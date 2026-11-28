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كلام العلامة جاء خلال الورشة التدريبية التي أقامتها مديرية الشؤون الرعائية في جمعية المبرّات الخيرية للمشرفين الرعائيين في مختلف مؤسساتها، تحت عنوان "أساليب وممارسات لتعزيز التفاعل وتحقيق الأثر "، وذلك في قاعة مبرّة السيدة خديجة الكبرى، في أجواء ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء.واستهلّ العلامة قضل الله اللقاء بالتهنئة بهذه المناسبة، مشيداً ب"النتائج التي حققتها المؤسسات الرعائية، وبما قدمته على صعيد رعاية الأيتام وتنمية قدراتهم، وما خرّجته من كفاءات باتت تتبوأ مواقع متقدمة في مختلف المجالات الاجتماعية والمهنية والإدارية"، معتبراً أن "هؤلاء يشكلون ثمرة الجهود التي بذلها العاملون، ودليلاً على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات في تحويل الحالات الاجتماعية إلى طاقات إيجابية تسهم في خدمة المجتمع وتقدّمه".وأكد أن "هذه المؤسسات كبرت بجهود العاملين فيها، وستواصل تطورها بمبادراتهم وعطائهم"، داعياً إياهم إلى "الاعتزاز بدورهم وعدم التقليل من أهمية ما يقومون به، لأنهم يساهمون في بناء الإنسان والمجتمع، ويقدمون نموذجاً حضارياً في العمل الإنساني والتربوي".ودعا إلى "تعزيز التعاون بين الإدارة والعاملين، وتوفير الإمكانات والوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم وتطوير مبادراتهم"، مؤكداً أن "نجاح التجربة الرعائية لا يتحقق إلا بجهودهم وإخلاصهم وإبداعهم، وبمدى قدرتهم على تطوير أساليب العمل ومواكبة احتياجات الأيتام ومتابعة شؤونهم بصورة فردية وشاملة".وفي الختام، جدّد فضل الله شكره وتقديره لإدارة المؤسسة ومديرية الشؤون الرعائية ومديري ومديرات المؤسسات وجميع العاملين في المجال الرعائي، مثمّناً جهودهم وتضحياتهم، ومؤكداً أن "هذه المؤسسات نشأت من رحم المعاناة وكبرت وتطورت في ظلها، وأن المطلوب مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكافل، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي يمر بها "، سائلاً الله أن "يحفظ العاملين ويوفقهم في أداء رسالتهم الإنسانية".