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مع اقتراب انتهاء ولاية «اليونيفيل» تتكثّف المشاورات الدولية بشأن مستقبل الوجود الأممي في الجنوب، فيما يدخل مرحلة العدّ العكسي للتوافق على صيغة بديلة، وتزداد أهمية ترتيب الأولويات في تنفيذ «الإطار الثلاثي»، على وقع التصعيد الميداني المتواصل، الذي تمثّل في سلسلة غارات جوّية وعمليات قصف مدفعي طالت مناطق جنوبيّة عدّة.ووفق مصادر دبلوماسية فان المساعي لإيجاد صيغة بديلة عن اليونيفيل لم تصل إلى نتيجة نهائية، فيما لم يستقر الموقف رأي موحّد رغم التفاهم على التمسك بالقرار 1701 كمنطلق لأي صيغة جديدة، . وعلم أيضاً أنّ الاتصالات الأميركية – الفرنسية مستمرة على أن يزور وفد عسكري وأمني فرنسي للبحث المعمق مع القيادة العسكرية والأمنية بالمشروع الفرنسي.ونقلت «اللواء» عن مسؤول رسمي مطَّلع أن لبنان لم يتلقَ بعد اي دعوة أو معلومات حول استئناف المفاوضات حضورياً في واشنطن، ولا معلومات رسمية عن اجتماع عسكري عبر تطبيق زوم. وهناك كلام عام لكن لا شيء ثابتاً.وبالنسبة لموضوع الاقتراح الفرنسي حول بديل اليونيفيل قال المسؤول: ان الاتصالات قائمة بين الفرنسيين والدول الاخرى المعنية في الامم المتحدة، ولم يتوصلوا الى اي صيغة بعد، وستحصل جلسات مناقشة الاسبوع المقبل.وكتبت" الشرق الاوسط": تعمل فرنسا على صياغة مسودة لقرار أممي يجنّب جنوب لبنان الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة قوات العاملة في الجنوب (اليونيفيل) أواخر العام الحالي، تمهيداً لعرضها على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتجنب أي «فيتو» يواجهها. وتتضمن ملامح مسودة القرار إعادة جدولة انسحاب البعثات العسكرية في «اليونيفيل»، مما يؤخر الانسحاب الكامل لمدة 6 أشهر.وتؤازر دول أوروبية لبنان في مسعى التوصل إلى صيغة تمديد مهمة «اليونيفيل» لمدة 6 أشهر، وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة التي تشترط تقدماً في مسار حصرية السلاح بأيدي الدولة ، وتدفع باتجاه تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما يرفضه لبنان.وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات الدولية إن «مجمل ما يُحكى اليوم لا يتعدى كونه مقترحات لتجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، ولا شيء محسوماً حتى الآن». وأوضحت المصادر: «التفاوض اليوم سيشمل اللاعبين الأساسيين المقررين في مجلس الأمن؛ أي الدول دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، وذلك للتوصل إلى تفاهم تجنباً لاستخدام إحداها حق النقض (الفيتو) ضد القرار المقترح».وأضافت المصادر: «الآن بدأ الحراك الفعلي، وهناك محاولات فرنسية لصياغة مسودة لقرار أممي تعمل باريس على إعداده بعد حصيلة اتصالات دولية ولبنانية، وهناك صيغة بدأ الإعداد لها، وعلى أساسها ستنشط الحركة وعملية التفاوض، وستظهر المواقف في شأن قبولها أو رفضها».وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الاتصالات الدولية، إن ملامح الصيغة تتضمن تأجيلاً لانسحاب «اليونيفيل» لمدة تصل إلى 6 أشهر، عبر برمجة الانسحاب بطريقة تقنية.وقالت المصادر: «ثمة إجماع لدى الدول المعنية بالملف اللبناني على منع الفراغ في الجنوب، ولا تُعارض تمديد وجود (اليونيفيل) تحت غطاء دولي». وأوضحت أن الصيغة المقترحة «تتضمن برمجة للانسحاب بما يطيل أمد بقاء بعض البعثات فترة أطول»، في إشارة إلى انسحاب بعثة، وتليها بعثة أخرى بالتدرج، على أن تستمر القوات الباقية بمتابعة مهامها، مما يمنع الفراغ الأمني في منطقة عملياتها.