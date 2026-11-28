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اعتبرت جمعية حماية المستهلك، أنه "بعد حالات التسمّم الغذائي ودخول أشخاص إلى المستشفيات، والتقارير الاعلامية، اطلقت حملة كبيرة هدفت إلى إقفال عدد كبير من الملاحم والمسالخ التي تهدّد سلامة غذاء عشرات آلاف المستهلكين. وتشير صور هذه الأماكن التي ظهرت على الإعلام إلى الحالة المزرية التي وصلت إليها سلامة الغذاء في ".وقالت في بيان: "لكن جمعية المستهلك لا ترى في هذه الإجراءات الحكومية حلًّا لأزمة الغذاء وسلامته في لبنان، وهي مشكلة قديمة ومتجددة، بل مجرد إجراء مؤقت يعالج النتائج لا الأسباب. نعم، يعيش قطاع الغذاء واحدة من أسوأ مراحله. فالانهيار المالي والاقتصادي الذي انفجر مع حجز المصارف لكل الودائع أطلق سلسلة من الانهيارات التي طالت معظم فئات المجتمع: انهيار العملة التي فقدت ٩٥٪ من قيمتها، وانهيار الأجور والمداخيل، وانخفاض الدخل الوطني من ٥٥ مليار دولار إلى أقل من ٢٠ مليارًا. كما شهدنا تضخمًا أسطوريًا تجاوز ٢٠٠ ضعف، ثم فقرًا طال ٨٠٪ من المستهلكين، قبل أن تنخفض هذه النسبة قليلًا اليوم وفق . ثم جاءت الهجرة التي طالت الشباب بالدرجة الأولى. ولا ننسى انفجار المرفأ والحروب واحتلالها وقتلها وتدميرها القرى والحياة فيها، وهي أيضًا نتيجة هذه الأزمات والفقر والهجرة والصراعات الداخلية".وتابعت في بيان: "ما أوضاع سلامة الغذاء إلا واحدة من سلسلة الانهيارات الكثيرة التي طالت كل مجالات حياتنا، وهذا ليس مفاجئًا أبدًا. حسنًا، تحرّكت السلطة لوقف الانهيار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والفقراء منهم بشكل خاص. لكن هذه الحملة الموسمية التي تقوم بها السلطة كل بضع سنوات لم تؤسّس يومًا لنظام غذائي سليم ومستدام. وهي تبدو أقرب إلى حملة إعلامية؛ لأنها لا تشكّل إلا جزءًا بسيطًا من سلاسل سلامة الغذاء التي على الحكومات تأمينها لحماية المستهلكين، عبر اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء والإدارات الرسمية المرتبطة بها. ماذا يعني ذلك في حالة سلامة اللحوم التي تُعدّ، إلى جانب الحليب ومشتقاته والطحينة، من أكثر الأطعمة حساسية؟ يعني ذلك أن على السلطة، أولًا، إطلاق عجلة تطبيق قانون سلامة الغذاء، بدءًا من إعادة تأهيل المسالخ لتصبح حديثة، ولتكون المرجعية الوحيدة لذبح الحيوانات، وتنظيم عملية توزيع الذبائح على الملاحم في كل المناطق . ويقتضي ذلك إشراف الوزارات المعنية والبلديات على عملها، من خلال تعيين طبيب بيطري ومراقب صحي لمراقبة صحة الحيوان قبل الذبح وبعده، ومراقبة سلسلة الذبح وصولًا إلى الحفظ في البرادات والتوزيع، والأهم اعتماد نظام للتتبّع. كما ينبغي العمل على تحديث الاشتراطات الصحية التي تجاوز عمرها الأربعين عامًا، وإصدار مراسيم جديدة تنظّم مصادر استيراد اللحوم الحية والمبرّدة والمجمّدة، ونقلها وتخزينها وتصنيعها، مع اعتماد نظام تتبّع يوقف عمليات الغش السائدة. ويجب أيضًا تنظيم مستودعات حفظ اللحوم والملاحم وشروط عملها السليمة وفق المواصفات، واستيفاء التراخيص اللازمة للأماكن والعاملين، وإصدار قرار بإقفال جميع الملاحم غير المرخّصة والعمل على تسوية أوضاعها عبر الترخيص من خلال البلديات، التي لها دور حيوي وأساسي في مراقبة سلامة الغذاء والبيئة. وباختصار، نوجز المطلوب فيما يلي: ضبط وتنظيم مصادر استيراد اللحوم الحية والمبرّدة والمجمّدة، مراقبة شروط النقل والتخزين والتصنيع، اعتماد نظام تتبّع (Traceability) فعّال يضع حدًّا لعمليات الغش والتلاعب، فرض الشروط الصحية والتراخيص القانونية على المسالخ والملاحم والعاملين فيها، تفعيل عمل البلديات، وإنشاء قسم لمراقبة سلامة الغذاء والبيئة، وتعيين مراقبين متخصصين يعملون بشفافية ولخدمة هذا القطاع".وتابعت: "الإفراج عن قانون حماية المستهلك بعد تعديله، وخصوصًا في ما يتعلق بالغرامات التي تشكّل جزءًا من الرادع لمنع الغش. العمل على إصدار جميع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء. التوعية المجتمعية للمستهلك، التي تُعدّ جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح والكشف عن المخالفات".وختمت: "أمام حجم العمل المطلوب في كل هذه السلاسل، يبدو إقفال بعض المسالخ والملاحم بالشمع الأحمر مجرد حلقة صغيرة لا تغيّر كثيرًا من الواقع المرير والسيئ. إنها مجرد زوبعة في فنجان سرعان ما تهدأ، لتعود الأمور إلى الحالة التي تركها فيها الفقر، وضعف دولة المؤسسات، وغياب تنفيذ القوانين، وتراكم الفساد. والأهم هو الإفراج عن تعديلات قانون حماية المستهلك والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية، وكذلك مراسيم قانون سلامة الغذاء، لكيلا يبقى العمل متشرذمًا بين الإدارات التسع المسؤولة عنه، بالإضافة إلى القوى الأمنية التي أدّت جانبًا كبيرًا من عمل الوزارات في الفترة الحالية والسابقة. لقد ناضلت جمعية المستهلك منذ عام ٢٠٠٠ من أجل وضع قانون لسلامة الغذاء، وهي تمتلك خبرات بشرية هي الأهم في هذا المجال. لكن نظام المحاصصة كان منشغلًا بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء وفق التقسيمات الطائفية، لا وفق معايير الخبرة والكفاءة والفعالية. وحتى اليوم، لا توجد في البلاد، بعد ١١ عامًا على صدور قانون سلامة الغذاء، مؤسسة تشرف على سلامة المواطنين والمقيمين وتؤمّنها. فمنذ تأسيس لبنان قبل ١٠٦ أعوام وحتى اليوم، فشلنا في بناء دولة المؤسسات والقوانين والمواطنة على كل الأصعدة، ولا يبدو أن حملة إقفال الملاحم والمسالخ ستغيّر شيئًا من هذا الواقع إذا بقيت مجرد إجراءات يتيمة".