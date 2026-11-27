Advertisement

كتب ميشال نصر في" الديار": تكشف المصادر أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان غادر لقاءاته في بأجواء سلبية، على وقع الانقسام السياسي الذي خلّفته زيارة السفير الأميركي لدى مايك والتز، وما رافقها من تصاعد غير مسبوق في وتيرة الضغوط الأميركية على ، وهو ما دفعه إلى التجاوب مع تمنٍّ من مرجع رئاسي، طالباً تدخّل الرياض وممارسة ما يلزم من ضغوط وإجراء اتصالات مع الجانب الأميركي، في محاولة لاحتواء المسار الذي تسعى من خلاله إلى استعادة معادلة عرفها لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، عنوانها "الضاهر أو الفوضى"، ولكن بصيغة جنوبية هذه المرة.وبحسب المصادر، فإن بن فرحان انتقل من بيروت إلى الرياض، حيث عُقدت سلسلة مشاورات أفضت إلى تكليفه التوجّه إلى العاصمة الأميركية لمناقشة تفاصيل الملف اللبناني، استناداً إلى حصيلة لقاءاته واتصالاته، تزامنا مع الإعلان عن اتصال السعودي بنظيره الأميركي، شهد للمرة الأولى إعلان الرياض رسمياً تأييدها اتفاق الإطار، في خطوة تعكس دخول بصورة أكثر مباشرة على خط الاتصالات الجارية مع واشنطن.وتوضح المصادر أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثّل في الحفاظ على الاستقرار اللبناني ومنع حصول انفجار داخلي، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، رغم قلقها الواضح من اتجاه الإدارة الجمهورية إلى تبنّي مواقف صقورها، الذين باتوا يتحدثون علناً عن رغبتهم في الوصول إلى صدام بين الدولة بمؤسساتها كافة وحزب الله، واضعين ترتيبات الوضع الأمني جنوب الليطاني في سياق هذا التوجّه، من خلال إصرارهم على حصر مهمة سحب السلاح بالجيش اللبناني، من دون تقديم أي مساندة ميدانية من أي جهة، في مقاربة تختلف عن الطرح الفرنسي الذي تسعى باريس إلى تحويله إلى قرار صادر عن الدولي.وتكشف المصادر أن المباحثات السعودية لم تفضِ حتى الآن إلى بلورة أي صيغة أو مخرج عملي، بعدما أسقطت واشنطن مشروع القرار الذي أعدّت باريس مسودته، بذريعة عدم استيفائه المواصفات الأميركية، غامزة من قناة طرح "أطلسي"، يستند إلى القرار 2790 المتعلق بإنهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب، وتحديداً إلى أحد بنوده الخاصة بمرحلة الانتقال والانسحاب التدريجي، التي تمتد حتى الأول من كانون الثاني 2028.وينصّ البند المذكور على السماح للقوة الدولية، خلال فترة خفض عديدها وانسحابها، بمواصلة عدد من المهام، من بينها "لمساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مأمون، في حدود قدراتها"، حيث تقوم الصيغة المتداولة، بحسب المصادر، على تعديل هذا البند بحيث تُضاف إلى هذه المهام الأعمال الروتينية التي كانت تتولاها قوات "اليونيفيل"، لفترة تمتد ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، على أن تتولى الوحدات والإيطالية والإسبانية تنفيذها، باعتبارها، وفق جدول الانسحاب، من بين الوحدات التي ستبقى حتى المراحل الأخيرة.وتختم المصادر بالإشارة إلى أن ثمة قناعة، حتى داخل الأوساط الأميركية، بصعوبة صدور قرار دولي جديد في الوقت الراهن، بفعل التوازنات القائمة داخل مجلس الأمن، ما يجعل واشنطن غير مستعجلة لحسم هذا المسار أو الدفع نحو استصدار قرار بديل، بانتظار نضوج الظروف السياسية والميدانية التي تسمح بفرض الصيغة التي تريدها، فيما يبقى لبنان أمام مرحلة مفتوحة على ضغوط متعددة الاتجاهات، تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع التجاذبات الدولية.