ومع أن هناك دفعاً دولياً باتجاه هذا التمديد، لم تظهر ملامح قبول كامل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لهذه الصيغة. وقالت المصادر: «في مقابل هذا المقترح، يربط الجانب الأميركي أي صيغة لمنع الفراغ في الجنوب بأن يسلّم (حزب الله) سلاحه ضمن مهلة زمنية»، وهو أمر ترى أنه متعذر في الوقت الراهن، على خلفية رفض «حزب الله» هذا الطلب قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، فضلاً عن أن الجانب الأميركي يدفع باتجاه تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما يرفضه لبنان في الوقت الراهن.وكتبت" نداء الوطن": لم تتبدّد شكوك واشنطن في جدّية التزام لبنان بنزع سلاح «حزب الله». وتعتبر مصادر دبلوماسية أميركية أنّ هذه النبرة جاءت نتيجة ضغوط أميركية وخليجية متزايدة، فيما لا تزال الفجوة واسعة بين الإعلان والتنفيذ، بعد ثمانية أشهر على تكليف الحكومة الجيش تفكيك البنية العسكرية لـ«الحزب».وتؤكّد مصادر في البنتاغون والخارجية الأميركية أنّ «الإطار الثلاثي» يشكّل المعيار الرسمي لقياس التزام لبنان بالنزع الكامل والقابل للتحقّق لسلاح «حزب الله»، على امتداد الأراضي اللبنانية، لا في الجنوب فحسب.وجاء في افتتاحية" الديار": كشفت المصادر المتابعة للاتصالات، عن صيغة فرنسية لاستمرار عمل القوات الدولية أثناء فترة انسحابها العام المقبل حتى التوافق على القوات البديلة، وان فرنسا وضعت العديد من القوى اللبنانية في هذا الطرح، وكشفت المصادر عن لقاءات عدة جمعت مؤخرا مسؤولين في السفارة الفرنسية في بيروت ومسؤولين في الذين حذروا الفرنسيين من القبول بالطرح لتعديل الـ 1701 مع التاكيد على استمرار عمل اليونيفيل تحت راية الامم المتحدة.وكشفت المصادر ايضا، عن اتصالات روسية صينية بشان لبنان، وان بكين وموسكو ابلغا الجانب الفرنسي رفضهما اي صيغة تقترحها واشنطن وباريس للحل في لبنان من دون موافقة جميع الاطراف اللبنانية وسيمارسان حق الفيتو ضد هذه الصيغة الاميركية الفرنسية، مع استعدادهم للقبول باي صيغة لبنانية توافقية جامعة بغطاء عربي ودولي تحت رعاية الامم المتحدة.وذكرت “البناء” أنّ حزب الله أبلغ الفرنسيين خلال لقاءات حصلت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، بموقفه من المشروع الفرنسي ورفضه أيّ حلّ خارج مظلة الأمم المتحدة والقرار 1701 كما رفضه أيّ عملية دمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار وأنه لا يعترف بهذا الاتفاق ولا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أشارت مصادر دبلوماسية صينية مطلعة إلى أنّ “الدولة الصينية لا تزال تدعم أيّ صيغة أو مشروع يُثبّت القرار الدولي 1701 والقانون الدولي”، وتشير إلى أن “بكين تدعم الإبقاء على القوات الدولية الحالية في الجنوب نظراً للحاجة إليها، خصوصاً بعد الحرب القائمة والعمل لتعزيز قوتها ومهامها وصلاحياتها لتواكب متطلبات مرحلة ما بعد الحرب والتحديات المقبلة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية”، مشددةً على أن “الصين لن تقبل بأي مشروع في مجلس الأمن الدولي لا يراعي القانون الدولي وموقف لبنان الرسمي ورأي المكونات اللبنانية المعنية لا سيما الثنائي حركة أمل وحزب الله والإرادة الشعبية في الجنوب”، مضيفةً “أنها تنتظر مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن لتدرسه وتبني على الشيء مقتضاه عند مناقشة المشروع والتصويت عليه، ولن تتردد برفض أي مشروع يخالف القانون الدولي ومصلحة لبنان”.