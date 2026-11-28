يقف لبنان
على عتبة مرحلة سياسية دقيقة، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الدولية، فيما لا تزال تداعيات خطاب الاستقلال وردّ الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تتفاعل على أكثر من مستوى.
بين بعبدا وحارة حريك، تتراجع فرص الحوار، فيما يجد الرئيس نبيه بري
نفسه أمام مهمة صعبة لإعادة وصل ما انقطع. وفي موازاة هذا الاشتباك السياسي، تتقدم ملفات المفاوضات والانسحاب الإسرائيلي
ومستقبل القوات الدولية إلى واجهة الاهتمام، وسط تساؤلات عن قدرة الدولة على
تحويل المواقف السيادية إلى خطوات عملية.
أما اقتصادياً، فتتجه الأنظار إلى مسار التعاون العربي مع لبنان، وإلى انعكاس التطورات المالية والمعيشية على المواطنين.
أولاً: لبنان سياسياً
1. بين بعبدا وحارة حريك: هل انتهى زمن الجسور؟
تداعيات خطاب الاستقلال وردّ الشيخ نعيم قاسم تضع العلاقة بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله
" أمام اختبار جديد. هل لا يزال الرئيس نبيه بري قادراً على لعب دور الوسيط، أم أن الخلاف تجاوز حدود التسويات التقليدية؟
2. عون: لبنان ملتزم باتفاق الإطار وإسرائيل لم تنفّذه
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفداً من منطقة إيل دو فرانس برئاسة فاليري بيكريس، أن لبنان ملتزم باتفاق الإطار، فيما إسرائيل
لم تنفّذه. وشدد على أن الأهداف اللبنانية
تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة العداء. كما أشار إلى انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية
الجديدة لمعرفة السياسة التي ستعتمدها.
3. معادلة دولية جديدة: نزع سلاح "حزب الله" مقابل الانسحاب الإسرائيلي؟
تتقدم النقاشات حول صيغة تربط بين مسألة سلاح "حزب الله" والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. فهل نحن أمام محاولة دولية لإنتاج تسوية متكاملة، أم أمام مقاربة جديدة تضع الدولة اللبنانية أمام استحقاق بالغ الحساسية؟
4. مستقبل اليونيفيل: ماذا بعد نهاية المهمة؟
مع اقتراب انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" في 31 كانون الأول، تتزايد الأسئلة حول طبيعة المرحلة الانتقالية، وإمكان استمرار بعض المهام الدولية، والدور الذي سيتولاه الجيش في الجنوب. فهل تنجح فرنسا في إيجاد صيغة انتقالية تمنع حصول فراغ أمني؟
ثانياً: التطورات الأمنية والقضائية
5. ملف موقوفي الشمال: اختبار جديد لسلطة الدولة
التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بتوقيف أشخاص في مناطق الكورة والبترون تفتح نقاشاً حول الأمن والاستقرار، وحدود العمل الأمني المشروع، وضرورة أن تكون المؤسسات القضائية المرجع الوحيد في تحديد المسؤوليات.
6. تفجير البيدر والمجلس العدلي
الضغوط لإحالة ملف تفجير البيدر إلى المجلس العدلي تعيد هذا الملف إلى الواجهة، وسط تباينات سياسية حول توقيت الإحالة وطبيعتها وانعكاساتها على المشهد الداخلي.
ثالثاً: لبنان والعالم العربي
7. وفدان إماراتيان في بيروت: هل تعود الاستثمارات الخليجية؟
اللقاءات اللبنانية الإماراتية تعيد فتح النقاش حول فرص تعزيز التعاون المالي والاستثماري، وإمكان أن تشكل العلاقات الاقتصادية العربية مدخلاً لدعم التعافي اللبناني.
8. التعاون الحكومي والتكنولوجيا
لقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، بحضور الوزير كمال شحادة، يسلط الضوء على فرص التعاون في مجالات الإدارة الحكومية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
رابعاً: الشأن المعيشي
9. انخفاض أسعار المحروقات
انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 84 ألف ليرة، في تطور ينعكس على كلفة التنقل والنقل، وإن كان لا يبدد الأعباء المعيشية المتراكمة.
إذًا يقف لبنان اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. فبين استعادة الدولة لقرارها السيادي، والتحديات الأمنية التي لا تزال تهدد حدوده واستقراره، لا يكفي أن تتفق القوى السياسية على تشخيص الأزمة، بل المطلوب أن تتفق على كيفية الخروج منها.
فالاستقلال لا يُقاس بالكلمات وحدها، والسيادة لا تُختصر بالشعارات، والدولة لا تستعيد هيبتها إلا عندما يصبح قرارها واحداً، ومؤسساتها المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين.