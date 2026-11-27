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تتوجه الهيئة الناخبة في الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 6 أعضاء في المجلس السياسي، للسنوات الأربع المقبلة، إضافةً إلى المجلس التحكيمي ولجنة المراقبة الماليةوكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": في الكثير من الأحزاب ، كانت أهمية المكتب السياسي تفوق تمثيل الحزب في ساحة النجمة. ففيه كانت تصاغ القرارات السياسية، قبل أن يحوّله رؤساء هذه الأحزاب إلى هيكل بلا وظيفة حقيقية.أما في ميرنا الشالوحي، فيبدو أن عضوية المجلس السياسي لا تزال تحتفظ بوهجها لدى المحازبين، ربما لأن الاجتماع الأسبوعي برئاسة النائب يسمح للأعضاء بالبقاء داخل دائرة القرار، ويمنح من يريد منهم دوراً سياسياً، خصوصاً من ليس لديه أمل بالوصول إلى المجلس النيابي.فعلى أرض الواقع، يستفيد هؤلاء من صفتهم الحزبية للخروج إلى الضوء، باعتبارهم السلطة السياسية الأعلى في الحر، أكان عبر نسج العلاقات مع باقي الأحزاب والشخصيات السياسية أو الحضور الإعلامي كناطقين باسم تيارهم.في ضوء ذلك، تتوجه الهيئة الناخبة الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 6 أعضاء في المجلس السياسي، للسنوات الأربع المقبلة، إضافةً إلى المجلس التحكيمي ولجنة المراقبة المالية. ويأتي ذلك بعد إنجاز انتخابات مجالس الأقضية والمنسقين.ويتألف المجلس السياسي من رئيس ونائبيه والنواب والوزراء الحزبيين الحاليين والسابقين، إلى جانب 3 أعضاء ومُقرِّر يُعيِّنهم رئيس التيار، والأعضاء الستة المُنتخبين. أما مهامه، فهي وفق النظام الداخلي: معاونة الرئيس في رسم السياسات العامة للتيار ومناقشة السياسات العامة القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والانتخابية والوطنية، كما متابعة كل المواضيع الإنمائية والخدماتية في مجالس الأقضية.ولذا، تكتسب هذه الانتخابات أهمية لدى التيار، وفقاً لنائب رئيسه غسان خوري، الذي يعتبر أن التيار «من الأحزاب القليلة التي لا تزال تطبق الديمقراطية بالفعل، ما يسهم في تنشيط الحزبية وإبقائها فاعلة وحيّة».غير أن انتخابات المجلس السياسي لا يشارك فيها جميع المحازبين كما انتخابات مجالس الأقضية. فالتصويت فيها محصور بأعضاء المجلس الوطني المؤلف من رئيس التيار ونائبيه والنواب والوزراء والنقباء الحزبيين وممثلي المهن والمرأة والشباب وبلدان الانتشار والعمل البلدي والاختياري و3 من أعضاء كل مجلس قضاء.غير أن انتخابات المجلس السياسي لا يشارك فيها جميع المحازبين كما انتخابات مجالس الأقضية. فالتصويت فيها محصور بأعضاء المجلس الوطني المؤلف من رئيس التيار ونائبيه والنواب والوزراء والنقباء الحزبيين وممثلي المهن والمرأة والشباب وبلدان الانتشار والعمل البلدي والاختياري و3 من أعضاء كل مجلس قضاء.ولا يتساوى صوت هؤلاء، أي أن صوت رئيس التيار ونائبيه وممثلي القطاعات يساوي نقطة واحدة لكل منهم، بينما صوت كل عضو في مجلس يرتبط بحجم الحزبيين في قضائه. فمثلاً، صوت كل عضو مجلس قضاء في عكار يساوي 26 نقطة مقابل 23 نقطة لعضو مجلس المتن و22 لكسروان و21 لجبيل و16 لبعلبك - الهرمل و14 لبعبدا و11 لجزين وصولاً إلى 3 للمنية - الضنية و2 لبشري و2 لراشيا. ويبلغ المجموع 746 صوتاً. وبالتالي، يتمتع المرشح من قضاء كبير (عدد منتسبيه مرتفع)، بأفضلية، خصوصاً إذا كان يحظى برضى مجلس قضائه. وغالباً ما يحظى الناشط القديم بامتياز على غيره.وعليه، سيتنافس الثلاثاء المقبل 14 حزبياً على المقاعد الستة في المجلس السياسي، وهم: وليد الأشقر (عضو مجلس سياسي حالي)، ورد الورد، طوني نصر (عضو مجلس سياسي حالي)، وديع عقل (عضو مجلس سياسي حالي)، سامر موسي، إلياس بولس، ألكسندر نعمة، إيلي خوري، وليد مدور، وليم معوض، رمزي دسوم، جومانة سليلاتي، طوني حداد وماهر باسيلا. المفارقة أنه في عكار التي تحظى بالوزن الأكبر لناحية قيمة الأصوات يتنافس اثنان هما الأشقر والورد، ما يعزز احتمال تشتت أصوات أعضاء مجلس القضاء الثلاثة ويُقلِّل من حظوظ المرشحين، تماماً كما في جبيل، حيث يترشح ثلاثة: عقل وموسي وبولس. أما في أقضية أخرى ككسروان والمتن الشمالي، فيترشح في كل منها شخص واحد.