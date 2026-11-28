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أعلنت لأمن الدولة أنه وفي إطار حملاتها الرقابية الستمرة لمكافحة الفساد الغذائي، وحماية الصحة العامة، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة إجراءاتها الميدانية ورقابتها على المؤسسات الغذائية، وملاحقة المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.ونفّذت دوريات من مديرية الإقليمية بالتنسيق مع الهيئة لسلامة الغذاء ومديرية حماية المستهلك، وبمؤازرة مندوبين عن ، سلسلة كشوفات ميدانية على عدد من المسالخ والملاحم في ومحيطها، للتحقق من مدى التزامها بمعايير السلامة الصحية والشروط القانونية.وقد أسفرت العمليات عن ضبط وإتلاف ٣٠٠ كلغ من اللحوم و٢١٠ كلغ من الدجاج الفاسد ، وتوقيف شخصين، إضافة إلى ختم مسلخ وملحمة بالشمع الأحمر، وذلك على النحو الآتي:أولاً – جبل البداوي: خلال الكشف على مسلخ عائد للمدعو (ف. ش.)، تبيّن وجود مخالفات وعدم استيفائه الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة، وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى تلف البضائع الموجودة داخله، وختم المسلخ بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبه.ثانياً – أبي سمراء – طرابلس:بعد الكشف على ملحمة عائدة للمدعو (ع. ك.)، أظهرت الفحوص وجود بكتيريا السالمونيلا في اللحوم المضبوطة، ما يشكّل خطراً على الصحة العامة.وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى إتلاف اللحوم وختم الملحمة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها.ثالثاً – طلعة الرفاعية – طرابلس:تم الكشف على ملحمة عائدة للمدعو (م. خ.)، وتبيّن أنها مستوفية للمواصفات الصحية المطلوبة، فأُعطيت الإشارة بإعادة فتحها، مع منح صاحبها مهلة ثلاثة أسابيع لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص القانوني باسمه.وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة لا تستثني أي مؤسسة أو جهة، وأنها ماضية في تكثيف جولاتها الميدانية وملاحقة المخالفين، بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية وتحت إشراف المختص.كما تشدد على أن حماية صحة المواطنين ليست إجراءً ظرفياً، بل مسؤولية وطنية وأولوية ثابتة، وأن كل من يعرّض سلامة الغذاء للخطر سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على سلامة المجتمع وصوناً للأمن الغذائي.