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وقدمت للحفل الاعلامية يارا حرب ثم ألقت رئيسة جمعية "بترونيات" شانتال عون كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت: "إن Batroun capitale de noël هو مشروع ينمو ويتطوّر عاماً بعد عام. ربما ظنّه البعض صغيراً في بدايته، لكننا منذ الأساس كنا نراه كبيراً جداً، إنه حلم كبير بحجم ، يرتقي بالبترون لتكون في مصافّ أهمّ المدن الميلادية في العالم. لم ينشأ هذا المشروع من فراغ، بل وُلد من محبة أبناء البترون لمنطقتهم وتلاقي إراداتهم معاً، وهنا بدأ يتشكّل بصيص نور، وكلّما اتسعت هذه المجموعة ازداد الضوء قوّةً. وعلى الرغم من أن البترون ليست عاصمة لبنان الرسمية، فقد استطعنا أن نجعل منها عاصمة الميلاد وعاصمة السياحة في لبنان."وأضافت: "لم نكبر فجأةً، بل كبرنا تدريجياً لأن طموحنا كان يدفعنا دائماً إلى الأمام. فمنذ ست سنوات بدأنا بموقع واحد، واليوم نفتتح عشرة مواقع موزّعة في أنحاء مدينة البترون كافّة. أوّل هذه المواقع كاتدرائية مار اسطفان والميناء، بما يضمّانه من كاروسيل وعروض ضوئية ثلاثية الأبعاد. وثانيها رمز الميلاد، مغارة يسوع المسيح التي خصّصنا لها ساحة ومساحة مستقلة لتكون مقصداً للمؤمنين في ساحة مار جرجس، لأنها تجسّد المعنى الحقيقي للعيد. وثالثها «بيت المغترب» قرية المغتربين التي باتت وجهةً للمقيمين والمنتشرين في العالم، ويزداد نورها عاماً بعد عام ليصل إلى كلّ بيت لبناني في الوطن وفي المهجر، واليوم تتشعّب غزلانها. ورابعها ساحة السيدة، ملتقى العائلات والأصدقاء، التي تشكّل امتداداً لأجمل شارع مزيّن في البترون. أما المحطة الخامسة فهي "البحصة"، هذا المعلم العريق من معالم البترون، إذ يبرز هذا العام "مقعد الميلاد" بمحاذاة السور الفينيقي، فيما يتحرّك غصن الميلاد كأمواج البحر ليضفي مزيداً من الإشراق على واجهة البترون البحرية. والسادسة "بيت سانتا"، فلم يعد سانتا يزوركم في بيوتكم فحسب، بل أصبح بإمكانكم زيارته في بيته، ليعيش أطفالكم التجربة الكاملة برفقته ومع الشخصيات الميلادية. وقد اخترنا بيته لكم تحت عقد قديم في السوق القديم الذي يُعدّ بحد ذاته زينة البترون الأساسية، كما قمنا هذا العام بتركيب سقف للسوق بالكامل لتتمكّنوا من التنزّه براحة، فلا يمنعكم المطر من الاستمتاع بأجواء العيد وزينته الجميلة. وفي هذا العام أيضاً أطلقنا "سوق الميلاد" في قلب سوق البترون، لتتمكّنوا من اقتناء زينتكم الميلادية مبكراً، وسنطوّره أكثر فأكثر في العام المقبل إن شاء الله."وتابعت: "المحطة السابعة هي السيرك. فحيثما وُجدت ساحة السيرك وُجد عرض الميلاد الذي يُعدّ فريداً من نوعه في لبنان، وسيبهجكم بحجمه الكبير، كما سيدلّكم على المدخل الجديد للمدينة الذي أنشأته البلدية هذا العام لتخفيف الازدحام والضغط عن المدخل للبترون. والثامنة هي "غابة الميلاد" التي نفتتحها اليوم في هذا الاتجاه، وتضمّ غزلاناً حقيقية وأصدقاءهم، حيث يتفاعل الأطفال ويلعبون ويقدّمون لهم الطعام أيضاً. وفي جميع هذه التي قدّمناها معاً تنتشر الأسواق الميلادية والأكشاك في مختلف أرجاء البترون. أما المحطة التاسعة، والآن نحن فيها فهي "بترونيات"، حيث نُطلق حلبة التزلج على الجليد التي تُعدّ الأكبر في لبنان، وسط كوخ جليدي وأجواء