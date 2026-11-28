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تتزايد أهمية الدور السياسي الذي يؤديه في المرحلة الحالية، خصوصاً أن الرجل بات أمام مجموعة من المهام السياسية الأساسية، التي لا ترتبط حصراً بموقعه في السلطة أو بزعامة "حركة أمل"، بل تتصل بمستقبل الطائفة الشيعية وموقعها في المعادلة السياسية خلال السنوات المقبلة.المهمة الأولى لبري هي الحفاظ على تحالفه مع " ". فبالرغم من كل ما يُحكى عن خلافات وتباينات بين الطرفين، يبدو أن الأولوية بالنسبة إلى لا تزال تتمثل في الحفاظ على هذا التحالف، وإن ضمن شروط معينة وهامش واسع من التمايز السياسي، يسمح له بالتحرك في اتجاهات قد لا يكون "الحزب" قادراً على التحرك فيها.وبري، الذي يجد نفسه اليوم في موقع متقدم على مستوى الزعامة السياسية للطائفة الشيعية، يدرك أن التمايز عن "الحزب" في بعض الملفات يؤمّن له هامشاً سياسياً يحتاج إليه، ويشكل في الوقت عينه مظلة حماية للطائفة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة.وهنا تكمن المهمة الثانية لبري، أي حماية الشيعة ومنع استضعافهم سياسياً في الداخل اللبناني، بمعزل عن المسار الذي ستسلكه المواجهة بين "حزب الله" وخصومه في الداخل والخارج. إذ إن الرجل يعمل على منع ترجمة أي تراجع في القدرات العسكرية ل "الحزب" إلى تراجع في المكتسبات السياسية للطائفة الشيعية داخل النظام اللبناني، أو إلى إعادة النظر في موقعها ودورها في السلطة.أما المهمة الثالثة، فتتمثل في تأمين مخرج طوارئ سياسي للطائفة في حال تعرض "الحزب" لهزيمة عسكرية كبيرة. فعندها، يريد بري أن يكون هناك طرف شيعي قادر على التفاوض مع القوى السياسية اللبنانية والأطراف الخارجية، وعلى عقد التسويات التي تحول دون دفع الطائفة بكاملها ثمن أي انتكاسة عسكرية قد يتعرض لها "الحزب".من هنا يمكن فهم حرص إبقاء علاقاته مفتوحة مع مختلف القوى السياسية، حتى تلك التي تخوض مواجهة مباشرة مع "حزب الله"، وعدم الذهاب بعيداً في الخصومة معها، مهما بلغ مستوى التصعيد السياسي والإعلامي.أما المهمة الرابعة، فهي فتح مسارات إضافية للتعاون مع الأميركية، ضمن الثوابت السياسية التي تحكم أداء بري وتحالفاته. فالرجل يرغب في توسيع هامش التعاون مع في هذه المرحلة لأسباب كثيرة، لعل أبرزها إدراكه أنه غير قادر على خوض معركة سياسية معها في الداخل اللبناني، ولا مصلحة له في ذلك أصلاً.لكن بري يدرك أيضاً أن جزءاً أساسياً من أهميته لدى يرتبط بتحالفه مع "حزب الله"، وبقدرته على التواصل معه والتأثير في بعض خياراته السياسية. وبالتالي، فإن خسارة هذا التحالف قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من الأوراق التي يمتلكها بري في علاقته مع واشنطن.بهذا المعنى، يحاول بري الجمع بين أدوار تبدو متناقضة في الظاهر، لكنها تشكل في حساباته السياسية عناصر متكاملة. فهو يريد الحفاظ على تحالفه مع "حزب الله" من دون أن يكون أسير خياراته، وتعزيز علاقته بالأميركيين من دون أن يتحول إلى خصم للحزب، وحماية موقع الطائفة الشيعية في النظام السياسي اللبناني، أياً تكن نتائج المواجهة الإقليمية المقبلة.