أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أُقيمت في كنيسة رقاد السيدة في حامات صلاة السَحَر والقداس الإلهي لراحة نفس المطران الراحل جورج خضر، ترأسهما راعي أبرشية جبيل والبترون المتروبوليت سلوان موسي، بمشاركة كهنة وشمامسة وأبناء الرعية.
وعقب القداس، أُقيمت صلاة "التريصاجيون"، قبل أن ينتقل المتروبوليت سلوان إلى طرابلس للمشاركة مع متروبوليت طرابلس والكورة أفرام كرياكوس وعائلة الراحل في تقبّل التعازي لليوم الخامس، في قاعة المطرانية الكبرى.
وشهدت المناسبة حضوراً دينياً ورسمياً وسياسياً وأمنياً وشعبياً واسعاً، تقدّمه مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأمنية والتربوية والأهلية ووفود من مختلف الرعايا.
واستذكر المفتي إمام في كلمة مسيرة المطران خضر الروحية والفكرية والوطنية، وما مثّله من قيم الحوار والانفتاح والعيش المشترك، فيما عكست المشاركة الواسعة مكانته لدى أبناء طرابلس ولبنان.