شتوية نسعى من خلالها إلى نقلكم إلى القطب . وقبل أن نصل إلى الشجرة ونتحدّث عنها، أودّ أن أذكّركم بقصة معرض الميلاد في بترونيات؛ فقد بدأنا به عام 2009 لدعم "المونة البترونية"، ومع مرور الأعوام أضفنا الزينة والأنشطة الميلادية. فكلّ ما ترونه من أعمال يدوية يحمل لمسةً خاصة، وكلّ تفصيل تشاهدونه هو شاهد على تعبنا وجهدٍ بُذل بمساعدة أصدقاء كانوا بحقّ السند الكبير والأساسي؛ وستشاهدون هذه التصاميم جميعها في قلب أروقة الميلاد برفقة مقهى ومتاجر مؤقتة. وأخيراً الشجرة، وعنوانها هذا العام: «كبرنا ولكن لا ينبغي أن ننسى كيف نحلم».وأردفت: "في عيد الميلاد نعود أطفالاً قليلاً، ونستذكر أحلامنا الصغيرة، وفرحتنا بالأشياء البسيطة، ولهفتنا إلى كل ما هو جميل، ونعود لنؤمن بأن الغد سيكون أجمل. وقد أحببنا هذا العام أن نصوّر شجرتنا كمدينة ألعاب؛ عالماً مليئاً بالألوان والأضواء، فيه عجلات تدور، وخيول تأخذنا بعيداً عن واقعنا أحياناً، إلى عالم آخر يزخر بالموسيقى والضحكات والذكريات الجميلة. عالم يعيدنا إلى أيام الطفولة، حين كانت الفرحة سهلة وجميلة جداً، وكل شيء فيه يبعث على الدهشة. لأننا مهما كبرنا ومهما حملنا من هموم وتعبنا من الحياة، يبقى طفل صغير يعيش في داخل كل واحد منا؛ طفل لا يزال يريد أن يضحك، وأن يلعب، وأن يحلم، وأن يفرح بلا حساب. ربما لم تكن الحياة دائماً كما تمنيناها؛ فقد مررنا بأوقات صعبة، وتعبنا، وخفنا، وخسرنا أشياء كثيرة، ولكن رغم كل شيء ما زلنا هنا، ما زلنا نناضل، ونقف من جديد، ونبحث عن سبب يجعلنا نبتسم. لعله ليست القوة في ألا ننكسر فحسب، بل في أن نعرف كيف نعود فنلملم أنفسنا ونواصل المسير، وألا نسمح للتعب واليأس بأن يسرقا منا أحلامنا وآمالنا، ولا للظروف بأن تطفئ النور الذي في داخلنا. فالميلاد يذكّرنا بأن النور يولد حتى في العتمة، وبأن بعد كل ليلة طويلة فجراً، وبعد كل خيبة فرصة جديدة. ويذكّرنا بأن الأمل ليس إنكاراً لوجعنا، بل إيماناً بأن الحياة لا تزال قادرة على منحنا لحظات جميلة، وفرصاً جديدة، وأسباباً للفرح. فلنتذكر أن الحياة مهما قست لا تزال تستحق أن نعيشها بفرح، وأن الصمود يعني أن نستمر ونظل قادرين على حب الحياة. وحبنا للحياة يعلّمنا كيف نواجه؛ فنواجه اليأس بالأمل، والحزن بالفرح، والحرب بالسلام، ومحاولة الكسر بالإرادة والانفتاح. صدّقوني، إن أجمل هدية يمكن أن نمنحها لأنفسنا هي ألا نسمح للطفل الذي بداخلنا أن يكبر وينسى كيف يفرح، وكيف تربّينا على المحبة."وختمت: "أود أن أشكركم جميعاً، فرداً فرداً، على مشاركتنا فرحتنا، وخصوصاً السيدة الاولى نعمت عون التي أحبت أن تشاركنا فرحتنا. وأشكر بلدية البترون ورئيسها مرسيلينو الحرك، وفريق عمل Batroun capitale de noël، وجمعية التجار، وبيت المغترب، ولجنة مهرجانات البترون، وفريق «بترونيات»، وجميع الأصدقاء الذين سهروا الليالي لمساعدتنا، خطوة بخطوة وتفصيلاً بتفصيل، أنجزناها معاً، وكل أبناء البترون الذين مدّوا يد العون معنا. وأخيراً أود أن أشكر من دعمنا في هذا الحلم، وكان دائماً يدفعنا أكثر وأكثر، ويدفعنا بقوة لنوسّع طموحنا وألا نسمح لأي شيء بأن يحزننا، جبران، لك مني، ومن الجميع كل الشكر."ثم تمت إضاءة الشجرة على وقع الأغاني الميلادية وفي ظل الأسهم النارية التي أضاءت سماء البترون.