

Advertisement وتكتسب النسخة الجديدة، التي تحمل اسم Spinneys Beirut Marathon 2026، أهمية إضافية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، إذ يشكل تنظيمها تأكيداً على استمرار النشاط الرياضي والحفاظ على حضور بيروت على خريطة سباقات الركض الدولية، واستقطاب العدائين من لبنان والخارج.



تعود حكاية ماراثون بيروت إلى عام 2003، عندما أطلقت مي الخليل، مؤسسة "جمعية بيروت ماراثون"، مبادرتها لتنظيم أول ماراثون دولي في لبنان، مستندة إلى تجربة شخصية قاسية. فبعد تعرضها لحادث خطير عام 2001، كاد يودي بحياتها وأدخلها في غيبوبة، خاضت رحلة طويلة من العلاج والتأهيل لاستعادة قدرتها على المشي.

ومن هذه التجربة ولدت فكرة تحويل الركض إلى رسالة حياة وأمل، وإيجاد مساحة تجمع اللبنانيين بعيداً من الانقسامات السياسية والطائفية. وفي 19 تشرين الأول 2003، انطلقت النسخة الأولى من ماراثون بيروت الدولي بمشاركة نحو 6 آلاف عداء وعداءة من 49 جنسية، في حدث شكل بداية مسيرة رياضية واجتماعية استمرت حتى اليوم.

ولم يقتصر تطور الماراثون على زيادة أعداد المشاركين، بل اتسعت رسالته لتشمل مبادرات اجتماعية وإنسانية. ففي عام 2005، وبعد اغتيال الرئيس رفيق ، نظمت الجمعية سباق «United We Run» تحت شعار «معاً نركض»، وشارك فيه نحو 60 ألف شخص، في مشهد عكس دور الرياضة في جمع اللبنانيين خلال مرحلة شديدة الصعوبة.

كما شهدت السنوات اللاحقة إطلاق سباقات متخصصة، بينها سباق السيدات عام 2013 وسباق الشباب عام 2015، إلى جانب مبادرات لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع المشاركة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية.

ماراثون بيروت... أكثر من سباق

تكمن أهمية ماراثون بيروت في أنه تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، ليتحول إلى مساحة للتفاعل الاجتماعي وتعزيز الصحة العامة. فالركض رياضة متاحة لمختلف الأعمار والقدرات، وتشجع على اعتماد نمط حياة صحي، وتساهم في نشر ثقافة النشاط البدني، في وقت تتراجع فيه ممارسة الرياضة المنتظمة بفعل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أبرز إيجابيات الماراثون أنه يجمع محترفين وهواة وعدائين من مختلف المناطق ، إلى جانب مشاركين من جنسيات متعددة، ما يجعله مناسبة لتعزيز التواصل بين المجتمعات، وإظهار قدرة الرياضة على تخطي الحواجز التي تفرضها الانقسامات.

كذلك، يشكل الحدث منصة للمؤسسات والجمعيات الأهلية لعرض قضاياها وحملاتها التوعوية والإنسانية، إذ سبق أن ارتبطت سباقات الجمعية بمبادرات لدعم مرضى السرطان، وتمكين المرأة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد اكتسبت الجمعية اعترافاً دولياً بمسيرتها، إذ حصل ماراثون بيروت في مراحل سابقة على تصنيفات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بينها التصنيف الفضي، كما تحولت تجربة تأسيسه إلى قصة نجاح عرضتها مي الخليل في مؤتمر TEDالعالمي عام 2013 تحت عنوان «Making Peace is a Marathon»، انطلاقاً من فكرة أن صناعة السلام تحتاج إلى النفس والإصرار، تماماً كالركض لمسافات طويلة.



لا تقتصر انعكاسات الماراثون على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى القطاعين السياحي والاقتصادي. فاستقطاب عدائين من الخارج ومرافقيهم يفتح المجال أمام حركة إضافية في الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع النقل والخدمات، كما يوفر فرصة للتعريف ببيروت ومعالمها وأحيائها أمام جمهور دولي.

وتبرز هنا أهمية السياحة الرياضية باعتبارها أحد الأنماط السياحية القادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن المشاركين في مثل هذه الأحداث لا يأتون للمنافسة فقط، بل يعيشون تجربة مرتبطة بالمدينة وثقافتها ومجتمعها.

أما على مستوى صورة لبنان، فيحمل الماراثون قيمة معنوية تتجاوز حجم المشاركة والأرقام المسجلة. فظهور آلاف العدائين في شوارع العاصمة، واستقبال مشاركين من جنسيات مختلفة، يقدمان رسالة بأن لبنان لا يزال قادراً على تنظيم فعاليات دولية، وأن الحياة فيه لا تتوقف عند الأزمات.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه هذه الفعاليات في إعادة إدراج بيروت على خريطة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها كمدينة قادرة على استضافة أنشطة تجمع الرياضة والسياحة والثقافة.

