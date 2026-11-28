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وجرت الجولة بحضور والمدير العام لمؤسسة مطار الدولي المهندس محمد شاتيلا، رئيس الهيئة الكابتن محمد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة "Sky Lounge Services" زياد المنلا والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، إلى جانب العقيد كامل وعدد من ضباط الجيش وممثلين عن والجهات الفنية والتشغيلية المعنية.وشملت الجولة المدرج وأعمال تنفيذ العلامات الأرضية والإرشادية، وأعمال تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى ، وتجهيزات الإطفاء والإنقاذ، فضلاً عن مبنى الركاب ومكاتب تسجيل المسافرين، وأنظمة مناولة الأمتعة، وأجهزة التفتيش الأمني وشاشات عرض معلومات الرحلات.وتأتي هذه الجولة استكمالاً للاجتماعات التنسيقية اليومية التي يعقدها رسامني لتسريع وتيرة الإنجاز وحسم المسائل العالقة، بما يضمن استكمال الجهوزية الفنية والأمنية والتشغيلية وفق معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران المدني.وتندرج إعادة تشغيل مطار القليعات ضمن رؤية الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الربط الجوي للبنان، وتفعيل دور والشمال في الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وترسيخ موقع المنطقة على خارطة النقل الجوي.