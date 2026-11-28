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كشف مصدر أمني مطّلع لـ"لبنان24" الحجم الحقيقي لما يُعرف بـ"مخدّر الزومبي" في ، مؤكداً أن "هناك مبالغة واضحة في تصوير هذه الظاهرة" وأن "عدد المدمنين عليها محدود"، وذلك في وقت تحوّلت فيه هذه المادة خلال الأيام الأخيرة إلى موضوع شبه يومي على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي. فقد تتالت التقارير والتحذيرات من مادة رخيصة الثمن تُفقد متعاطيها السيطرة على جسده وتجعله "ينام واقفاً"، في حين راحت مجموعات الأهالي على تطبيقات المراسلة تتناقل مقاطع مصوّرة لشبان يترنّحون في الشوارع على أنها دليل قاطع على أن الظاهرة باتت داخل الأحياء اللبنانية.وتبدو الصورة التي ترسمها أقل قتامة من تلك المتداولة، إذ يضيف المصدر أن "الحالات التي رُصدت حتى الآن محدودة وفردية، ولا تشير إلى انتشار واسع أو إلى شبكات متخصصة في ترويج هذه المادة تحديداً"، لافتاً إلى أن "الكثير من المقاطع المتداولة يعود إلى أشخاص تعاطوا خلطات من الحبوب المهدئة أو "الكريستال" أو مواد أخرى، ولا يمكن الجزم بأنها مرتبطة ب"مخدّر الزومبي" من دون فحوص مخبرية". ويوضح أن "المواد الأكثر انتشاراً في السوق اللبناني ما زالت الحشيشة والكبتاغون و"الكريستال ميث"، فيما لم تُسجَّل ضبطيات لكميات كبيرة من "الفنتانيل" الذي يشكّل الأساس في الخليط الأميركي".وتعيد هذه المعطيات طرح سؤال أساسي عمّا إذا كان لبنان يواجه فعلاً موجة إدمان جديدة، أم أن الخوف سبق الوقائع، وهو ما يحاول "لبنان24" الإجابة عنه من خلال ما يكشفه المصدر الأمني، ومن خلال تتبّع طبيعة هذه المادة وما تكشفه المعطيات المتوافرة عن سوق المخدرات المحلي.فما هي هذه المادة؟التسمية في الأساس ليست لبنانية، إذ ظهرت في الولايات المتحدة لوصف مادة "الزيلازين"، وهي مهدّئ بيطري غير مسموح باستخدامه للبشر، يُستعمل في تخدير الأحصنة والأبقار، وقد عمد المروّجون هناك إلى خلطه مع "الفنتانيل" لإطالة مفعوله وتخفيض كلفته. وتكمن خطورة هذا الخليط في أنه يبطئ التنفس وضربات القلب إلى حدود خطرة، ويتسبب مع التكرار بتقرّحات جلدية عميقة قد تنتهي ببتر الأطراف، فضلاً عن أن العقار الذي يُستخدم عادة لإنقاذ المصابين بجرعات زائدة من الأفيونيات لا يعكس أثر "الزيلازين"، وهو ما دفع عام 2023 إلى تصنيف هذا الخليط "تهديداً ناشئاً". أما في لبنان فقد اتّسع استخدام التسمية ليشمل خلطات متعددة تجمع بين مخدّر بيطري يُعرف محلياً بـ"بنج الأبقار" ومواد مصنّعة وحبوب وأدوية، بحسب العاملين في مجال مكافحة الإدمان، الذين يشيرون إلى أن أحد أنواع هذه الخلطات موجود في السوق منذ نحو سنتين ويتمدّد ببطء.ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يسبق فيها الذعر المعطيات، ففي أواخر عام 2023 انتشر مقطع لشابين على دراجة نارية وُصفا بأنهما "زومبي"، وفي آب الماضي راجت عن وصول "مخدّر الورق" إلى لبنان قبل أن ينفي مصدر أمني وجوده، كما سبق للسلطات أن أعلنت قبل سنوات أن فيديو متداولاً عن انتشار "الزومبي" بين طلاب المدارس كان مركّباً ويعود إلى بلد آخر. ويرى المصدر أن "تداول مقاطع غير موثّقة يخلق حالة هلع لدى الأهالي ويمنح المروّجين دعاية مجانية لمادة لا يعرفها معظم الشباب"، داعياً إلى "الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها بدل نشرها على مواقع التواصل".لكن التقليل من حجم الظاهرة لا يعني الاستخفاف بمخاطرها، إذ إن ما يجعل هذه الخلطات مقلقة هو كلفتها المنخفضة التي جعلتها تُعرف بـ"مخدّر الفقراء"، في بلد ما زال قسم كبير من شبابه يرزح تحت تداعيات الانهيار الاقتصادي والحرب، فيما يتحدث ناشطون في مكافحة الإدمان عن أسلوب يعتمده بعض المروّجين يقوم على تقديم المادة مجاناً في البداية، ثم تحويل المتعاطي إلى ناقل للبضاعة مقابل حصوله على حاجته منها. ويقرّ المصدر الأمني بأن "الضغط الذي تتعرض له شبكات التصنيع الكبرى قد يدفع بعض المروّجين الصغار إلى البحث عن بدائل رخيصة ومواد يسهل الحصول عليها، ومنها المهدئات البيطرية"، مشيراً إلى أن "التنسيق قائم مع الجهات المعنية لمراقبة استيراد هذه المواد وتوزيعها".ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه الأجهزة العسكرية والأمنية حملتها على معامل التصنيع وكبار المطلوبين، وقد نفّذ الجيش هذا الأسبوع مداهمات في حي الشراونة وبلدتَي حور تعلا ودار الواسعة في بعلبك، أوقف خلالها مشتبهاً بتورّطه في تصنيع المخدرات ونقلها، وضبط كميات من المخدرات ومعدات ومواد أولية تُستعمل في صناعتها، وذلك امتداداً لسلسلة عمليات خلال العامين الماضيين طالت معامل للكبتاغون وأبرز المطلوبين في هذا الملف.وتبقى المشكلة الأعمق في غياب الأرقام، إذ يعود آخر تقرير وطني شامل أصدرته عن وضع المخدرات في لبنان إلى عام 2017، ويغطي المرحلة الممتدة حتى 2016، فيما ترجع آخر التقديرات المنشورة لعدد المدمنين إلى أكثر من عقد، ما يجعل أي حديث عن "انتشار" أو "انحسار" أقرب إلى الانطباع منه إلى القياس. ويزيد الإطار القانوني من صعوبة الرصد، لأن قانون المخدرات الصادر عام 1998 ما زال يجرّم التعاطي، ورغم أنه يتيح للموقوف للمرة الأولى سلوك طريق العلاج عبر لجنة مكافحة الإدمان، إلا أن هذا الخيار يبقى قليل الاستخدام، في حين يتحدث عاملون في القطاع الصحي عن متعاطين يتجنبون المستشفيات حتى في حالات الجرعات الزائدة خوفاً من التوقيف، وهو ما يعني أن قسماً من الحالات قد لا يظهر في أي سجل رسمي.وبين المبالغة الإعلامية من جهة وغياب البيانات من جهة أخرى، يبدو أن الحسم في حجم ما يُسمّى "مخدّر الزومبي" يحتاج إلى نتائج تحاليل مخبرية للمضبوطات وإلى أرقام واضحة من وزارة الصحة والمستشفيات، خصوصاً أن دراسات علمية حذّرت من أن وصف المتعاطين بـ"الزومبي" يعمّق الوصمة بحقهم ويبعدهم عن العلاج، ما يجعل الهلع نفسه، إذا لم يُضبط بالمعطيات، عاملاً إضافياً يعقّد معالجة الإدمان بدل أن يساهم في الحدّ منه.