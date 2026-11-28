أُقيمت في رقاد السيدة في صلاة السَحَر والقداس الإلهي لراحة نفس المطران الراحل خضر، ترأسهما راعي أبرشية والبترون المتروبوليت سلوان موسي، بمشاركة كهنة وشمامسة وأبناء الرعية.

وعقب القداس، أُقيمت صلاة "التريصاجيون"، قبل أن ينتقل المتروبوليت سلوان إلى للمشاركة مع متروبوليت طرابلس والكورة أفرام كرياكوس وعائلة الراحل في تقبّل التعازي لليوم الخامس، في قاعة المطرانية الكبرى.

وشهدت المناسبة حضوراً دينياً ورسمياً وسياسياً وأمنياً وشعبياً واسعاً، تقدّمه مفتي طرابلس والشمال إمام، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأمنية والتربوية والأهلية ووفود من مختلف الرعايا.

واستذكر المفتي إمام في كلمة مسيرة المطران خضر الروحية والفكرية والوطنية، وما مثّله من قيم الحوار والانفتاح والعيش المشترك، فيما عكست المشاركة الواسعة مكانته لدى أبناء طرابلس ولبنان.