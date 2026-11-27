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يستانف موظفو القطاع العام اضرابهم اليوم للأسبوع الثاني على التوالي وسط فشل لجنة المؤشر في الوصول الى حلول تعطي موظفي القطاع العام حقوقهم، بالمقابل، لم تنجح كل الاتصالات التي قام بها رئيس الحكومة وبعض الوزراء لاقناع اللجنة المكلفة من قبل موظفي القطاع العام بالتراجع عن الاضراب، وابلغ ممثلو القطاع العام المسؤولين باتخاذ خطوات سلبية بعد الاعياد وصولا الى اعلان الاضراب الشامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم، مع حرص جميع النقابات على تجنب اي خطوات سلبية قبل الاعياد، وفق ما كتبت"الديار".في سياق آخر ،سيكون ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين اللبنانية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، بحسب ما أكّد المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي لـ«الأخبار». ويُطرح الملف وسط انتقادات واسعة داخل الجامعة، تطاول آلية إعداده والتكتم على تفاصيله، فضلاً عن المعايير المعتمدة لتحديد حاجات الكليات واختيار الأسماء وترتيب الدفعات.وحتى الآن، لا يملك عدد كبير من الأساتذة صورة واضحة عن الملف، ولا تزال المعلومات المتصلة به تصل إليهم عبر «التسريبات».ففيما كانت أسماء المستفيدين تُعلن في ملفات التفرّغ السابقة قبل إحالتها إلى ، يقول بعض الأساتذة إن المعلومات المتعلقة بالنسخة الحالية تصل إلى زملائهم عبر أحزاب سياسية أو جهات دينية، إذ دخلت جهات سياسية ودينية على الخط، عبر اتصالات وتحركات استهدفت التأثير في مسار الملف، ولا سيما في ما يتعلق بالأسماء والتوازن الطائفي بين الدفعات.وقد أُبلغ عمداء الكليات ومديرو الفروع بأن أسماء أساتذة ستُدرج في ملف التفرّغ العائد إلى كلياتهم، رغم أن بعض هؤلاء لا يملكون أي ساعات تدريس فيها، أو لا يملكون ملفات فيها أساساً، فيما يبدو أن إدراج بعض الأسماء يستند إلى تحقيق التوازن الطائفي فحسب.كذلك،اعتُمد معيار الاختصاص لنقل عدد من الأساتذة من الكليات التي كانوا يدرّسون فيها إلى كليات تتناسب مع اختصاصاتهم الأكاديمية، رغم عدم امتلاكهم أي ساعات تدريس في الكليات التي نُقلوا إليها.وفي النسخة الأخيرة من الملف، شكّل ما سُمّي معيار «الحاجة»، بحسب مصادر مطّلعة، الأساس في اختيار الأساتذة وترتيبهم بين الدفعات. ويصف أساتذة هذا المعيار بالفضفاض، ويعتبرون أنه طُبّق بصورة استنسابية. فوفق المعطيات المتداولة، لدى نحو 95% من المتعاقدين المُدرجين في الملف أنصبة تدريسية، فيما جرى تفضيل الكليات التطبيقية، كالعلوم والهندسة، على الكليات الإنسانية والاجتماعية، ككليات الآداب ومعهد العلوم الاجتماعية. وفي ظل غياب رؤية شاملة لحاجات الجامعة، اعتُمد معيار خاص بكل كلية، بمعزل عن الصورة العامة لحاجات الجامعة وأولوياتها.وكانت إحالة الملف مجدّداً إلى رئاسة الجامعة تهدف إلى تحقيق التوازن الطائفي في الدفعات الثلاث الأولى، بحيث تبلغ نسبة الأساتذة نحو 42% في كل دفعة. ويقتضي نقل 52 أستاذاً مسيحياً إلى الدفعة الأولى، و52 إلى الثانية، و53 إلى الثالثة. لكن، بحسب مصادر الأساتذة، أُعيد خلط الأوراق تحت عنوان «الحاجة»، ما أفضى إلى حالات تقدّم فيها متعاقدون بدأوا التدريس في سنوات لاحقة على زملاء سبقوهم إلى التعاقد، رغم انتمائهم إلى الطائفة نفسها وعملهم في الكلية والاختصاص نفسيهما.ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عمّا إذا كانت الوزارة ستدقّق في المعايير التي اعتمدتها رئاسة الجامعة لإعداد الملف، لم تجب مصادر وزارة التربية مباشرة، واكتفت بالإشارة إلى أن الملف يُحضّر بتوجيهات من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.وتشير المعلومات إلى وجود تباين في المواقف بين وزيرة التربية ورئاسة الجامعة بشأن معيار «الحاجة» المعتمد في إعداد الملف، إذ لا توافق الوزيرة على الصيغة التي اعتمدتها الجامعة. في المقابل، تعتبر مصادر في إدارة الجامعة أن رئيسها أنجز ما يتوجب عليه في إعداد الملف، وأن النسخة التي أعدّها حققت التوازن الطائفي. وتؤكد أن موقف رئيس الجامعة ينطلق من رفض اختزال دور المؤسسة في تمرير الملف، إذ إن الجامعة «ليست ساعي بريد» لا رأي لها ولا دور في تحديد المعايير وإعداد ملف التفرّغ.