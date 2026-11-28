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ولفت إلى أنّ "الدويلة ما زالت تستقوي على الدولة، ولكنّها ليست أقوى منها، والفارق كبير بين الأمرين، والمشكلة تكمن في أنّ الدولة لا تتصدّى للدويلة، فيما لم تكن الأخيرة يوماً أقوى من الدولة، التي تستطيع القيام بما يتوجّب عليها متى قرّرت ذلك"، لافتا إلى أنّ "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلّا مع بداية قيام دولة فعليّة وجدّيّة في ".كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقيّة منطقة الشوف في حزب "القوّات اللبنانيّة"، الذي أقيم في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور الحزب النائب جورج عدوان، النائبة ستريدا جعجع، عضو المجلس الأعلى للجمارك شربل خليل، للحزب إميل مكرزل، رئيس الغرفة الأولى في مجلس الشرف في الحزب فادي مسلم، مستشار رئيس الحزب للشؤون القانونيّة والإداريّة فادي ظريفة، رئيس هيئة الادّعاء في الحزب أندريه السرنوك، رئيس اللجنة القانونيّة في تكتّل "الجمهوريّة القويّة" روبير توما، أعضاء من المجلس المركزي للحزب، منسّق منطقة الشوف جان ، المنسّقين السابقين للمنطقة، رؤساء بلديّات ومخاتير، شخصيّات اجتماعيّة واقتصاديّة وإعلاميّة ورجال أعمال، وحشد من أبناء المنطقة والرفاق والمناصرين.وتطرّق إلى الأوضاع السياسيّة العامّة، موضحاً أنّه سيتناول، "على سبيل المثال لا الحصر، أحد التصريحات الصادرة عن أحد نوّاب حزب الله"، داعياً إلى "عدم الاعتقاد بأنّ كثرة حديثه عن الحزب مردّها الانشغال به في حدّ ذاته، إذ إنّ ما يعنيه في هذا السياق هو لبنان بمكوّناته كلها، وما يتعرّض له من جرّاء ممارسات الحزب ومواقفه".وتوقّف عند ما ورد على لسان أحد الذين سبقوه إلى الكلام لجهة أنّ "الدويلة ما زالت أقوى من الدولة"، فقال: "هذا الأمر ليس صحيحاً. الدويلة لا تزال تستقوي على الدولة، والدولة لا تردّ على الدويلة، ولكنّ الدويلة لم تكن يوماً أقوى من الدولة، التي تستطيع، متى أرادت القيام بأمر ما، أن تقوم به"، داعياً إلى "عدم التسليم، ولو للحظة واحدة، بنظريّة أنّ الدويلة أقوى من الدولة، لأنّ الأمر ليس كذلك على الإطلاق".وأوضح أنّه اختار تناول "عيّنة صغيرة من تصريحات هذا النائب في "حزب الله"، لما تختزنه من مغالطات، ولما تعكسه من محاولات لتزوير المفاهيم، بما يتيح استخلاص صورة واضحة عن مجمل المسألة". واستهلّ جعجع ردّه على النائب بالتوقّف عند قوله إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، معتبراً أنّ هذا التصريح وحده كان كفيلاً باستدعاء صاحبه إلى التحقيق، ومتسائلاً عمّا إذا كان يُعتقَد أنّ المشكلة تكمن في كون الحزب يعمل في السرّ، وأنّ ممارسته أعماله العسكريّة والأمنيّة في العلن تجعلها مشروعة.وانطلق من هذا التصريح للتذكير بموقع في النظام السياسي اللبناني، وبالآليّة الدستوريّة التي تستمدّ من خلالها الحكومة شرعيّتها وصلاحيّاتها، متسائلاً: "من يحدّد السلطة في لبنان؟ ومن يحكم لبنان؟". وتوجّه إلى الحاضرين داعياً إيّاهم إلى عدم الاستهانة بأنفسهم وبالدور الذي يضطلعون به في تكوين السلطة، باعتبار أنّ المواطنين هم من ينتخبون أعضاء مجلس النوّاب، وبالتالي فإنّ السلطة تنبثق من إرادتهم، ومجلس النوّاب هو الذي ينتخب رئيس الجمهوريّة، وهو الذي يمنح أيّ حكومة الثقة أو يحجبها عنها. وأضاف أنّ الحكومة، حين تتّخذ قراراتها، إنّما تتّخذها استناداً إلى الثقة التي منحها إيّاها مجلس النوّاب، وباسم الأكثريّة النيابيّة التي تمثّل أكثريّة الشعب اللبناني، وبالتالي فهي التي تحدّد، في نطاق صلاحيّاتها، ما هو شرعي وما هو غير شرعي، وما يجوز القيام به وما لا يجوز.وأسف لكون هذه المفاهيم الأساسيّة بدأت تضيع في لبنان، نتيجة عدم دفاع المعنيّين عنها بالشكل المطلوب، مؤكّداً أنّه لا يتحدّث في هذا الإطار عن "القوّات اللبنانيّة" ومواقفها، إنّما عن بعض المسؤولين الرسميّين الذين لا يفهم أسباب التزامهم الصمت إزاء كلّ ما يُساق من مواقف تتناقض مع أبسط المفاهيم الدستوريّة ومقتضيات قيام الدولة. وشدّد على أهميّة المواجهة الفكريّة والسياسيّة لهذه الطروحات، محذّراً من أنّ المعركة، إن لم تُربح بدايةً على المستويين الفكري والبياني، لا يمكن أن تُربح على المستوى العملي، وقال: إنّ من يلتزم الصمت أمام شخص يستمرّ في التطاول عليه طوال الوقت، يفسح في المجال أمامه، في نهاية المطاف، للاستقواء عليه والنيل منه، مهما كان هذا الشخص ضعيفاً، ومهما كان الآخر أقوى منه بمئة مرّة.