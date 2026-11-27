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كتب جيرار ديب في" النهار": أخذت القطيعة على طريق الضاحية الجنوبية تتسع وتتعقد، خصوصاً بعد سلسلة من التوقيفات التي قامت بها الأجهزة الرسمية لعناصر من " " في أكثر من منطقة في تحت ذريعة الإخلال بالأمن وتهديد سلامة المواطنين. هذا ما أشعل الحزب ودفع بقاسم للمطالبة بإخلاء سبيلهم ومحذراً من أن للحزب "صبراً" وحدوداً وقد يصل إلى حدّ الصدام الداخلي.لا نقاش في أن الواقع اللبناني يعيش حالة من الانقسامية الداخلية باتت تستجلب لغة الحرب الأهلية، وهذا ما أوصلنا إليه اللا تلاقي في الخطابين. ولا نقاش أيضاً في أن هذه الحالة تعطي ذريعة إضافية للعدو للتمركز في إلى أجل طويل، هو الذي يجيد اللعب في الوقت بدل الضائع، وفي استغلال حالة تحديد الهوية، كما هو الحال في مزارع شبعا المتنازع عليها. لهذا، فالتصعيد الخطابي من دون إيجاد مخرج للتواصل، في ظلّ غياب الوسطاء المعنيين، يكرس المعادلة الإقليدية ويفتح الباب في الداخل على كافة السيناريوهات.في الرياضيات، خرج علماؤها عن المسلمات الإقليدية، وكانت هناك الطروحات "اللا إقليدية"، التي عملت على كسر المسلمة وإخضاعها للنقاش طالما لا شيء محسوماً في عالم الفضاءات. وهذا ما يجب أن يكون عليه في عالم السياسة، حيث لا مبادئ ثابتة ولا خطابات لا تلتقي. فرغم حدة التصعيد، يلتقي الخطابان المتوازيان في أكثر من نقطة؛ وهذا ما يمكنه كسر الجمود والتحرك نحو فتح باب الحوار طالما الهدف واحد عند عون وقاسم وهو استعادة الأراضي والدفع بالعدو إلى التراجع.أهداف متقاطعة، ولكن آلية التنفيذ متضاربة، ولا سيما أن طرفي المعادلة يحمل على الآخر الخضوع لطرف أجنبي، ما يعقد التوصل إلى أي تسوية داخلية. ففي حين حمّل مسؤولية التدخل في الشأن اللبناني، وجعلها في مرتبة التساوي مع الجانب في ضرب السيادة ، يجد الشيخ قاسم في خضوع رئيس البلاد للإملاءات الأميركية مصدراً للشرخ والانقسام، على اعتبار أن من يدير سياسة لبنان الخارجية هو السفير الأميركي في عوكر.لم يصل لبنان بعد الطائف إلى هذه المرحلة من الفوضى على الصعيد الداخلي ووسط احتلال إسرائيلي يطرح معادلة "السلاح مقابل الانسحاب". لهذا، يجد الحزب نفسه خارج أي معادلة، طالما يقتصر دوره في تحسين ظروف المفاوضات ، ولا يتحرك إلا دفاعاً عن مصالح النظام في طهران؛ هذا ما عناه الرئيس عون في كلمته. أمام هذه المشهدية التعقيدية، يتوجب على الحزب "لبننة" خطاباته والتلاقي مع الدولة لصون السيادة من أي تدخل، وسحب الذرائع من يد الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته.