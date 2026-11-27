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حلّت امس ذكرى مرور عامين على وقف إطلاق النار في الجنوب في 27 تشرين الثاني 2024، فيما يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وعملياتها ضد المواطنين والمنازل والحقول وأشجار الزيتون، فضلاً عن إعاقة التوصُّل الى اتفاق مع الدولة التي أعلنت بوضوح ذهابها إلى التفاوض والدبلوماسية، ضمن ما سُمِّي بـ «اتفاق الإطار».ووسط الحرص الدولي والعربي على إحداث خرق، يؤمل أن يكون عملياً بعد تأليف الحكومة الاسرائيلية الجديدة والعودة إلى المفاوضات في خلال الشهر المقبل...وفي هذا السياق، أكد الرئيس جوزيف عون باتفاق الإطار متهماً اسرائيل بعدم تنفيذه، ومشيراً إلى أن لبنان ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة السياسة التي ستتبعها، بينما أكد السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى أن الدولة اللبنانية تقف أمام فرصة لتحقيق السلام وإعادة بناء اقتصادها، داعياً قادتها إلى اتخاذ القرارات الصعبة، والالتزام بتنفيذها، وضمان بسط سلطة كامل أراضيها.وجاء موقف عون خلال استقباله، في قصر بعبدا، رئيسة منطقة «إيل دو فرانس» فاليري بيكريس والوفد المرافق لها، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، حيث أكد أن «لبنان ملتزم باتفاق الإطار، لكن لم تنفّذه، وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة (في إسرائيل) كي نرى أي سياسة ستتبع».وشدد عون على أن «لبنان يرحّب بأي مساعدة فرنسية، والاستقرار فيه ينعكس إيجاباً على الاستقرار في فرنسا وأوروبا»، محدداً الأهداف التي يعمل لبنان على تحقيقها بـ«انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل».وفي موازاة التحرك الفرنسي، أكد السفير الأميركي ميشال عيسى استمرار دعم للبنان سيّداً وآمناً ومزدهراً، مشيراً إلى التقدم الذي تحقق على صعيد المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.وقال عيسى، في كلمة ألقاها خلال عشاء نظمته غرفة التجارة الأميركية في لبنان على شرفه، بمناسبة عيد الشكر ومرور عام على توليه مهامه الدبلوماسية: «أحرزنا خلال العام الماضي تقدماً ملموساً، بل إن بعض ما تحقق كان تاريخياً؛ فبفضل المساعي الأميركية، دخل ممثلون عن لبنان وإسرائيل في محادثات مباشرة. وقد شاركت في هذه المحادثات، وشهدت كيف بدأ الجانبان معالجة ملفات عالقة منذ عقود».وأضاف أن هذه المحادثات «فتحت المجال للعمل على ملف عودة المحتجزين وترسيم الحدود والترتيبات الأمنية التي يحتاج إليها السكان على جانبي الحدود للعيش بسلام».ولفت عيسى إلى أنه «في بعض الأحيان جرى إخضاع المصالح الوطنية اللبنانية لقرارات ومصالح تُتخذ خارج البلاد، وكان الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن»، معتبراً أن لبنان أمام فرصة لتحقيق السلام، وإعادة بناء اقتصاده وخلق فرص غير مسبوقة في تاريخه، وأن هذه الفرصة تتراجع كلما ارتبط مستقبله بقرارات تُتخذ في الخارج.وقال: «يقف لبنان اليوم عند مفترق طرق. وتقع على عاتق قادته مسؤولية اختيار المسار الصحيح، واتخاذ القرارات الصعبة، والالتزام بتنفيذها»، مشدداً على ضرورة ضمان قدرة الدولة اللبنانية على بسط الأمن على أراضيها كافة، والتحلي بالشجاعة لاعتماد مقاربة مختلفة عندما تثبت المقاربات السابقة فشلها.وأكد عيسى أن التزام الولايات المتحدة تجاه لبنان يتجاوز المسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أنها استثمرت خلال العام الماضي نحو 600 مليون دولار في قطاعات شملت الأمن والتنمية الاقتصادية والتعليم والمساعدات الإنسانية، ودعم المؤسسات اللبنانية.وأوضح أن البعثة الأميركية وبرامجها توظّف عدداً كبيراً من اللبنانيين، وتسهم في تطوير مهاراتهم المهنية، ودعم عائلاتهم، فضلاً عن تنفيذ مبادرات في مختلف المناطق اللبنانية لدعم التعليم والشباب والمجتمعات المحلية، وتعزيز الفرص الاقتصادية.وأشار إلى أن واشنطن تعمل على حشد دعم أصدقائها وحلفائها، وتشجيع الدول الأخرى على المساهمة والاستثمار والوقوف إلى جانب لبنان، بِعَدِّ ذلك جزءاً أساسياً من التزام بلاده تجاهه.ودعا السفير الأميركي إلى إعادة بناء نظام مصرفي سليم يستعيد ثقة المودعين، ويوفر التمويل اللازم للشركات الراغبة في توسيع أعمالها، وإرساء سلطة قضائية مستقلة وموثوق بها، بالتوازي مع وجود حكومة تتسم بالشفافية والإنصاف، وتتحرر من الفساد.وحذّر من أن تأجيل القرارات الإصلاحية ينعكس مباشرة على القرارات الاستثمارية، وقد يؤدي إلى إرجاء خطط التوسع أو انتقال الاستثمارات إلى دول أخرى.