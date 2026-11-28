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أكد رئيس ، خلال افتتاح سوق الميلاد في البترون ، أن البترونيين فخورون وسعداء بأن يطلقوا على مدينتهم تسمية "عاصمة الميلاد"، قائلاً: "هي ليست عاصمة البلاد، بل عاصمة الميلاد، وعلينا أن نكون على مستوى هذه التسمية بكل معانيها، وأن تكون البترون بالفعل عاصمة يقصدها الناس في موسم الميلاد. ولهذا، سنة بعد سنة، نحلم أكثر، ونحب البترون أكثر، ونتخيّل أكثر فأكثر".وأضاف: "انتقلنا من سبع محطات ميلادية العام الماضي إلى عشر محطات هذا العام، وإلى محطات أكثر العام المقبل وفي الأعوام التالية، لتصبح البترون بأكملها عاصمة ومدينة ميلادية، تحتضن محطات ميلادية في موسم الميلاد، ومحطات سياحية وترفيهية وثقافية في المواسم والأعياد الأخرى، تشمل المسرح والفن والتجارة والتكنولوجيا".وتابع : "هذه المدينة هي مدينتنا، وما يميّزها عن سائر مدن العالم هو محبتنا لبعضنا البعض ومحبتنا لها. وهذه هي ميزة البترون، أن نعمل معاً ونتسابق في خدمة مدينتنا وجعلها أفضل، من البلدية والكنيسة والمطرانية إلى لجنة المهرجانات ودرب المغترب وجمعية التجار".وشدّد على أنه "لا يمكن لأي مدينة أن تتقدّم وتتطوّر إذا لم نتعاون جميعاً ونعطِ مدينتنا، ونقف إلى جانب كنيستنا وبلديتنا، وتقفان بدورهما إلى جانبنا، وهكذا نعطي ونتقدّم".وأعرب باسيل عن سعادته بأن تسبق البترون مدناً ومناطق لبنانية أخرى في التزيّن بفرحة الميلاد، من جبيل والشوف إلى جونية وطرابلس وزحلة، مضيفاً: "هكذا نفهم الميلاد، بأن نعطي أكثر ونتنافس إيجابياً أكثر. وهذه عدوى إيجابية، إذ ننقل إلى الآخرين محبة الميلاد وفرحته وسلامه. وهذا هو مفهومنا لمسيحيتنا وبترونيتنا ولبنانيتنا. ونريد للميلاد أن يتجسّد في هذه المدينة بمعانيه الحقيقية والعميقة، من خلال السلام والمحبة اللذين ننشرهما".وسأل باسيل: "ماذا سننشر؟ الكراهية والعنف أم السلام لكي نعيش معاً في بلدنا؟ ينتقدوننا حين نتحدّث عن السلام، فعن ماذا سنتحدّث؟ عن الحرب والاقتتال أم عن الانفتاح والتسامح، اللذين يشكّلان المعنى الحقيقي للميلاد الذي نعيشه أمام هذه الكاتدرائية؟".وأضاف: "لهذا نعدكم بالمزيد، وبأن نتخيّل أكثر ونقوم بأكثر. وفي بعض الأحيان، لا تساعدنا الظروف، ولكن علينا أن نبقى متمسّكين بهدفنا وإيماننا بأن هذه المدينة ستنمو وتتطوّر".وختم باسيل: "في البترون نريد أن نكون المثال دائماً، وستكون البترون السراج والمنارة والنور في هذا البلد والوطن وفي الشرق، وستكون نوره وناره، والسلم والسلام لهذا البلد، وسنكون نحن أبناء البترون رسل والرسالة".