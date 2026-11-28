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يسيطر طقس مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى فجر يوم غد الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي مصدره جنوب غرب اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتباراً من مساء الثلاثاء بمنخفض جوي اّخر مصدره غرب يدفع بكتل هوائية أشد برودة مما يؤدي الى انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع بداية تساقط للثلوج على المرتفعات، بحسب ما افادت مصلحة الارصاد الجوية في .معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 م° ، 17 و25 م° ، بين 8 و 20م°.الطقس المتوقع في لبنان:السبت:غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وتتكاثف الغيوم فتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً فجر الأحد مع حدوث يرق ورعد.الأحد:غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً، نحذّر من خطر تشكّل السيول على بعض الطرقات مع احتمال تساقط حبات البرد. تخف حدة الامطار خلال الليل.الإثنين:غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات فتسوء الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار مع حدوث بعض الانفراجات، تشتدّ غزارتها اعتباراً من الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً يرتفع معها موج البحر مع احتمال تساقط حبات البردالثلاثاء:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأجواء باردة نسبياً، يتكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تشتد غزارتها اعتباراً من المساء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وقد تلامس ال 2000 متر خلال الليل.الرياح السطحية:شمالية غربية نهاراً ، جنوبية غربية ليلاً، تنشط خلال الليل، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.الانقشاع:متوسط اجمالاً.الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 75 ٪.حال البحر:منخفض ارتفاع الموج الى مائج ليلاً.حرارة سطح الماء:25°Cالضغط الجوي:1013 هكتوباسكالأي ما يعادل: 760 ملم زئبق