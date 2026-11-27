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أثارت التحذيرات التي وجّهها العدو إلى الصيادين ودعوته إياهم إلى الابتعاد عن مناطق انتشار قواته البحرية والقِطع العسكرية العاملة فيها، مخاوف من أن تكون بصدد توسيع نطاق المنطقة العازلة التي تسعى إلى تكريسها بحراً في ، لتشمل أجزاء من المياه الإقليمية قبالة الساحل الجنوبي.وكان الجيش الإسرائيلي، اتهم في بيان، «حزب الله» باستخدام قوارب الصيد المدنية غطاءً لأنشطته الاستخبارية، مشيراً إلى معلومات قال إنه حصل عليها خلال التحقيق مع عناصر عسكرية كانت تنشط في منطقة .وقال إن «الحزب» يرسل عناصر عسكرية على متن قوارب صيد للاقتراب من قواته في «المنطقة الأمنية البحرية جنوب لبنان»، بهدف تصوير قوات سلاح البحرية وجمع معلومات استخبارية عنها.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان والصيادين العاملين في المنطقة إلى «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع عن دخول مناطق انتشار القوات ونشاطها، والابتعاد عن القِطع البحرية العسكرية العاملة في المنطقة».ميدانيا، استمر العدو الاسرائيلي في استهداف قرى الجنوب المحررة من دون اي داعٍ او سبب حقيقي، وشن الطيران الاسرائيلي المعادي سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون وأطراف بلدة كفرتبنيت، اضافة الى المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة والغندورية. و سُمِعت اصداؤها الى مدينة وشرقها.وذكر الجيش الاسرائيلي انه «استهدف مخازن صواريخ ومنصات إطلاق لـ«حزب الله» في جنوب لبنان».ونفذ تفجيرً في بلدة القنطرة.تلاه تفجير كبير في بني .وتفجير في زوطر الشرقية.ومساءً أمس شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدتي كفرتبنيت وبني حيان. وغارة على برعشيت. وافادت معلومات عن تجهيز قوات إسرائيلية أسلاكاً شائكة تمهيداً لمدِّها في وادي السلوقي.