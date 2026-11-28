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وشارك في اللقاء رئيس غرفة والجنوب محمد صالح، رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني، وأعضاء من مجالس الادارات ورؤساء المرافق الاقتصادية الشمالية وجمعيات التجار والصناعيين ومهتمين.في البداية، رحّب دبوسي بشقير وبجميع المشاركين، معتبراً أن "هذا اللقاء يشكّل محطة وطنية بامتياز، تجسّد وحدة الرؤية وتكامل الجهود وتلاقي الإرادات في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الصعبة التي يواجهها ".ولفت الى أن "الهدف من الاجتماع هو الاضاءة على مكامن القوة في لبنان من طرابلس الكبرى لصالح الوطن اللبناني باعتبارها منصة لخدمة اقتصادات العالم في شرق المتوسط، وتضم مجموعة مرافق اقتصادية عامة محورية"، داعيا الهيئات الاقتصادية الى "الإنطلاق بلبنان من طرابلس الكبرى عاصمته الاقتصادية"، مشددا على أن "الجنوب أرضاً وشعباً هما جزء لا يتجزأ من الوطن اللبناني ونحن من النواحي الاجتماعية والانسانية والوطنية لن نتخلى عن شبر من أرضنا".وأكد دبوسي أن "طرابلس الكبرى ليست مشروعاً محصوراً بمنطقة أو فئة، بل هي رافعة اقتصادية وطنية تضع ما تمتلكه من إمكانات ومرافق حيوية ومشاريع استراتيجية في خدمة جميع اللبنانيين، انطلاقاً من الإيمان بأننا شركاء في وطن واحد، وأن المرحلة الراهنة تستدعي مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لفتح جديدة أمام التنمية الوطنية المستدامة".، استعرض شقير ما شهدته المرحلة الماضية من جهود ومتابعات ومبادرات تتصل بالمرافق الاقتصادية العامة في طرابلس والشمال، مشيراً إلى أن "عدداً من المشاريع بدأ يشق طريقه نحو التنفيذ، وأن خطوات إيجابية تحققت على مستوى المرافق الحيوية، وفي مقدّمها قطاع النقل والسكك الحديدية، فضلاً عن الآمال المعقودة على إعادة تفعيل مطار القليعات، وصولاً إلى تحقيق الحلم باستقبال أول رحلة جوية منه، بما يشكّل نقلة نوعية للشمال، ويعزّز إمكانات لبنان الاقتصادية والإنمائية".وأعرب عن تفاؤله بمستقبل طرابلس والشمال، مثمّناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس دبوسي، ومنوّهاً ب"إيمانه العميق بقدرات طرابلس وإمكاناتها، وبالمشاريع الاستراتيجية التي يعمل على احتضانها والدفع بها نحو التنفيذ"، معرباً عن ثقته بأن "هذه المشاريع ستجد طريقها إلى التحقّق، لما تنطوي عليه من فرص واعدة وإمكانات قادرة على الإسهام في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز آفاقه المستقبلية".وخلال الاجتماع أطلع دبوسي المشاركين على ما تقوم به غرفة طرابلس الكبرى من خدمات وما باتت تمتلكه من عقارات وما تطمح إليه من مشاريع إقتصادية وإنمائية وإستثمارية، وقد حاز ذلك على إشادة وثناء الجميع، حيث أكد شقير أن "ما شاهدناه مميز ورائع ويصب في خدمة لبنان إقتصاديا وإجتماعيا"، متمنيا لدبوسي "مزيدا من التقدم والتطور لتحقيق الآمال المعقودة على هذه المشاريع".كذلك، أثنى رئيس غرفة صيدا والجنوب على هذه الانجازات، معتبرا ان "طرابلس الكبرى باتت تمتلك كل المقومات والقدرات البشرية لتنفيذ المشاريع الوطنية".وكذلك أشاد رئيس غرفة زحلة والبقاع برؤية دبوسي وما يحققه من إنجازات، داعيا الى "تضافر الجهود لاطلاق هذه المشاريع التي تخدم الإقتصاد الوطني".كما طرح شقير خلال الاجتماع إمكانية دعم مؤسسات وشركات الجنوب لمساعدتها على الوقوف مجددا على أقدامها، وقد سارع دبوسي الى تلقف هذه المبادرة معلنا أن المساعدة المالية الأولى ستصرف من غرفة طرابلس الكبرى، مؤكدا أن "الجنوب يعنينا مثل ونحن لن نتخلى عنه ولا عن أهله".وخلص المجتمعون الى التأكيد على "ضرورة تكثيف العمل المشترك وبلورة رؤى ومقاربات موحّدة من شأنها استقطاب استثمارات جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وفتح آفاق أرحب للنمو والتنمية المستدامة".بعد ذلك أقام دبوسي حفل غداء على شرف الهيئات الإقتصادية في قصر الحلو.