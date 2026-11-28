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على بُعد نحو شهر من حلول موسم الأعياد، تُشير الأرقام المتداولة في الأوساط المعنية بقطاع الطيران والسفر إلى أن حجوزات الرحلات إلى خلال عيدي الميلاد ورأس السنة تجاوزت التوقعات.ويعكس هذا الإقبال حركة ناشطة للمغتربين الراغبين في تمضية الأعياد مع عائلاتهم في لبنان، إلى جانب اهتمام عدد من السياح العرب بقضاء عطلة نهاية العام فيه.وبحسب المُعطيات المتداولة، فإن حجم الحجوزات قد يدفع عدداً من شركات الطيران إلى زيادة عدد رحلاتها إلى ، لمواكبة الطلب المتزايد وتأمين مقاعد إضافية للمسافرين.وتُشكّل هذه المؤشرات جرعة إيجابية لقطاعي السياحة والطيران، اللذين يعوّلان على موسم الأعياد لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، بأن تنعكس زيادة أعداد الوافدين إيجاباً على الفنادق والمطاعم والمؤسسات التجارية ومختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة.