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أشارت صفحة Lebanese المتخصصة بالطقس إلى ان الضغوط الجوية التي فرضت سيطرتها على منطقتنا خلال الفترة الماضية بدأت بالانسحاب، وأبرزها المرتفع الجوي الآزوري الذي ساهم في إبعاد المنخفضات الجوية عن للمتوسط، لتبدأ ملامح تبدّل جذري في المنظومة الجوية، مع فتح الباب أمام المنخفضات من باتجاه منطقتنا.وأضافت: "نحن أمام مرحلة شتوية واعدة، تحمل معها سلسلة من الحالات الماطرة، تبدأ أولى فصولها اعتباراً من ليل الأحد.الحالة الأولى:تبدأ الأمطار ليل الأحد ، على أن تتوسع رقعتها نهاراً لتشمل مناطق والساحل بصورة أساسية، مع تسجيل الحصة الأولى من الهطولات، بالتزامن مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية.وتستمر الفعالية الجوية حتى عصر ومساء الأحد، قبل أن تدخل البلاد في هدنة قصيرة مطلع الأسبوع، تتخللها بعض الأمطار العابرة نهار الاثنين.اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، تشتد الفعالية الجوية مجدداً، مع وصول حالة ماطرة ثانية يُتوقع أن تكون أطول وأكثر غزارة، وتستمر على دفعات طيلة أيام الأسبوع، مع فواصل زمنية متفاوتة بين موجة وأخرى.أما الثلوج، فستكون حاضرة في المشهد مع تقدم أيام الأسبوع، وقد تلامس بعد منتصفه مرتفعات دون 1600 متر، وفق تطور البرودة وشدة الهطولات.إذا، بحسب الصفحة، نحن أمام تبدّل واضح في المنظومة الجوية يبدأ اعتباراً من ، وانتقال تدريجي من الاستقرار إلى أجواء شتوية بامتياز، مع أمطار ورعود وثلوج ومنخفضات مرشحة للتعاقب، دون فترات انقطاع طويلة.