كتب العميد الركن الياس فرحات في"اللواء": تنطوي مغادرة القوة الدولية للجنوب اللبناني على
أخطار جسيمة بالنسبة إلى لبنان
، أبرزها: غياب المرجعية الدولية التي تمثّل الأمم المتحدة
والمجتمع الدولي، وترك المنطقة الحدودية في واقع متوتّر، من دون قوة أمنية وازنة تساهم في ضبط الوضع والحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية
. وضع الجيش اللبناني
في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي
، وما ينطوي عليه ذلك من خطر حدوث صدامات عند أيّ خرق أو سوء تقدير للوضع. وفي هذه الحالة، من المرجّح أن تطلب إسرائيل
عقد اجتماعات ثنائية مع الجيش اللبناني، الذي لن يقبل بذلك إلا وفق آلية وساطة دولية. ولا تملك مجموعة المراقبين في لبنان (OGL) الإمكانات التي تخوّلها أداء وظائف الارتباط والاتصال غير المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على النحو الذي تؤدّيه «اليونيفيل»، نظراً إلى محدودية عديدها وإمكاناتها، واختلاف تفويضها وآليات عملها. تزايد احتمالات حصول أعمال تسلّل عبر الحدود وتنفيذ عمليات عسكرية، بما قد يؤدّي إلى صدامات غير محسوبة يصعب ضبطها على جانبَي الحدود. نزوح مَن تبقّى من السكان في المناطق القريبة من خطوط التماس، نتيجة فقدان الثقة بالوضع الأمني والعسكري، وما قد يحمله من تطوّرات يصعب احتواؤها.
تبدو الولايات المتحدة
الطرف الأكثر تأثيراً في إصدار قرار عن مجلس الأمن
لإنشاء قوة دولية في الجنوب، ذلك أنها هي التي اعترضت على التمديد لـ«اليونيفيل»، ولوّحت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّ أيّ مشروع للتمديد، قبل أن توافق على تمديد ولايتها للمرة الأخيرة، حتى نهاية العام 2026. وقد تحرّكت الولايات المتحدة عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي زار لبنان واجتمع بالرؤساء جوزاف عون ونبيه بري
ونواف سلام، وأطلق مواقف غير حاسمة تنطوي على التباسات وتثير شكوكا.
ولا نستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى العمل في الساعة الأخيرة، بل في الدقيقة الأخيرة، مستفيدة من عامل العجلة، لتمرير قرار دولي يشكّل «خلطة عجيبة» بين اتفاق الإطار والقرار 1701، تمسّ السيادة اللبنانية
وتُخلّف واقعاً قانونياً دولياً خطيراً بالنسبة إلى لبنان.