ماذا ينتظر المشاركين في نسخة 2026؟

تتضمن نسخة هذا العام سباقات بمسافات وفئات مختلفة، بما يتيح المشاركة أمام المحترفين والهواة والشباب، وليس فقط العدائين المتخصصين في المسافات الطويلة.

ويمتد مسار الماراثون عبر عدد من شوارع وأحياء بيروت ومحيطها، في مشهد يتيح للمشاركين التعرف إلى المدينة من زاوية مختلفة، ويحول شوارعها إلى مساحة مفتوحة للرياضة والتفاعل.

رسالة لبنان إلى العالم

في المحصلة، يمثل ماراثون بيروت تجربة تتجاوز حدود المنافسة على المراكز والأرقام القياسية. فمنذ انطلاقته عام 2003، حمل الحدث رسالة تقوم على أن الرياضة يمكن أن تكون أداة للتقارب والتضامن، وأن صورة لبنان لا ينبغي أن تختصر بالحروب والأزمات والانقسامات.

وغداً، ومع انطلاق العدائين في شوارع العاصمة، لن يكون التحدي محصوراً بمن يستطيع قطع المسافة في وقت أقل، بل أيضاً بقدرة لبنان على الحفاظ على هذه المساحة من الحياة والحركة والانفتاح، وتوظيفها في دعم السياحة والاقتصاد وتعزيز حضوره الخارجي.