وعاد رئيس "القوّات" إلى قول نائب "حزب الله" إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، متسائلاً: "ومن قال لك إنّ المشكلة تكمن في عملها في الخفاء؟ لا يُفترض بها أن تعمل، لا في الخفاء ولا في العلن". وذكّر بأنّ الحكومة اللبنانيّة اتّخذت ثلاثة قرارات في غضون عامين، اثنان منها في الخامس والسابع من آب 2025، ونصّا على ألّا يبقى أيّ سلاح خارج إطار الدولة اللبنانيّة، متسائلاً كيف يمكن، في ظلّ هذين القرارين، أن يأتي أحدهم ليقول إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، وكأنّ العلنيّة في ممارسة هذه الأعمال تعفي أصحابها من وجوب التقيّد بقرارات الحكومة. وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء عاد واتّخذ في الثاني من آذار 2026 قراراً واضحاً وصريحاً، يقضي بمنع أيّ جهة من القيام بأيّ عمل عسكري أو أمني خارج إطار المؤسّسات الشرعيّة للدولة اللبنانيّة، وقد ذهب القرار إلى حدّ تسمية الجهات المخوّلة القيام بهذه الأعمال، وفي مقدّمها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وصولاً إلى الشرطة البلديّة، بحيث لم يترك أيّ التباس في شأن الجهات التي يحقّ لها القيام بأعمال ذات طابع عسكري أو أمني.وانتقل جعجع إلى قول النائب نفسه إنّ "المقاومة لا تعترف بالقرارات الحكوميّة"، مستنكراً بشدّة أن يصل التمادي في تحدّي الدولة إلى حدّ المجاهرة بعدم الاعتراف بقرارات حكومتها، ومعتبراً أنّ مثل هذا الكلام يستوجب اتّخاذ إجراءات حازمة بحقّ صاحبه. وقال: "تصوّروا أنّ الدولة اتّخذت قراراً يقضي بتحديد اتّجاه السير على طريق معيّنة، فهل يمكن أن يأتي أحدهم ليقول إنّه لا يعترف بهذا القرار؟ ماذا يعني أنّك لا تعترف بالقرار؟ إنّك بذلك تخالف القانون. فكيف بالحريّ عندما يتعلّق الأمر بقرارات تمسّ أمن الدولة الداخلي؟". وأوضح أنّ المسألة في هذه الحال تتجاوز حدود المخالفة العاديّة للقانون، إذ إنّها تشكّل خطراً على أمن الدولة الداخلي، وتندرج في إطار معارضة السلطة وتحدّيها، وصولاً إلى ما يُعرف قانوناً بتشكيل عصابة أشرار، مستغرباً أن يصل الأمر بأحدهم إلى المجاهرة بأنّ الجهة التي ينتمي إليها لا تعترف بقرارات الحكومة اللبنانيّة.وتوقّف عند إعلان النائب المذكور أنّ "لا مفاوضات مع فخامة الرئيس"، وقال ساخراً: "يبدو أنّ ، وما إن يسمع بهذا الكلام، حتّى يفقد القدرة على النوم ليلاً، لأنّهم قرّروا ألّا يتفاوضوا معه!" وأكّد أنّه لا يُفترض أصلاً أن يكون هناك تفاوض معهم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لأنّ الحكومة عندما تجتمع وتتداول في مسألة معيّنة وتتّخذ قراراً بشأنها، فإنّ هذا القرار يصبح واجب التنفيذ. وأعطى مثالاً على ذلك، متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة، حين تتّخذ قراراً يتعلّق بالإيجارات، تعود بعد ذلك وتجتمع بالمستأجرين والمالكين لتبحث معهم في الموضوع من جديد، مشيراً إلى أنّ التداول في المسألة يحصل داخل مجلس الوزراء قبل اتّخاذ القرار، وأنّ القرار الذي يصدر عنه إنّما يأتي نتيجة هذا التداول، وبالتالي لا يجوز العودة إلى نقطة البداية في كلّ مرّة يُطلب فيها تنفيذ قرار حكومي. واعتبر أنّ حزب الله هو الطرف الذي يسعى إلى إبقاء الأمور في دائرة التداول المستمرّ، ذلك أنّ من يريد المماطلة والتسويف وعدم القيام بما هو مطلوب منه يعمد إلى إعادة فتح النقاش في المسائل التي سبق أن حُسمت، بدلاً من القرارات المتّخذة بشأنها وتنفيذها.وفي معرض ردّه على قول نائب حزب الله إنّ "إحالة ملف الشبان الخمسة إلى المجلس العدلي ستُعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر"، استنكر جعجع أن يُسمح لأحدهم بمخاطبة الدولة بهذه الطريقة، وأن يصل به الأمر إلى رسم خطوط حمر أمام عمل مؤسّساتها، قائلاً إنّ المطلوب من السلطات المعنيّة استدعاء صاحب هذا التصريح وسؤاله عمّا يقصده بالخطوط الحمر، وماذا يعني بأنّ إحالة الملف على المجلس العدلي تشكّل تجاوزاً لها. وشدّد على أنّه لا يجوز ترك أصحاب هذه التصريحات يتمادون مرّة تلو الأخرى، ولو اقتصر تماديهم على الكلام، لأنّ السماح بالتمادي في الكلام يفتح الباب أمام التمادي في الأفعال، وبالتالي فإنّ مسؤوليّة الدولة تقتضي وضع حدّ لهذا النهج ومساءلة أصحابه.