضات جديدة، بل محاولة عقد لقاء على المستوى العسكري عبر تقنية زوم، وذلك لحل بعض الاشكالات الميدانية.فهل ما لم يحل وجاهيا حتى الان، يمكن ان يحل افتراضيا؟ بالتوازي، السفير الاميركي ميشال عيسى يواصل انتقاده المبطن للسلطة .اذ اعلن ان على قادة لبنان التحلي بالشجاعة، ومسؤولية اختيار المسار الصحيح واتخاذ القرارات الصعبة والتزام تنفيذها.موقف عيسى يتطابق الى حد كبير، مع كلام منقول عن اوساط مسؤولة في واشنطن، فحواه ان الادارة الاميركية غير راضية عن أداء السلطة اللبنانية، وتعتبر ان اداءها اذا استمر سيفوت على لبنان فرصة تاريخية لاخراجه من الوضع غير الطبيعي. في هذا الوقت، القضاء يقول كلمته يوميا تقريبا في حزب الله.فمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى على ثلاثة عناصر جدد من حزب الله في قضية بشري، بحيث ارتفع عدد المدعى عليهم الى ثمانية يتوزعون بين خمسة موقوفين وثلاثة متوارين عن الانظار.والتوسع في التحقيق اليوم يثبت ان أمرا ما كان يعد للشمال، ما يؤكد مرة جديدة النيات المبيتة لحزب الله. البداية من الاردن حيث اتهمت محكمة اردنية شخصا لبنانيا فرنسيا بأعمال غير مشروعة مرتبطة بالحزب.مقدمة "المنار"العدو يوسع دائرة اعتداءاته البرية والجوية جنوبا، وصولا إلى عين التينة البقاعية، ويعاود تهديداته لتطال الصيادين في المياه اللبنانية، فيما لا تزال السلطة تسبح في أوهامها، وتعلن عن انتظارها تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعرف أي سياسة ستتبعها هذه الحكومة.ومع إقرار رئيس الجمهورية بأن إسرائيل لم تنفذ اتفاق الإطار الذي يلتزم به لبنان، تبقى وجهته التفاوضية رهن الإشارة الأميركية، مع سعي واشنطن لعقد جولة تفاوضية ثامنة بين لبنان وإسرائيل، حسبما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، والتركيز على إيجاد طرف ثالث يتولى تنفيذ الاتفاقات والتحقق من النماذج التجريبية.كأن السلطة اللبنانية لم تتعلم من التجربة بدماء أهلها وما تبقى من قراها المحتلة، ولم يكفها نموذج زوطر المشؤوم، لتجر إلى جولة جديدة عنوانها انتزاع إقرار بإنهاء أي دور لقوات اليونيفل، حسبما تريد الإرادة الأميركية، وتخل تام عن اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني الذي أنهى حرب العام 2024، وتهديد لما تبقى من اتفاق ال1701.كل هذا ولا رأي ولا قرار للحكومة ولا لمجلس النواب، وكأن البلد بلا دستور وبلا ميثاق.وأما ميثاق الصبر والصمود والعمل بكل الوسائل لتحرير الأرض والإنسان، فهو عنوان شباب التعبئة العاملين كمجتمع مقاوم، مضحين ومتطوعين ببذل الأنفس والأموال، ولهم كانت رسالة تحية وتقدير من الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في يوم التعبئة، مع الدعوة لهم للاستمرار في أعمالهم وجامعاتهم ومتاجرهم ومزارعهم، مع اليقظة للدفاع حيث يستلزم ذلك.وأكد سماحته للتعبويين أن معهم لن يتمكن العدو من البقاء على أرضنا محتلا.ومن أجل تحرير الأرض من الاحتلال، وحفظ الوطن وبناء المؤسسات، كانت رسالة الرئيس نبيه بري لحزب الله وحركة أمل، التي نقلها عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، من أن عليهما من الآن فصاعدا أن يتعاملا كفريق واحد، وليس كفريقين.مقدمة الـ"أو تي في"في الذكرى الثانية لاتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، يعود السؤال نفسه: ماذا بقي من الاتفاق الذي أوقف حرب الإسناد الأولى، ووعد بانسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وتطبيق القرار 1701؟يومها، عاد عشرات آلاف النازحين إلى قراهم، معتقدين أن الحرب انتهت.ولكن الاتفاق منح لبنان استراحة ولم يمنحه حلا. فالجيش الإسرائيلي لم ينسحب كاملا، واستمر في الغارات والاغتيالات والتجريف، فيما بقي سلاح حزب الله خارج إطار الدولة، وتعثر الانتقال من وقف النار إلى تسوية نهائية.