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تكتسب إعادة طرح «اتفاق الإطار» بين وإسرائيل بصيغة معدّلة أهمية تتجاوز مضمون التعديلات المقترحة، خصوصاً أنها تأتي في مرحلة تتأرجح فيها العلاقة الأميركية - بين احتمالات التسوية والتصعيد العسكري. ولعلّ أبرز ما يستوقف في هذا التوقيت هو محاولة الدفع بالملف اللبناني نحو مسار دولي مستقلّ، قبل اتّضاح المسار الذي ستسلكه المفاوضات بين وطهران، بما يطرح إشكالية تتصل بموقع لبنان في الحسابات الأميركية والإسرائيلية للمرحلة المقبلة.وفي خلفية هذه التطورات، تربط مصادر دبلوماسية مطلعة إعادة إحياء "اتفاق الإطار" بإصرار إدراج وقف الحرب على لبنان ضمن أي تفاهم محتمل مع . ذلك أن إنجاز تسوية منفصلة، على المسار اللبناني، قد يتيح لواشنطن إخراج هذا الملف من دائرة التفاوض مع طهران، وتثبيت ترتيبات أمنية وسياسية تستجيب للمطالب ، بصرف النظر عن نجاح المفاوضات الأميركية-الإيرانية أو تعثّرها.غير أن التطور الأكثر حساسية يكمن في احتمال نقل «اتفاق الإطار» من مساره التفاوضي في واشنطن إلى الدولي، بعد إدخال بعض بنود القرار 1701 عليه. ذلك أن الانتقال من اتفاق سياسي إلى قرار دولي من شأنه أن يرتّب تبعات تتجاوز المرحلة الراهنة، خصوصاً إذا جرى ذلك من دون ضمانات واضحة وملزمة لإنهاء الاحتلال . عندها، قد يجد لبنان نفسه أمام مرجعية دولية جديدة تفرض عليه التزامات إضافية، من دون أن تضمن له استعادة حقوقه التي تكرّسها القرارات الدولية القائمة.وفي هذا السياق، تقع على عاتق الدولة مسؤولية تقدير الفارق بين القبول بمفاوضات تفرضها الظروف السياسية والميدانية، والموافقة على تحويل نتائجها إلى قرار دولي ملزم. وعلى الرغم من اختلال موازين القوى وحجم الضغوط الخارجية التي تحدّ من خيارات السلطة اللبنانية، فإن ذلك لا يعفيها من مسؤولية التدقيق في مضمون ما توافق عليه وتبعاته السياسية والقانونية، خصوصاً أن ما تقبل به اليوم تحت وطأة هذه الظروف قد يتحوّل إلى التزامات دولية يصعب على لبنان تعديلها مستقبلاً.ولعلّ إشراك فرنسا في الصيغة المعدّلة، على الرغم من أهمية الدور الفرنسي، يبقى مرهوناً بقدرة باريس على انتزاع التزامات إسرائيلية واضحة، خصوصاً أن توسيع دائرة الرعاية الدولية لا يشكّل بحدّ ذاته ضمانة للبنان ما لم يقترن بآليات ملزمة لتنفيذ الاتفاق ومحاسبة الطرف الذي يخلّ بمندرجاته. وبحسب المصادر، فإن حضور فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في رعاية الاتفاق لن يغيّر في مضمونه السياسي والأمني ما لم ينعكس على شروط تنفيذه، ولا سيّما لجهة ضمان بموجباته، بدلاً من حصر الالتزامات الملزمة بالجانب اللبناني وترك تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية خاضعاً لتقديرات "تل أبيب"على صعيد متصل، يبقى البعد الداخلي للصيغة المعدّلة من أكثر جوانبها حساسية، خصوصاً إذا تضمّنت التزامات تتعلّق بسلاح " " من دون التوصّل مسبقاً إلى تفاهم داخلي بشأنه. وفي هذا الإطار، ترى المصادر أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية قد يدفع "الحزب" إلى رفض تنفيذ هذه الالتزامات، ما يضع الدولة أمام احتمال مواجهة سياسية معه قد تتطوّر إلى مواجهة أمنية. عندها، قد يتحوّل الاتفاق الذي يُفترض أن ينهي الحرب مع إسرائيل إلى سبب لأزمة داخلية تهدّد الاستقرار اللبناني.وتربط المصادر استعجال واشنطن الدفع بالصيغة المعدّلة بسعيها إلى فرض واقع سياسي وأمني جديد على المسار اللبناني، يتيح لها سحب ورقة لبنان من يد قبل استئناف المفاوضات معها. ووفق المصادر، فإن فصل الملف اللبناني عن المسار التفاوضي مع طهران قد يسمح لواشنطن بتحسين شروطها التفاوضية مع إيران، وانتزاع تنازلات أكبر من لبنان، بعيداً عن أي تفاهمات إقليمية قد تحدّ من سقف المطالب الأميركية والإسرائيلية.وعليه، تضع المصادر المسعى الأميركي لفصل المسار اللبناني عن المسار في إطار الضغوط الإسرائيلية على واشنطن، بهدف استباق أي تفاهم مع طهران يتضمّن التزاماً أميركياً بوقف الحرب على لبنان. ذلك أن تكريس الصيغة المعدّلة بقرار دولي قد يتيح لإسرائيل تفادي هذا الالتزام، وإخضاع مسألة إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات لشروط تفاوضية جديدة، مستفيدةً من اختلال موازين القوى. عندها، قد يصبح الانسحاب الإسرائيلي موضوعاً للمساومة في المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، بما يسمح لـ"تل أبيب" برفع سقف مطالبها السياسية والأمنية من دون أن يقابل ذلك التزام إسرائيلي واضح وملزم بإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية.