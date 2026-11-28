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بحسب أرقام اطّلع عليها " "، باتت الأسرة في تحتاج إلى 17.8 سنة من دخلها الكامل لشراء شقة متوسطة بمساحة 90 متراً مربعاً، وهي نسبة تتخطى المتوسط العربي البالغ 11.3 سنة والمتوسط العالمي البالغ 15.3 سنة، ولا تسبق لبنانَ فيها على مستوى المنطقة سوى مصر. وتبدو الصورة أكثر قتامة عند احتساب القرض السكني، إذ تصل نسبة القسط العقاري إلى الدخل إلى نحو 215%، ما يعني أن القسط الشهري يفوق ضعف ما تجنيه الأسرة، في ظل شبه توقف القروض المصرفية السكنية منذ العام 2019.وعلى الرغم من الحرب، ارتفعت أسعار الشقق في هذا العام بنسبة تراوحت بين 5% و10%، لتقترب من مستوياتها السابقة لتشرين الأول 2019، إذ لم تعد تقل عنها إلا بنحو 10 إلى 15%، فيما يتراوح سعر الشاليه الجديد في فقرا بين 850 ألف دولار و1.2 مليون دولار. ولا يأتي هذا الارتفاع من الطلب الأجنبي، فمبيعات العقارات لغير اللبنانيين تراجعت بنسبة 53.9% إلى 441 عملية فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام، أي 1.5% من إجمالي المبيعات.وتكشف هذه الأرقام أن السوق العقارية استعادت تقريباً أسعار ما قبل الانهيار، في حين بقيت الأجور بعيدة جداً عن مستوياتها السابقة، وأن من يحرّك السوق فعلياً هم اللبنانيون الذين يملكون دخلاً بالدولار من الخارج، ما يجعل التملّك حكراً عليهم، ويُبعد الموظف المقيم عن أي أمل بشراء منزل.