ومع ذلك، أنتج الاتفاق تحولا داخليا واضحا: انتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وتشكلت حكومة برئاسة نواف سلام، وانتشر الجيش في أجزاء واسعة من الجنوب، وتحول عنوان حصر السلاح من شعار مؤجل إلى بند رسمي في خطاب القسم والبيان الوزاري، ولو مرتبطا باقرار استراتيجية للأمن الوطني.ولكن ما بدأ فرصة لاستعادة الدولة، تحول تدريجيا إلى خلاف داخل السلطة نفسها. فحزب الله وحركة أمل ساهما في انتخاب جوزاف عون، وشاركا في الحكومة التي التزمت بسط سلطة الدولة وإقرار استراتيجية أمن قومي، ثم دخلا في مواجهة سياسية مع رئيس الجمهورية والحكومة برئيسها ومكوناتها حول سلاح الحزب ومهل حصره.وفي الثاني من آذار 2026، قرر حزب الله فتح جبهة إسناد إيران، فعادت الحرب، ووسعت إسرائيل احتلالها وعملياتها داخل لبنان، ليسقط عمليا ما بقي من اتفاق تشرين الثاني، ويبقى نصه حاضرا فيما نتائجه غائبة، ولا سيما بعد التوصل الى اتفاق الاطار اثر المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل في حزيران 2026.وأما اليوم، فلا انسحاب إسرائيليا كاملا، ولا حصر للسلاح، ولا عودة لجميع النازحين، ولا إعادة إعمار، ولا تعويضات لأصحاب المنازل والأرزاق.وأما الدولة التي وعد اللبنانيون بعودتها، فلا تزال عالقة بين الاحتلال والسلاح والخلافات الداخلية.وفي غضون ذلك تتقدم ساعة اليونيفيل.ولايتها تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول، من دون اتفاق نهائي على البديل. ويبحث اليوم في مشروع فرنسي يسمح لها بمواصلة بعض مهماتها خلال مرحلة الانسحاب، كإزالة الألغام ومواكبة القوافل الإنسانية ومراقبة الخروقات، فيما أبدت واشنطن استعدادا لمناقشة الطرح.ولكن التمديد التقني لا يعالج أصل المشكلة. وهنا يتجلى فشل السلطة. اذ بعد عامين على اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني، لا خطة لتحويله إلى انسحاب كامل، ولا استراتيجية متفقا عليها لحصر السلاح، ولا رؤية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، ولا إعادة إعمار، ولا حلول للكهرباء وأموال المودعين والغلاء والبطالة.سلطة تعرف ماذا تريد إسرائيل وإيران وأميركا، لكنها لم تقل بعد ماذا تريد هي، وكيف ستصل إليه.مقدمة الـ"أل بي سي"اللغة العربية مطاطة: على سبيل المثال لا الحصر، كلمة "موقف" يمكن استخدامها للحديث عن موقف كوريا الشمالية من تأييد أميركا لكوريا الجنوبية، أو موقف الصين من موقف أميركا من تايوان.الكلمة نفسها، أي "موقف" يمكن استخدامها للحديث عن الموقف رقم 4 في الليلكي في الضاحية الجنوبية.استخدام "موقف" دوليا، قد يتسبب بحرب عالمية، واستخدام "موقف" في الليلكي، كاد أن يتسبب بحرب كونية بين أبناء العائلة الواحدة، عائلة زعيتر، وصار التحدي أمام الدولة أن تعالج معضلة موقف الليلكي، في ظل عجزها عن معالجة مأزق " الموقف اللبناني" مما هو حاصل في المنطقة.المعجزة اللبنانية لا تقتصر على الإفادة من "مطاطية " اللغة العربية، بل في دخول كتاب "غينيس" للأرقام القياسية: أسرع إقفال بالشمع الأحمر، وأسرع إزالة للشمع الأحمر، في تاريخ أستخدام الشمع الأحمر.ما القصة؟ قرار قضائي بإقفال ملاحم في صبرا بالشمع الأحمر، بسبب مخالفتها لشروط السلامة العامة ولعدم حيازتها التراخيص.حصل ذلك منذ أيام معدودة، دخلت عوامل إنتخابية، سياسية، على الخط، وزارت شخصيات المنطقة، وبدأت الأعتراضات بقطع الطرقات وإشعال النيران، ليس للمشاوي أمام الملاحم، بل أعتراضا على الشمع الأحمر، فرضخت الدولة، وكان مخرج، والمخرج قرار بفض الأختام عن الملاحم المقفلة والتي تقدم أصحابها بطلبات الاستحصال على التراخيص القانونية.يا سادة، طالما أنكم تعرفون أن ضغط الشارع سيرغمكم على نزع أختام الشمع الأحمر، فلماذا وضعتموها في الأساس؟