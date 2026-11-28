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يجري عدد من النواب مشاورات مع قانونيين، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تقديم عريضة موقّعة من عدد من النواب، تُرفع إلى أو أو إليهما معاً، بشأن المشاهد والأحداث التي حصلت قبل أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأشار مصدر نيابي إلى أن عناصر مسلحة ظهرت بكامل عتادها، فيما حصلت عمليات إطلاق نار مباشر علناً، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وترويع الأهالي.ولفت إلى أن العريضة ستتضمن مجموعة من الأسئلة حول السلاح المتفلّت، والجهات التي تغطيه، ومصير قرار" منزوعة السلاح"، وما إذا كان التحقيق والمداهمات سيتوسّعان في هذه القضية، إضافة إلى ما إذا كان الجيش والقوى الأمنية سيسمحان بتكرار هذه الظاهرة في الضاحية الجنوبية.وختم المصدر بالتساؤل عن المدى الذي ستبقى فيه هذه المناطق جزرًا أمنية مسلّحة، غير خاضعة لسلطة .