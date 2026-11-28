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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد هدوء جوي دام نحو 3 أسابيع، واستقرار بدأ منذ التاسع من تشرين الثاني، يستعدّ لطيّ صفحة طويلة من الطقس المستقر، والدخول في مرحلة جديدة من الاضطرابات الجوية التي تحمل معها أمطارًا غزيرة، وعواصف رعدية، وثلوجًا قد ترسم مشهدًا شتويًا استثنائيًا على الجبال.وأشار خنيصر إلى ن الاستقرار الجوي يختتم آخر أيامه ، مع طقس متقلّب وممطر، تتخلّله عواصف رعدية وهطولات متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، قد تترافق مع تساقط حبات البرد.ومن المتوقع أن ترتفع احتمالات الصواعق والرعود بين الجنوب ووسط لبنان وشماله، وصولًا إلى الجبال الغربية، لتلامس نحو 70% في بعض المناطق، مع تفاوت في شدة الهطولات وتوزّعها الجغرافي.وتنحسر حالة عدم الاستقرار تدريجيًا مع ساعات فجر الاثنين، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التبدّلات الجوية.وأضاف: "تُظهر المعطيات الجوية تراجعًا مرتقبًا في الضغط الجوي فوق شمال شبه العربية، بسبب تمدد منخفض البحر نحو الاردن وسيناء وفلسطين، بالتزامن مع انحسار نشاط المرتفع شبه المداري الذي فرض الاستقرار على المنطقة خلال الأسابيع الماضية. في المقابل، يتمركز المرتفع الآزوري فوق وسط وشرق ، مع قيم ضغط جوي تلامس 1044 hPa، ما يهيّئ الظروف لانحراف المنخفضات الجوية تباعًا نحو وقبرص ولبنان وفلسطين وسوريا."وتابع: "هذا التحوّل في توزيع مراكز الضغط الجوي يفتح الباب أمام سلسلة من الاضطرابات الجوية، التي قد تحمل إلى شرق المتوسط أمطارًا غزيرة وكتلًا هوائية باردة، مع تزايد فرص تساقط الثلوج على المرتفعات."ولفت إلى انه بدءًا من مساء الاثنين المقبل، تبدأ التغيّرات الجوية الفعلية، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة، وازدياد فرص الهطولات، إيذانًا بدخول أجواء كانون الباردة والممطرة.وتشير المعطيات الحالية، بحسب خنيصر، إلى أن الفترة الممتدة بين الثاني والخامس من كانون الأول قد تشهد نشاطًا ملحوظًا للتيار النفاث الإفريقي، الذي يُتوقّع أن يساهم في تغذية السحب الركامية وتعزيز فعالية المنخفض الجوي. ومع توافر الرطوبة، قد تتحوّل الهطولات إلى غزيرة جدًا، وربما طوفانية في بعض المناطق، بالتزامن مع تساقط الثلوج على الجبال التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر.ولفت إلى ان المعطيات الأولية تتيح احتمال اندفاع كتلة هوائية قطبية أشد برودة نحو تركيا بعد السادس من كانون الأول، مع تأثيرات محتملة على لبنان، بالتزامن مع وصول منخفض جوي جديد عالي الرطوبة، قد يكون مشبعًا بالنشاط الرعدي والصواعق.