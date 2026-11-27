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كتب العميد الركن الياس فرحات في"اللواء": تنطوي مغادرة القوة الدولية للجنوب أخطار جسيمة بالنسبة إلى ، أبرزها: غياب المرجعية الدولية التي تمثّل والمجتمع الدولي، وترك المنطقة الحدودية في واقع متوتّر، من دون قوة أمنية وازنة تساهم في ضبط الوضع والحدّ من الاعتداءات . وضع في مواجهة مباشرة مع الجيش ، وما ينطوي عليه ذلك من خطر حدوث صدامات عند أيّ خرق أو سوء تقدير للوضع. وفي هذه الحالة، من المرجّح أن تطلب عقد اجتماعات ثنائية مع الجيش اللبناني، الذي لن يقبل بذلك إلا وفق آلية وساطة دولية. ولا تملك مجموعة المراقبين في لبنان (OGL) الإمكانات التي تخوّلها أداء وظائف الارتباط والاتصال غير المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على النحو الذي تؤدّيه «اليونيفيل»، نظراً إلى محدودية عديدها وإمكاناتها، واختلاف تفويضها وآليات عملها. تزايد احتمالات حصول أعمال تسلّل عبر الحدود وتنفيذ عمليات عسكرية، بما قد يؤدّي إلى صدامات غير محسوبة يصعب ضبطها على جانبَي الحدود. نزوح مَن تبقّى من السكان في المناطق القريبة من خطوط التماس، نتيجة فقدان الثقة بالوضع الأمني والعسكري، وما قد يحمله من تطوّرات يصعب احتواؤها.تبدو الطرف الأكثر تأثيراً في إصدار قرار عن لإنشاء قوة دولية في الجنوب، ذلك أنها هي التي اعترضت على التمديد لـ«اليونيفيل»، ولوّحت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّ أيّ مشروع للتمديد، قبل أن توافق على تمديد ولايتها للمرة الأخيرة، حتى نهاية العام 2026. وقد تحرّكت الولايات المتحدة عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي زار لبنان واجتمع بالرؤساء جوزاف عون ونبيه ونواف سلام، وأطلق مواقف غير حاسمة تنطوي على التباسات وتثير شكوكا.ولا نستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى العمل في الساعة الأخيرة، بل في الدقيقة الأخيرة، مستفيدة من عامل العجلة، لتمرير قرار دولي يشكّل «خلطة عجيبة» بين اتفاق الإطار والقرار 1701، تمسّ السيادة وتُخلّف واقعاً قانونياً دولياً خطيراً بالنسبة إلى لبنان.