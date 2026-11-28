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نذكّر المواطنين ببلاغنا المنشور الآتي: يقام في 29-11-2026 في العاصمة ، سباق "سبينس بيروت ماراثون" لمسافات مختلفة، بمشاركة ما يقارب 2000 عدّاء وعدّاءة، وينطلق السّباق من ساحة ، عند السّاعة 5:45 صباحًا.لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير، وفقًا للآتي:أولاً: إقفال ساحة الشهداء ابتداءً من مساء يوم الجمعة 27 الجاري إلى حين انتهاء السباق يوم الأحد 29 منه.ثانيًا: إقفال ساحة الشهداء – أمام مبنى جريدة النهار، يوم السبت اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية انتهاء السباق يوم الأحد.ثالثًا: إقفال مسار السباق يوم الأحد، اعتبارًا من السّاعة 4:30 فجرًا، على أن يتمّ فتحه تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّائين.رابعًا: منع وقوف السيّارات على طول مسار السباق، اعتبارًا من الساعة 21:00 من يوم السبت 28-11-2026، ومنع مرورها اعتبارًا من الساعة 4:30 من فجر الأحد، وسيتمّ إجراء التحويلات التالية:– عند تقاطع جامع عين المريسه وتحويله صعودًا باتّجاه شارع حسن إدريس غراهام ورجوعًا باتّجاه فينيسيا.– عند تقاطع الحمّام العسكري رجوعًا وصعودًا باتّجاه طلعة العرداتي.– منع السير عند اوتيل لانكستر وتحويله باتّجاه الحمرا.– السير القادم من نفق فينيسيا، تحويله صعودًا باتّجاه شارع جون كندي.كما سيتمّ إقفال المفارق المؤدّية إلى الكورنيش البحري، على الشكل التالي:(مفرق ملعب النجمة – مفرق مدينة الملاهي – مفرق مطعم لامب هاوس – مفرق الريفييرا – مفرق منزل الوزير حماده – مفرق شبلي العريان – مفرق راسمني يونس – مفرق نيجيريا – مفرق الجامعة الاميركية – مفرق حسن رفاعي (قبل ستار باكس) – مفرق سنتر مشخص – مفرق دمرجي (ابن سينا) – مفرق بنك والمهجر / السان (مقابل فينيسيا) – فتحة أوتيل فينيسيا – مفرق بنك لبنان والمهجر/ السان جورج – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (١) – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (٢) – مفرق الدمرجي – تقاطع دار المريسة – تقاطع الطازج – مدخل المنارة – مسمكة منير – تقاطع الحمّام العسكري).– منع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري باتّجاه السوديكو، وتحويله إلى نزلة صهيون، ثمّ يمينًا باتّجاه برج الغزال.– منع المرور داخل نفق البربير مقابل طحان باتّجاه المتحف، وتحويله فوق النفق باتّجاه البربير وعمر بيهم وقصقص.– منع السير القادم من سليم سلام باتّجاه الإسكوا، وتحويله باتّجاه نفق الحمرا.– منع السير القادم من نزلة الباشورة، وتحويله يمينًا باتّجاه العقارية وبرج الغزال.– منع السير القادم من تقاطع عمر بيهم باتّجاه جسر اليافي، وتحويله داخل نفق عمر بيهم – العاملية.– عزل شارع بدارو.– عزل شارع طريق الشام من المتحف حتى تقاطع الناصرة.– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع سامي الصلح باتّجاه مستديرة الطيونة.– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع الدخولية حتّى تقاطع المتحف على الاتّجاهين بما فيها الانفاق.– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع سامي الصلح حتّى تقاطع المتحف.– عزل شارع مار مخايل حتّى تقاطع الدخولية وصولًا إلى نهاية شارع الأرز.– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع جورج حداد، من تقاطع بيت الكتائب الصيفي فوق النفق.– منع السير من الوصول إلى تقاطع البويك / السير القادم من الطيونة وفرن الشباك، وتحويله إلى مستديرة العدلية.– منع السير من الوصول إلى تقاطع المتحف من جهة البربير.– منع السير من الوصول باتّجاه جسر الفيات من مستديرة العدلية.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع المتحف من مستديرة العدلية.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الناصرة.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الناصرة من جهة شارع أديب اسحاق.– منع السير من الوصول باتّجاه مدرسة الأوروغواي من جهة جامعة .– منع السير من الوصول باتّجاه جسر الواطي من جهة مستديرة الحايك.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الدخولية من جهة برج حمود.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الدخولية من جهة ساحة الفورم دي بيروت.– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة الاوتوستراد ، وتحويله باتّجاه شارل الحلو من جهة شارع الجمارك.– منع السير من الوصول إلى تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة تقاطع جورج حداد.– منع السير من الوصول إلى شارع مار مخايل من جهة شارع الجميزة.– منع السير من الوصول إلى شارع مار مخايل من جهة نزلة العكاوي.– تحويل السير القادم من الإسكوا إلى الصلح، باتّجاه سليم سلام.– تحويل السير القادم من بشارة الخوري باتّجاه ساحة الشهداء إلى طلعة المالية عند تقاطع بنك الموارد.– تحويل السير القادم من نزلة بنك البحر المتوسط باتّجاه ستاركو عند تقاطع بنك عودة.– تحويل السير أمام أوتيل VOCO باتّجاه نفق فينيسيا.– تحويل السير عن شوارع ويغان – تويني – فوش واللنبي.يرجى أخذ والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم وباللافتات المرورية، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة السّير.