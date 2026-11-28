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يقف على عتبة مرحلة سياسية دقيقة، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الدولية، فيما لا تزال تداعيات خطاب الاستقلال وردّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تتفاعل على أكثر من مستوى.بين بعبدا وحارة حريك، تتراجع فرص الحوار، فيما يجد الرئيس نفسه أمام مهمة صعبة لإعادة وصل ما انقطع. وفي موازاة هذا الاشتباك السياسي، تتقدم ملفات المفاوضات والانسحاب ومستقبل القوات الدولية إلى واجهة الاهتمام، وسط تساؤلات عن قدرة تحويل المواقف السيادية إلى خطوات عملية.أما اقتصادياً، فتتجه الأنظار إلى مسار التعاون العربي مع لبنان، وإلى انعكاس التطورات المالية والمعيشية على المواطنين.تداعيات خطاب الاستقلال وردّ الشيخ نعيم قاسم تضع العلاقة بين رئاسة الجمهورية و" " أمام اختبار جديد. هل لا يزال الرئيس نبيه بري قادراً على لعب دور الوسيط، أم أن الخلاف تجاوز حدود التسويات التقليدية؟أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفداً من منطقة إيل دو فرانس برئاسة فاليري بيكريس، أن لبنان ملتزم باتفاق الإطار، فيما لم تنفّذه. وشدد على أن الأهداف تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة العداء. كما أشار إلى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة السياسة التي ستعتمدها.تتقدم النقاشات حول صيغة تربط بين مسألة سلاح "حزب الله" والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. فهل نحن أمام محاولة دولية لإنتاج تسوية متكاملة، أم أمام مقاربة جديدة تضع الدولة اللبنانية أمام استحقاق بالغ الحساسية؟مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" في 31 كانون الأول، تتزايد الأسئلة حول طبيعة المرحلة الانتقالية، وإمكان استمرار بعض المهام الدولية، والدور الذي سيتولاه الجيش في الجنوب. فهل تنجح فرنسا في إيجاد صيغة انتقالية تمنع حصول فراغ أمني؟التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بتوقيف أشخاص في مناطق الكورة والبترون تفتح نقاشاً حول الأمن والاستقرار، وحدود العمل الأمني المشروع، وضرورة أن تكون المؤسسات القضائية المرجع الوحيد في تحديد المسؤوليات.الضغوط لإحالة ملف تفجير البيدر إلى المجلس العدلي تعيد هذا الملف إلى الواجهة، وسط تباينات سياسية حول توقيت الإحالة وطبيعتها وانعكاساتها على المشهد الداخلي.اللقاءات اللبنانية الإماراتية تعيد فتح النقاش حول فرص تعزيز التعاون المالي والاستثماري، وإمكان أن تشكل العلاقات الاقتصادية العربية مدخلاً لدعم التعافي اللبناني.8. التعاون الحكومي والتكنولوجيالقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، بحضور الوزير كمال شحادة، يسلط الضوء على فرص التعاون في مجالات الإدارة الحكومية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 84 ألف ليرة، في تطور ينعكس على كلفة التنقل والنقل، وإن كان لا يبدد الأعباء المعيشية المتراكمة.إذًا يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. فبين استعادة الدولة لقرارها السيادي، والتحديات الأمنية التي لا تزال تهدد حدوده واستقراره، لا يكفي أن تتفق القوى السياسية على تشخيص الأزمة، بل المطلوب أن تتفق على كيفية الخروج منها.فالاستقلال لا يُقاس بالكلمات وحدها، والسيادة لا تُختصر بالشعارات، والدولة لا تستعيد هيبتها إلا عندما يصبح قرارها واحداً، ومؤسساتها المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين.