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أحيت وزارة الزراعة باليوم العالمي لشجرة الزيتون تحت شعار "زيت وبركة"، بالتعاون مع بلدية غريفة، وبرعاية نواف سلام، ممثلاً بوزير الزراعة نزار هاني، وبمشاركة رئيس بلدية غريفة نزار بو حمدان والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.وأعلن هاني خلال الاحتفال إطلاق حملة وطنية لتشجيع استهلاك الزيتون وزيت الزيتون اللبناني، مؤكداً " الوزارة بدعم مزارعي الجنوب وإعادة تأهيل البساتين المتضرّرة من الاعتداءات ".وحضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، النائب مروان حمادة ممثلاً رئيس "اللقاء " النائب تيمور جنبلاط، النائبان غسان عطالله وعلاء ترو، وسفير إسبانيا ميغيل دي لوكاس غونزاليس، وسفير إيطاليا فابريتسيو مارتشيلي، وسفير المغرب محمد كرين، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في فيرونيكا كواترولا. كما حضر رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير، وممثلون عن الهيئات الروحية والأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية والأحزاب والتعاونيات الزراعية.وقال هاني إن "الوزارة تقدّر محصول موسم 2026 بنحو 200 ألف طن من ثمار الزيتون، يُخصّص منها نحو 35 ألف طن لزيتون المائدة". وتوقّع أن تنتج المعاصر نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل متوسط سنوي بلغ 21 ألف طن على مدى خمسة مواسم.وأشار إلى أن "لبنان يضم نحو 12 مليون شجرة زيتون على مساحة تقارب 62 ألف هكتار، منها نحو مليون شجرة في الشوف".ولفت إلى أن الحرائق الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية طالت نحو 1,314 هكتاراً من بساتين الزيتون في الجنوب، يُقدّر عدد أشجارها بنحو 254 ألف شجرة. وأكد التزام الوزارة بإعادة تأهيل البساتين المتضرّرة وغرس أشجار جديدة مكان تلك التي دمّرتها الحرب.وأضاف أن "الفحوص التي أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أظهرت مطابقة 20 عيّنة من زيت الزيتون، جُمعت من معاصر في محافظة النبطية، للمواصفة ".ودعا العائلات والمطاعم والفنادق إلى شراء الزيتون وزيت الزيتون اللبناني للمساهمة في تسويق الموسم، ولا سيما إنتاج مزارعي الجنوب. وأشار إلى أن الرؤساء الثلاثة غرسوا ثلاث زيتونات تضامناً مع المزارعين.وذكّر بالمبادرة المشتركة بين لبنان وتونس لاعتماد اليوم العالمي لشجرة الزيتون، مشيراً إلى ترشّح لبنان لرئاسة المجلس الدولي للزيتون بهدف توسيع فرص التعاون والتسويق أمام المنتجين اللبنانيين.وتضمّن البرنامج جلستين حواريتين، أدار الإعلامي يزبك وهبي الجلسة الأولى بعنوان "زيتون لبنان على خارطة العالم"، فيما أدارت الاختصاصية في زراعة الزيتون والتنوّع الحيوي الزراعي لميس شلق الجلسة الثانية بعنوان "من أرض لبنان إلى كل العالم".وعقب الجلسة الثانية، افتُتح المعرض الذي استمر حتى الخامسة مساءً.