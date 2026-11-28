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مع اقتراب موعد بدء إنهاء مهمة قوات «اليونيفيل» في جنوب ، تتجه الأنظار إلى التحرك الفرنسي داخل مجلس الأمن، حيث تعمل باريس على بلورة صيغة جديدة تمنح القوات الدولية مهلة إضافية تصل إلى ستة أشهر، بما يسمح باستمرار تنفيذ مهامها وتفادي حدوث فجوة أمنية في الجنوب خلال المرحلة الانتقالية.وتقوم المبادرة على تعديل الجدول الزمني للانسحاب، من خلال إعادة توزيع مراحله وإبقاء بعض الوحدات والبعثات العسكرية لفترة تتجاوز الموعد المحدد سابقاً لاستكمال الانسحاب، أي نهاية عام 2027. وتسعى فرنسا إلى تأمين توافق مسبق حول المشروع مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، تفادياً لمواجهته باعتراض قد يحول دون إقراره.وقال مسؤول رسمي مطَّلع أن لبنان لم يتلقَ بعد اي دعوة أو معلومات حول استئناف المفاوضات حضورياً في واشنطن، ولا معلومات رسمية عن اجتماع عسكري عبر تطبيق زوم. وهناك كلام عام لكن لا شيء ثابتاً.وبالنسبة لموضوع الاقتراح الفرنسي حول بديل اليونيفيل قال المسؤول: ان الاتصالات قائمة بين الفرنسيين والدول الاخرى المعنية في الامم المتحدة، ولم يتوصلوا الى اي صيغة بعد، وستحصل جلسات مناقشة الاسبوع المقبل.وذكرت معلومات أنّ أبلغ الفرنسيين خلال لقاءات حصلت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، بموقفه من المشروع الفرنسي ورفضه أيّ حلّ خارج مظلة والقرار 1701 كما رفضه أيّ عملية دمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار وأنه لا يعترف بهذا الاتفاق ولا بالمفاوضات ، أشارت مصادر دبلوماسية صينية مطلعة إلى أنّ “الدولة الصينية لا تزال تدعم أيّ صيغة أو مشروع يُثبّت القرار الدولي 1701 والقانون الدولي”، وتشير إلى أن “بكين تدعم الإبقاء على القوات الدولية الحالية في الجنوب نظراً للحاجة إليها، خصوصاً بعد الحرب القائمة والعمل لتعزيز قوتها ومهامها وصلاحياتها لتواكب متطلبات مرحلة ما بعد الحرب والتحديات المقبلة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية”،وفي سياق متصل ، اكد الرئيس جوزاف عون لبنان باتفاق الإطار مع ، متهماً تل أبيب بعدم تنفيذه، ومشيراً إلى أن تنتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتحديد توجهاتها. وحدد أولويات لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء، مرحباً بأي مساعدة فرنسية لتعزيز الاستقرار.من جهته، كشف رئيس الحكومة نواف سلام تعدّ مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح لليونيفيل بمواصلة بعض مهامها في الجنوب بعد انتهاء ولايتها نهاية العام، لافتاً إلى انفتاح واشنطن على مناقشته. واعتبر أن المقترح يمنح لبنان وقتاً إضافياً للاتفاق على منظومة أمنية بديلة، مؤكداً أن المفاوضات مع إسرائيل لم تنهَر، بل عُلّقت بانتظار اتضاح المشهد الحكومي في تل أبيب.وفي موازاة ذلك، شدد السفير الأميركي ميشال عيسى على دعم واشنطن للبنان، معتبراً أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل حققت تقدماً في ملفات المحتجزين وترسيم الحدود والترتيبات الأمنية. ودعا إلى استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها، واتخاذ قرارات مستقلة، بالتوازي مع إصلاح النظام المصرفي والقضاء ومكافحة الفساد، محذراً من أن استمرار التأجيل يهدد فرص الاستثمار.وعلى المستوى العسكري، سلّمت بريطانيا الجيش مركز مراقبة حدودياً محمياً في عين المزراب بالبقاع ، في إطار دعمها المستمر منذ عام 2013، والذي شمل إنشاء أفواج الحدود البرية وبناء 85 برجاً حدودياً وقاعدة عمليات أمامية.قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثلاثة عناصر من حزب الله، هم بلال الأسعد وأكرم برق وعلي المحمد، بجرم تأليف فصائل مسلحة من دون موافقة السلطة وتجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة. وأحيل الملف إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، التي حددت جلسة لاستجوابهم الأسبوع المقبل، فيما تستجوب الثلاثاء ثلاثة قياديين إضافيين في الحزب ضمن ملف موقوفي جرود البترون وبشرّي.وفي سياق متصل، يتجه ملف متفجرات ضهر البيدر، بدوره إلى مزيد من التجاذب السياسي والقضائي، مع ترقب طرحه على طاولة لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى المجلس العدلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل الاستناد إلى قرار الحكومة في 2 آذار، الذي حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.