فماراثون بيروت ليس مجرد سباق ينتهي عند خط الوصول، بل مسيرة مستمرة لإثبات أن لبنان، رغم كل ما يواجهه، لا يزال قادراً على الركض نحو الحياة. في بلد اعتاد أن تتصدر أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية واجهة الأخبار، يعود ماراثون غداً الأحد 29 تشرين الثاني ليمنح العاصمة مشهداً مختلفاً، تتحول فيه الشوارع إلى مساحة للرياضة والحياة والتلاقي. فالحدث الذي انطلق قبل أكثر من عقدين لم يعد مجرد سباق لقياس القدرة على التحمل والسرعة، بل أصبح من أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تحمل اسم إلى الخارج، وتقدم صورة عن قدرته على استضافة الأحداث الدولية رغم الظروف الصعبة.وتكتسب النسخة الجديدة، التي تحمل اسم Spinneys Beirut Marathon 2026، أهمية إضافية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، إذ يشكل تنظيمها تأكيداً على استمرار النشاط الرياضي والحفاظ على حضور بيروت على خريطة سباقات الركض الدولية، واستقطاب العدائين من لبنان والخارج.تعود حكاية ماراثون بيروت إلى عام 2003، عندما أطلقت مي الخليل، مؤسسة "جمعية بيروت ماراثون"، مبادرتها لتنظيم أول ماراثون دولي في لبنان، مستندة إلى تجربة شخصية قاسية. فبعد تعرضها لحادث خطير عام 2001، كاد يودي بحياتها وأدخلها في غيبوبة، خاضت رحلة طويلة من العلاج والتأهيل لاستعادة قدرتها على المشي.ومن هذه التجربة ولدت فكرة تحويل الركض إلى رسالة حياة وأمل، وإيجاد مساحة تجمع اللبنانيين بعيداً من الانقسامات السياسية والطائفية. وفي 19 تشرين الأول 2003، انطلقت النسخة الأولى من ماراثون بيروت الدولي بمشاركة نحو 6 آلاف عداء وعداءة من 49 جنسية، في حدث شكل بداية مسيرة رياضية واجتماعية استمرت حتى اليوم.ولم يقتصر تطور الماراثون على زيادة أعداد المشاركين، بل اتسعت رسالته لتشمل مبادرات اجتماعية وإنسانية. ففي عام 2005، وبعد اغتيال الرئيس رفيق ، نظمت الجمعية سباق «United We Run» تحت شعار «معاً نركض»، وشارك فيه نحو 60 ألف شخص، في مشهد عكس دور الرياضة في جمع اللبنانيين خلال مرحلة شديدة الصعوبة.كما شهدت السنوات اللاحقة إطلاق سباقات متخصصة، بينها سباق السيدات عام 2013 وسباق الشباب عام 2015، إلى جانب مبادرات لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع المشاركة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية.تكمن أهمية ماراثون بيروت في أنه تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، ليتحول إلى مساحة للتفاعل الاجتماعي وتعزيز الصحة العامة. فالركض رياضة متاحة لمختلف الأعمار والقدرات، وتشجع على اعتماد نمط حياة صحي، وتساهم في نشر ثقافة النشاط البدني، في وقت تتراجع فيه ممارسة الرياضة المنتظمة بفعل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.ومن أبرز إيجابيات الماراثون أنه يجمع محترفين وهواة وعدائين من مختلف المناطق ، إلى جانب مشاركين من جنسيات متعددة، ما يجعله مناسبة لتعزيز التواصل بين المجتمعات، وإظهار قدرة الرياضة على تخطي الحواجز التي تفرضها الانقسامات.كذلك، يشكل الحدث منصة للمؤسسات والجمعيات الأهلية لعرض قضاياها وحملاتها التوعوية والإنسانية، إذ سبق أن ارتبطت سباقات الجمعية بمبادرات لدعم مرضى السرطان، وتمكين المرأة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.وقد اكتسبت الجمعية اعترافاً دولياً بمسيرتها، إذ حصل ماراثون بيروت في مراحل سابقة على تصنيفات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بينها التصنيف الفضي، كما تحولت تجربة تأسيسه إلى قصة نجاح عرضتها مي الخليل في مؤتمر TEDالعالمي عام 2013 تحت عنوان «Making Peace is a Marathon»، انطلاقاً من فكرة أن صناعة السلام تحتاج إلى النفس والإصرار، تماماً كالركض لمسافات طويلة.لا تقتصر انعكاسات الماراثون على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى القطاعين السياحي والاقتصادي. فاستقطاب عدائين من الخارج ومرافقيهم يفتح المجال أمام حركة إضافية في الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع النقل والخدمات، كما يوفر فرصة للتعريف ببيروت ومعالمها وأحيائها أمام جمهور دولي.وتبرز هنا أهمية السياحة الرياضية باعتبارها أحد الأنماط السياحية القادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن المشاركين في مثل هذه الأحداث لا يأتون للمنافسة فقط، بل يعيشون تجربة مرتبطة بالمدينة وثقافتها ومجتمعها.أما على مستوى صورة لبنان، فيحمل الماراثون قيمة معنوية تتجاوز حجم المشاركة والأرقام المسجلة. فظهور آلاف العدائين في شوارع العاصمة، واستقبال مشاركين من جنسيات مختلفة، يقدمان رسالة بأن لبنان لا يزال قادراً على تنظيم فعاليات دولية، وأن الحياة فيه لا تتوقف عند الأزمات.وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه هذه الفعاليات في إعادة إدراج بيروت على خريطة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها كمدينة قادرة على استضافة أنشطة تجمع الرياضة والسياحة والثقافة.تتضمن نسخة هذا العام سباقات بمسافات وفئات مختلفة، بما يتيح المشاركة أمام المحترفين والهواة والشباب، وليس فقط العدائين المتخصصين في المسافات الطويلة.ويمتد مسار الماراثون عبر عدد من شوارع وأحياء بيروت ومحيطها، في مشهد يتيح للمشاركين التعرف إلى المدينة من زاوية مختلفة، ويحول شوارعها إلى مساحة مفتوحة للرياضة والتفاعل.في المحصلة، يمثل ماراثون بيروت تجربة تتجاوز حدود المنافسة على المراكز والأرقام القياسية. فمنذ انطلاقته عام 2003، حمل الحدث رسالة تقوم على أن الرياضة يمكن أن تكون أداة للتقارب والتضامن، وأن صورة لبنان لا ينبغي أن تختصر بالحروب والأزمات والانقسامات.وغداً، ومع انطلاق العدائين في شوارع العاصمة، لن يكون التحدي محصوراً بمن يستطيع قطع المسافة في وقت أقل، بل أيضاً بقدرة لبنان على الحفاظ على هذه المساحة من الحياة والحركة والانفتاح، وتوظيفها في دعم السياحة والاقتصاد وتعزيز حضوره الخارجي.فماراثون بيروت ليس مجرد سباق ينتهي عند خط الوصول، بل مسيرة مستمرة لإثبات أن لبنان، رغم كل ما يواجهه، لا يزال قادراً على الركض نحو الحياة.

تدابير سير

وأعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي أنه يقام يوم الأحد في 29-11-2026 في العاصمة بيروت، سباق “سبينس بيروت ماراثون” لمسافات مختلفة، بمشاركة ما يقارب 2000 عدّاء وعدّاءة، وينطلق السّباق من ساحة الشهداء، عند السّاعة 5:45 صباحًا.



كما تُنظَّم ركضة تحضيريّة لمسافة 5 كلم يوم السبت 28-11-2026 من السّاعة 6:30 لغاية السّاعة 7:30 صباحًا، إنطلاقًا من ساحة الشهداء وصولًا إلى الواجهة البحريّة، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.



لذلك، سيتم اتخاذ تدابير، وفقًا للآتي:



أولاً: إقفال ساحة الشهداء ابتداءً من مساء يوم الجمعة 27 الجاري إلى حين انتهاء السباق يوم الأحد 29 منه.



