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قبل عامين، عند الرابعة من فجر 27 تشرين الثاني 2024، دخل وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل حيّز التنفيذ. وأعطى الاتفاق الجيشين وسيلة للتواصل ضمن آلية ترأسها ، يشارك فيها لبنان وإسرائيل وفرنسا وتستضيفها "اليونيفيل". وفي 26 حزيران الماضي، نصّ "اتفاق الإطار" على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية بمشاركة أميركية. ومع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول، يعود النقاش إلى الدور الذي سيبقى للأمم المتحدة في مراقبة ما يجري في الجنوب.في هذا السياق، يعرض السفير لدى داني دانون ما يريده لجنوب لبنان بعد انسحاب القوة الدولية. فهو يعترض على نشر جنود فرنسيين هناك، ويستشهد في مقابلة بالتنسيق القائم مع الجيشين المصري والأردني، ليقول إنّ تريد الترتيب نفسه مع الجيش اللبناني "من دون قوات إضافية". وحجّته أنّ الجنود الفرنسيين أو الأوروبيين لن يمنعوا " " من العودة إلى مواقعه السابقة. وهو بذلك يطلب من الجيش اللبناني أن يتولّى هذه المسؤولية، ويقترح أن يتعامل الجيش الإسرائيلي معه مباشرة، رغم أن حكومته تشكك في أداء الجيش اللبناني.للبنان مصلحة في أن تصل رسالة عاجلة من جيشه إلى الجانب الإسرائيلي إذا كان من شأنها أن توقف قصفًا أو تحول دون وقوعه. لكنّ ما يحتاج إليه في ساعة الخطر يختلف عمّا يحتاج إليه بعد أسابيع، إذا اتّهمت إسرائيل الجيش بالتقصير في تفكيك منشأة في إحدى البلدات، وقال الجيش إنّ إسرائيل نفسها حالت دون استكمال مهمّته. فإذا اختلف الجيشان على ما جرى في تلك البلدة، إلى أيّ سجلّ يرجع لبنان، ومَن خارج طرفَي الخلاف يستطيع مراجعة ما فيه؟في 20 تشرين الأول الماضي، وجدت قيادة الجيش نفسها مضطرّة إلى شرح ما فعلته وحداتها في منشأة عسكرية في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل، بعدما شكّكت إسرائيل علنًا في أدائها جنوب الليطاني. بدأ الجيش العمل في المنشأة في كانون الأول 2025. وبحسب بيان قيادته، طلبت منه لجنة الإشراف في 16 آذار إخلاء الموقع إثر تهديد إسرائيلي بقصفه. وقد أبلغها، قبل أن يغادر، بأنّ في الداخل أعتدة وذخائر ما زال عليه إخراجها. ثم تعرّضت المنشأة للقصف، وتأخّرت عودة الجيش إليها رغم طلباته المتكرّرة.كان في وسع قيادة الجيش أن تكتفي بالقول إنّها أتمّت مهمّتها وأقفلت المنشأة في 16 تشرين الأول. لكنّ تاريخ الإقفال وحده كان سيترك للإسرائيليين أن يسألوا عمّا فعلته وحداتها طوال الأشهر التي أعقبت دخولها الموقع. ما أضافه البيان هو أنّ اللجنة كانت تعرف، منذ آذار، ماذا بقي في المنشأة ولماذا بقي فيها. وبحسب القيادة، رفضت إسرائيل طلبات استئناف العمل إلى أن عادت الوحدات في 15 آب، بالتنسيق مع اللجنة نفسها. لذلك استطاع الجيش أن يستند في ردّه إلى ما أبلغه للجنة قبل أشهر.