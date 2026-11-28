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استنادًا إلى تجارب سابقة لا يمكن القول بأن المشكلة الرئيسية في القرى الحدودية محصورة بما تفرضه من احتلال وتهديدات وقيود على الحركة والحياة اليومية للمواطنين، الذين اختاروا البقاء في قراهم صامدين. فثمة معاناة أخرى لا تقل قساوتها عن قساوة الواقع الاحتلالي، والأدهى أن يكون مصدرها الداخل اللبناني، وبالأخصّ حين يتحوّلوا، إلى مادة للاتهام والتشكيك بوطنيتهم، كما حصل عقب حادثة دبل وما رافقها من حملات تخوين، بدلاً من أن يكونوا موضع تضامن واحتضان.فما بين ضغط والأحكام المسبقة والجائرة من قِبل الداخل، يجد هؤلاء المواطنون أنفسهم في موقع لا يُحسدون عليه. فهم يعيشون في ظروف استثنائية، لكنهم مطالبون في الوقت نفسه بتقديم ما يشبه شهادة حسن سلوك وطني كلما وقع حادث أمني أو سياسي في محيطهم. وكأن الإقامة في قرية حدودية باتت تهمة تحتاج إلى تبرير، لا واقعاً إنسانياً يستوجب الحماية والمساندة.المفارقة أن كثيرين ممن يطلقون الاتهامات لا يعرفون شيئاً عن تفاصيل الحياة اليومية في تلك القرى. لا يعرفون كيف تدبّر العائلات شؤونها، وكيف يحاول الأهالي تأمين احتياجات أطفالهم، أو كيف يتعامل المرضى مع صعوبة الوصول إلى العلاج، وماذا يعني أن يصبح الانتقال من منزل إلى آخر، أو من قرية إلى أخرى، مسألة تتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات.ففي هذه المناطق، لم يعد التنقل أمراً بديهياً. فمغادرة أحد السكان إلى قرية غير محتلة ثم العودة إلى منزله قد تستلزم ترتيبات مسبقة تمتد من خمسة إلى سبعة أيام، وتنسيقاً عبر لجنة "الميكانيزم" والجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات "اليونيفيل"، إضافة إلى إعداد لوائح بالأسماء وتنظيم المواكب والتدقيق في الهويات. أي إن الإنسان الذي يريد ببساطة أن يغادر قريته لبعض الوقت ثم يعود إليها، يجد نفسه أمام مسار إداري وأمني معقد، وكأنه يطلب عبور حدود من دولة إلى أخرى.وتكشف شهادة أمّ اضطرت إلى الانتظار ساعتين على حاجز للجيش،في أثناء عودتها من رميش إلى منزلها برفقة طفليها، أحدهما رضيع لم يتجاوز شهره الثاني والآخر في الثالثة من عمره، جانباً من حجم هذه المعاناة. فالأم التي تحمل إذناً مسبقاً من "الميكانيزم"، وتقول إن أسماء أفراد عائلتها مدرجة على اللوائح، وجدت نفسها أمام تدقيق متكرر في هويات طفليها من أكثر من جهة، فيما جرى إبعاد ابنها وشقيقتها جانباً لأن اسميهما لم يظهرا على الورقة التي كانت موضع التدقيق، على رغم أن "اليونيفيل" كانت تملك الأسماء كاملة. (الرواية منقولة).قد تكون للإجراءات الأمنية مبرراتها، ولا يمكن التقليل من أهمية التدقيق في ظل الظروف القائمة، لكن الأمن لا ينبغي أن يتحول إلى عبء إضافي على مواطنين يعيشون أصلاً تحت ضغط الاحتلال والخوف وانعدام الاستقرار. كما أن التنسيق بين الجهات المعنية يفترض أن يسهّل حركة الأهالي، لا أن يجعلهم يدفعون ثمن تضارب اللوائح أو نقص المعلومات أو غياب آلية واضحة للتعامل مع الحالات الإنسانية.والأكثر إيلاماً أن هذا الواقع يترافق مع غياب حضور رسمي يوازي حجم الحاجة. فالدعم الذي يصل إلى السكان عبر الجمعيات الإنسانية والحركات الرسولية، وبالأخص من السفارة البابوية، يشكل في حالات كثيرة شبكة الأمان الأساسية التي تساعدهم على الصمود وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن توفير مظلة خدماتية واجتماعية كافية، أو عن وضع آلية ثابتة تضمن حرية التنقل وتخفف المعاناة اليومية.إن الدفاع عن أمن القرى الحدودية لا يكون فقط بمراقبة ما يجري فيها أو إخضاع سكانها لمزيد من الإجراءات، بل يبدأ بالاعتراف بحق هؤلاء في العيش بكرامة وأمان، وبحمايتهم من الاحتلال ومن حملات التخوين على السواء. فليس من العدل أن يُترك المواطن وحيداً في مواجهة التهديدات ، ثم يُطلب منه أن يدافع عن وطنيته أمام أبناء بلده.فأهل القرى الحدودية ليسوا متهمين جماعياً، ولا يجوز التعامل معهم باعتبارهم موضع شبهة دائمة. إنهم مواطنون لبنانيون، ومن واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم، لا أن تكتفي بإدارة عبورهم من حاجز إلى آخر. أما المواقف السياسية، ومهما اشتد الخلاف حولها، فلا تبرر تحويل معاناة الناس إلى مادة للمزايدات أو التخوين.فإذا كانت الدولة تريد تثبيت حضورها في القرى الحدودية، فعليها أن تبدأ من حماية سكانها، وتأمين مقومات صمودهم، وصون كرامتهم. لأن السيادة لا تُقاس فقط بقدرة ضبط الحواجز، بل أيضاً بقدرتها على جعل مواطنيها يشعرون بأن لهم دولة تحميهم، وتثق بهم، ولا تتركهم وحدهم في مواجهة الاحتلال والاتهامات معاً.فالحرب بالنظارات سهلة، وقد يكون أسهل منها إطلاق الاتهامات الجارحة وتوزيع "شهادات بالوطنية" على أناس مغلوبون على أمرهم، وهم يعانون بالقدر ذاته، إن لم يكن أكثر من الذين اضطّروا إلى ترك قراهم ومنازلهم ظلمًا.