ثانيًا: إقفال ساحة الشهداء – امام مبنى جريدة النهار، يوم السبت اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية انتهاء السباق يوم الأحد.



ثالثًا: إقفال مسار السباق يوم الأحد، اعتبارًا من السّاعة 4:30 فجرًا، على أن يتم فتحه تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّائين.



رابعًا: منع وقوف السيارات على طول مسار السباق، اعتبارًا من الساعة 21:00 من يوم السبت 28-11-2026، ومنع مرورها اعتبارًا من الساعة 4:30 من فجر الأحد، وسيتم إجراء التحويلات التالية:



– عند تقاطع جامع عين المريسه وتحويله صعوداً بإتجاه شارع حسن إدريس غراهام ورجوعاً بإتجاه فينيسيا.



– عند تقاطع الحمام العسكري رجوعاً وصعوداً بإتجاه طلعة العرداتي.



– منع السير عند اوتيل لانكستر وتحويله بإتجاه الحمرا.



– السير القادم من نفق فينيسيا، تحويله صعوداً بإتجاه شارع جون كندي.



كما سيتم إقفال المفارق المؤدية الى الكورنيش البحري، على الشكل التالي:



(مفرق ملعب النجمة – مفرق مدينة الملاهي – مفرق مطعم لامب هاوس – مفرق الريفييرا – مفرق منزل الوزير حماده – مفرق شبلي العريان – مفرق راسمني يونس – مفرق نيجيريا – مفرق الجامعة الاميركية – مفرق حسن رفاعي (قبل ستار باكس) – مفرق سنتر مشخص – مفرق دمرجي (ابن سينا) – مفرق بنك لبنان والمهجر / السان جورج ( مقابل فينيسيا ) – فتحة اوتيل فينيسيا – مفرق بنك لبنان والمهجر/ السان جورج – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (١) – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (٢) – مفرق الدمرجي – تقاطع دار المريسة – تقاطع الطازج – مدخل المنارة – مسمكة منير – تقاطع الحمّام العسكري ).



– منع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري بإتجاه السوديكو، وتحويله الى نزلة صهيون، ومن ثم يميناً بإتجاه برج الغزال.



– منع المرور داخل نفق البربير مقابل طحان بإتجاه المتحف، وتحويله فوق النفق بإتجاه البربير وعمر بيهم وقصقص.



– منع السير القادم من سليم سلام باتجاه الإسكوا، وتحويله باتجاه نفق الحمرا.



– منع السير القادم من نزلة الباشورة، وتحويله يميناً باتجاه العقارية وبرج الغزال.



– منع السير القادم من تقاطع عمر بيهم باتجاه جسر اليافي، وتحويله داخل نفق عمر بيهم – العاملية.



– عزل شارع بدارو.



– عزل شارع طريق الشام من المتحف حتى تقاطع الناصرة.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع سامي الصلح باتجاه مستديرة الطيونة.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع الدخولية حتى تقاطع المتحف على الاتجاهين بما فيها الانفاق.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع سامي الصلح حتى تقاطع المتحف.



– عزل شارع مارمخايل حتى تقاطع الدخولية وصولا إلى نهاية شارع الارز.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع جورج حداد، من تقاطع بيت الكتائب الصيفي فوق النفق.



– منع السير من الوصول الى تقاطع البويك / السير القادم من الطيونة وفرن الشباك، وتحويله الى مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول الى تقاطع المتحف من جهة البربير.



– منع السير من الوصول باتجاه جسر الفيات من مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع المتحف من مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الناصرة.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الناصرة من جهة شارع اديب اسحاق.



– منع السير من الوصول باتجاه مدرسة الاوروغواي من جهة جامعة .



– منع السير من الوصول باتجاه جسر الواطي من جهة مستديرة الحايك.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الدخولية من جهة برج حمود.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الدخولية من جهة ساحة الفورم دي بيروت.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة الاوتوستراد ، وتحويله باتجاه شارل الحلو من جهة شارع الجمارك.



– منع السير من الوصول الى تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة تقاطع جورج حداد.



– منع السير من الوصول الى شارع مارمخايل من جهة شارع الجميزة.



– منع السير من الوصول الى شارع مارمخايل من جهة نزلة العكاوي.



– تحويل السير القادم من الاسكوا الى رياض الصلح، باتجاه سليم سلام.



– تحويل السير القادم من بشارة الخوري باتجاه ساحة الشهداء الى طلعة المالية عند تقاطع بنك الموارد.



– تحويل السير القادم من نزلة بنك البحر المتوسط باتجاه ستاركو عند تقاطع بنك عودة.



– تحويل السير امام اوتيل VOCO باتجاه نفق فينيسيا.



– تحويل السير عن شوارع ويغان – تويني – فوش واللنبي.



يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم وباللافتات المرورية، حفاظً على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة السّير.