وتشارك إسرائيل نفسها في اللجنة التي أبلغها الجيش، فيما تتولّى واشنطن رئاستها، ما يترك مجالًا للسؤال عن حيادها. مع ذلك، أتاح إبلاغ اللجنة في حينه لأعضائها أن يراجعوا ما أفاد به الجيش ويقارنوه بما أعلنته إسرائيل لاحقًا. وتزداد قيمة ذلك في ضوء كلام الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء الماضي. فقد وصف تجربة انتشار الجيش اللبناني في منطقتين جنوبيّتين بالفاشلة، واتّهم قائده العماد رودولف هيكل بالتعاون مع "حزب الله". فإذا كان وزير الدفاع يوجّه اتّهامًا كهذا إلى قائد الجيش الذي تدعو إسرائيل إلى التنسيق معه، فللبنان كلّ المصلحة في أن يتمكّن أعضاء اللجنة من مراجعة ما فعله جيشه في كفرا وسواها.يستحقّ المثالان اللذان اختارهما دانون أن يؤخذا بجدّية. فعلاقة إسرائيل الأمنية بكلّ من مصر والأردن ينظّمها اتّفاق سلام. وقّعت إسرائيل معاهدتها مع القاهرة عام 1979، ومع عمّان عام 1994. وحتى في ظلّ المعاهدتين، احتفظ الطرفان في كلّ حالة بوسيلة لمراجعة ما يختلفان عليه. فالمعاهدة الأردنية تذكر صراحة، في مادّتها الرابعة، أنّ المسائل المتصلة بتنفيذ بنودها الأمنية تُبحث بآلية تشاور تشمل الاتصال والتحقّق والإشراف. وفي الحالة المصرية أعطى البلدان جهةً ثالثةً صلاحية التحقّق من جيشَيهما بما وقّعا عليه.في سيناء تعمل "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون"، التي أنشأتها مصر وإسرائيل بموجب بروتوكول وقّعتاه عام 1981 خارج إطار الأمم المتحدة. تراقب هذه القوة تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام وترفع تقاريرها، ويحقّ لأيّ من البلدين أن يطلب منها تحقّقًا إضافيًا تجريه خلال 48 ساعة من تلقّي الطلب. وهذا حقّ تستفيد منه إسرائيل أيضًا. فإذا ساورها شكّ في مدى التزام مصر بما اتُّفق عليه، تستطيع الاتصال بالقاهرة، وتستطيع كذلك أن تطلب التحقّق من قوة وافقت القاهرة سلفًا على مهمّتها. وحين يستحضر دانون التجربة المصرية لتبرير التنسيق "من دون قوات إضافية"، فهو يستعير منها الاتصال ويغفل الضمانة التي ارتضتها إسرائيل لنفسها.على هذا الأساس يمكن فهم ما يطلبه لبنان لنفسه بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل". فقد وضع رئيس الجمهورية جوزاف عون المراقبة ورفع التقارير ضمن مهمّات أيّ قوة بديلة، وتمسّك بأن تعمل تحت راية الأمم المتحدة، تاركًا مجالًا لتعديل القرار 1701 عند الحاجة. أمّا حركة "أمل"، فشدّدت في بيانها أمس على بقاء القوة الدولية ورفضت إضافة تفاهم جديد إلى التفويض، مع ترحيبها المبدئي بمساعدة أوروبية للجيش. ويختلف الموقفان في مقدار المرونة حيال التفويض المقبل، لكنهما يلتقيان على التمسّك ببقاء دور للأمم المتحدة في الجنوب.لا يملك لبنان ترف إقفال باب الاتصال إذا كان من شأن مكالمة أن تجنّب بلدة حدودية غارة أو تتيح للجيش العودة إليها. لكن من حقه، في المقابل، أن يطالب بالضمانة التي احتفظت بها إسرائيل لنفسها في سيناء، أي أن يستطيع طلب التحقّق من جهة يتّفق عليها الطرفان. وإذا اتُّهم الجيش مجدّدًا بترك مهمّة ناقصة، أمكن للبنان أن يطلب من تلك الجهة التحقّق ممّا جرى، وأن يعرف المعنيّون مَن طلب وقف العمل، ومتى أمكن استئنافه، وما الذي أنجزه الجيش.