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كتب طوني عيسى في الجمهورية": سيكون الوفد اللبناني في جولة المفاوضات الثامنة «رأساً برأس » مع أميركا وإسرائيل معاً. فواشنطن ستضع على الطاولة برنامجاً، وتطلب من تنفيذه. وهذا البرنامج يحقق تماماً هدف .يدرك الإسرائيليون أنّ لبنان، ولو تعرّض لأقصى الضغوط الأميركية، لن يوافق على طلب التنسيقالمباشر، ولن ينزلق إلى مواجهة داخلية. وهم سيتخذون من ذلك ذريعة للدخول في خيار كانالأميركيون والأوروبيون والعرب يرفضونه، وهو استكمال إنشاء المنطقة الأمنية فيالجنوب، وربما توسيعها بضمّ مناطق إضافية في شمال الليطاني، سبق أن جرى التلويح بالسيطرة عليها، وهي تشمل النبطية وجوارها، أي إقليم التفاح وجبل الريحان، حتى مشارف البقاع .هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل له إسرائيل في لبنان، انطلاقاً من سعيها إلى تعميم منطق «الأحزمة الأمنية »، بدءاً من الجنوب اللبناني، فجنوب ، وصولاً إلى غزة. ولذلك، هي تتعامل مع العدّ التنازلي لرحيل «اليونيفيل » بوصفه فرصة للتفلت من القيود القانونية والميدانية التي فرضها القرار الدولي 1701 والرقابة الأممية التي دامت عقوداً. وتقوم رؤية إسرائيل على استبدال المرجعية الأممية بصيغة الإطار الثلاثية وترتيباتها الميدانية، بما يتيح لها هامش حركة أمنيةوعسكرية واسعة لفرض وقائع جديدة في الجنوب، بل إنّ الاستقرار في الداخل اللبناني سيكون مرتبطاً بمدى استجابة الحكومة في ، ومؤسساتها، للشروط الإسرائيلية. ولذلك، جاء رفض إسرائيل، الذي عبّر عنه سفيرها لدى داني دانون، لنشر قوات فرنسية في الجنوب، بناءً على أنّ تجربة باريس السابقة ضمن «اليونيفيل » أثبتت عدم قدرتها على منع « » من إعادة التموضع أو بناء القدرات. ولذلك، تمضي إسرائيل قدماً في الدفع نحو آليات تنسيق أمني مباشر مع الجيش اللبناني، على غرار الترتيبات القائمة مع مصر والأردن اللذين تربطهما بها معاهدتا سلام.وما يعمّق مأزق لبنان الرسمي، هو أنّ المقاربة الإسرائيلية لا تتحرك في الفراغ، بل تتقاطع مع بيئةدولية ضاغطة، تقلّص هامش المناورة . ففي واشنطن، يتوافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري، على دعم التوجّهات الأمنيةالإسرائيلية. وكلاهما يريدان أن يكون نزع سلاح «حزب الله » وحصره بيد كل الأراضي اللبنانية شرطاً مسبقاً، وأن يتحقق ذلك فعلياً، قبل أي بحث في انسحاب إسرائيل من أي بقعة لبنانية أو إنجاز ترتيبات حدودية. كما أنّ ملف السلاح لم يعد مطلباً أميركياً إسرائيلياً فحسب، بل بات يتصدّر أولويات العواصم العربية المؤثرة والاتحاد ، إذ تربط هذه الأطراف استعادة لبنان ثقة المجتمع الدولي وتدفق المساعدات والاستثمارات، بمدى التزام الدولة الفعلي تعهداتها في ما يتعلق ب »الحزب » وسلاحه وضبط المعابر والمرافق الحيوية، واستعادة قرار الحرب والسلم.هذا يعني أنّ الأسابيع المتبقية من السنة الحالية ستسير في خطين متلازمين: تكثيف الرسائلالمباشرة إلى لبنان الرسمي بضرورة الانتقال من الوعود السياسية إلى الخطوات التنفيذية الملموسة في ملف حصر السلاح، التزاماً بما تمّ التعهد به ضمن صيغة الإطار، في موازاة التصعيد في وتيرة العمليات الميدانية من غارات وتجريف وتدمير للبنى التحتية في قرى الجنوب، كأداة ضغط نارية لفرض أمر واقع عسكري يسبق جولة التفاوض، التي سيقف فيها الوفد اللبناني أمام اختبار بالغ الدقة. ولذلك، على لبنان أن ينجح سريعاً في بلورة موقف داخلي موحّد، يعيد الاعتبار إلى دور المؤسسات ويحصّن القدرة التفاوضية في مواجهة الإصرار على تكريس «الحزام الأمني ». وإلّا فإنّه سيجلس مكرهاً إلى الطاولة، تحت النار، ويتقبّل بمرارة مخاطر كل أنواع الضغط والعقوبات، واحتمال توسيع السيطرة الإسرائيلية على الجنوب.