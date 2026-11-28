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جمع المهرجان نخبة من المخرجين والكتّاب والممثلين في مساحة إبداعية واحدة، أفسحت المجال لعرض أحدث نتاجاتهم والتواصل المباشر مع جمهور شغوف بالسينما. ونجح الحدث في مدّ جسور الحوار الثقافي وتبادل الرؤى بين صنّاع الأفلام والنقاد والحضور، مؤكداً في ختام هذه أن السينما تظل لغة بصرية قادرة على مزج المتعة بالعمق الفكري وإلهام الأجيال.حضر احتفال الختام، الدكتور غسان سلامة ممثلاً بمدير عام الوزارة الدكتور ، عميدة كلية العلوم الإنسانيَّة في جامعة سيدة اللويزة الدكتورة ماريا بو زيد، الممثل بو نصار، الممثلة جوليا قصار، الممثلة كرستين الشويري، الناقد السينمائي اميل ، المخرجة لارا سابا، بالإضافة الى وجوه مسرحية وسينمائية، إعلامية، فنية وثقافية، الى جانب أسرة الجامعة وطلابها.بعد النشيد الوطني وجه مدير قسم العلوم السمعيَّة والبصريَّة بيارو حداد، "رسالة امتنان لكل من ساهم في صناعة هذا الحدث"، مثنيًا على "العمل الدؤوب الذي أوصل المهرجان إلى النجاح". ولفت خلال مداخلته إلى الأثر البالغ الذي تُحدثه هذه الفعاليات في استقطاب المبدعين الشباب، وتكريس الحضور السينمائي الفاعل على المستويين الأكاديمي والمجتمعي. ودعا إلى مواصلة الحلم وتجاوز حدود المألوف، مؤمنًا بأنّ شاشة اليوم هي مرآة لجيلٍ يكتب حكايته بجرأة وإبداع. وتمنى أن يشكّل المهرجان "منصة انطلاق حقيقية لأفلامٍ تترك بصمتها وتنقل صوت الشباب إلى أوسع الآفاق".بدوره، توجّه للمهرجان طربيه، بالشكر إلى جميع المشاركين والداعمين والمساهمين، معتبرًا أن "تضافر جهودهم كان عاملًا حاسمًا في بلوغ هذا النجاح السينمائي والثقافي اللافت". وأشار إلى أنّ "هذا التفاعل الإبداعي يعكس شغف الجيل الجديد بالصورة والقصّة، ويؤكّد قدرة السينما على فتح مساحات حوار وتلاقٍ تتجاوز حدود القاعات، وتضع المهرجان على خارطة المواعيد الفنية الواعدة".واختُتمت الفعاليات بتوزيع جوائز مهرجان NDUIFF 2026 على أبرز الأفلام، وجاءت النتائج على الشكل التالي:• Golden Olive award for Best Student Film: Lost Hours by Jad Panjarjian L.U.• Special Jury mention: Barzakh by Firas Anani, IESAV• Golden Olive award for Best Independent Film: Silent Spring by Hasan Haidar.• Golden Olive award for Best student film for a Lebanese Youth film): Dancer Of The Republic by Guy Kassis ALBA.• Special Jury mention for best director: Firas Anani for his film Barzakh.• Special young Jury award for best Cinematography to Issam Sleiman for the film One Last Dance AU.Ollies Award: Bande Ahmar by Ghinwa Khoury, LU.Emile Chahine Award for cinematic Excellence: Looking for Someone Who Looks Like Me by Elio Tarabay.• Golden olive for Best international film Kentucky Gaza by Omar Rammal from Jordan• Special Jury Mention for an international film: Sleepover by David Sokratyan from Russia• Best cinematography for international film Escape Room by Marcin MielczarekNDUIFF Audience Choice Award goes to Sarabia by Karl Haber from UA.