لماذا لم تطلبوا من الملاحم غير المرخصة أن يستحصل أصحابها على التراخيص من دون كل هذه "الضجة والشوشرة"؟ألم يكن ذلك أجدى من أن تعرضوا هيبتكم، أو ما تبقى منها، لهذه النكسة؟ إنه أسرع وضع للشمع الأحمر وإزالته، ويستحق الدخول في كتاب "غينيبس للأرقام القياسية" إلى جانب أكبر جاط تبولة وأكبر صحن حمص، واليوم أسرع نزع للشمع الاحمر.ولأن القصة قصة لحوم، لا بأس من الأقتباس من العبقري زياد الرحباني من مسرحيته "فيلم اميركي طويل" حين يقول: "لبنان الجديد لحم بعجين".لا جديد في الحاضر، فلنعد إلى الماضي، اليوم الذكرى الثانية لوقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.مقدمة "الجديد"لبنان.. "شو بيشبهك تشرين" سيادة لم تتحقق وقرارات لم تنفذ يلملم تشرين آخر أوراقه واتفاقه لم يساو الحبر الذي كتب فيه عامان على قرار وقف الأعمال العدائية ولبنان لا يزال ساحة للحرب الإسرائيلية.حفرت إسرائيل "قبر" الاتفاق وكتبت على شاهده هنا يرقد "اتفاق تشرين" فلا التزام ولا انسحاب لا بل تكريس للاحتلال، وبعد البر والجو وصل التمادي الإسرائيلي إلى تلوين البحر الأزرق باللون الأحمر وإصدار تحذير للصيادين بالإخلاء تحت ذريعة التجسس لصالح حزب الله لا الاتفاق الذي ولد.في مثل هذا اليوم سلك طريق التنفيذ ولا الإطار الثلاثي معروف باقي المستقبل وإن ضرب الإعلام الإسرائيلي موعدا لجولته الثامنة قبل نهاية العام من دون تأكيد الأميركي وتبليغ اللبناني.وعلى المراوحة في المكان تعطلت محركات عند مفرق ضهر البيدر بعد انقسام الجبهة الوزارية إلى فريقين أحدهما يتمسك بالمجلس العدلي والآخر يتمترس خلف الخطوط الحمر وبينهما تنظر الدولة بعين المراقب للعين التي ستراقب الجنوب بعد اليونفيل.وفي هذا الإطار كشف رئيس الحكومة نواف سلام أن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار يسمح للقوة الدولية بمواصلة بعض مهامها خلال مرحلة الانسحاب التدريجي. وأضاف في حديث صحفي أن هذا لن يحل مشكلة ما بعد اليونيفيل، لكنه سيمنح لبنان وقتا للاتفاق على منظومة جديدة في الجنوب وأن مسؤولين أميركيين أبدوا انفتاح واشنطن على دراسة هذا الترتيب.من جهة أخرى رفض سلام إخضاع مستقبل لبنان لإرادة إيران أو ترهيب حزب الله.وأما حزب الله وبحسب مصادر سياسية للجديد فإنه يتابع بحذر ما يرسم له في الداخل، ولن يقع في الفخ الذي يحاول البعض جره إليه.وفي سياق آخر أضافت المصادر إن لبنان أمام أسابيع دقيقة ويترقب المسار السياسي الذي ستسلكه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إضافة إلى بدء الكونغرس الأميركي الجديد أعماله مطلع العام المقبل ليبني على الشيء مقتضاه.لم يختتم المشهد السياسي عند المصادر فرئيس الجمهورية خلال توأمة قرى جنوبية مع قرى فرنسية شدد على أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل من شأنها تسريع حصر السلاح بيد الدولة قبل أن يفتح أبواب القصر لاستقبال أطفال الجنوب هم أتوا إليه من زوطر الغربية ومحيطها ليسلموه علم لبنان كرمز لصمودهم وتمسكهم بأرضهم.لبنان منكمش على أزمات الداخل وينتظر حلول الخارج والخارج معلق على حبال الأزمة الإيرانية الأميركية ومرادفاتها في المنطقة وعلى تطوراتها والاعتداءات التي تتعرض لها بعض دولها.التأم في إسلام آباد الاجتماع الثالث للجنة السياسية والدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة التي تضم الثلاثية السعودية الباكستانية التركية وتصدر جدول أعماله التصعيد والاعتداءات الحوثية ضد المملكة ومستجدات الأوضاع الإقليمية إضافة إلى متابعة التحركات الدبلوماسية المشتركة تجاه إيران.في المقابل أعلنت طهران أن المواجهات انتقلت من البحار إلى المحيطات وما وراء المحيطات كرر الرئيس ترامب تهديده بضرب جبل الفأس بعد عفو أصدره عن "الديك الرومي".