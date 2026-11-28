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مع اقتراب ، بدأت المناطق تتسابق لإضفاء أجواء الأعياد على ساحاتها وشوارعها، من خلال إضاءة الأشجار الميلادية وافتتاح القرى الميلادية ونشر الزينة والأضواء، في مشهد تحوّل تدريجياً إلى منافسة سنوية بين البلديات والمناطق حول الوجهة التي ستنجح في تقديم أجمل صورة ميلادية هذا العام.واللافت أنّ المنافسة لا تقتصر على حجم شجرة الميلاد أو جمال الإضاءة، بل تمتد إلى طبيعة الأفكار والأنشطة والديكورات التي تسعى كل منطقة إلى تقديمها لاستقطاب الزوار. فالبترون افتتحت فعاليات «عاصمة الميلاد»، فيما أضاءت شجرتها، فيما قررت "الجديدة" افتتاح شارع العيد تحت عنوان "فرح الميلاد" وتستعد مناطق أخرى، بينها وبنشعي وصيدا، لإطلاق فعالياتها واحتفالاتها الميلادية.وبين الصور التي تتناقلها ، والتفاعل الشعبي مع كل افتتاح جديد، يبدو أنّ المنافسة هذا العام تتجاوز الزينة إلى محاولة تنشيط السياحة الداخلية وتحريك وإعادة الحياة إلى البلدات اللبنانية.وفيما تتحول كل منطقة إلى وجهة ميلادية تسعى إلى استقطاب الزوار، يبقى السؤال: من ستفوز بلقب أجمل زينة ميلادية في هذا العام؟