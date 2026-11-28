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أقفل الأسبوع همِّ ديبلوماسي جديد وأزمة في العلاقة بين والبحرين، فقد استدعت الخارجية البحرينية اليوم، سفير لبنان لدى البحرين، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في ، تضمّن ما وصفته "ادعاءات باطلة" وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية، ورفضَها القاطع لما صدر في هذا اللقاء، باعتباره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مطالبةً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات.اللقاء انعقد أول من أمس الخميس، في قاعة الجنان- طريق المطار في الضاحية الجنوبيّة، واستنكر ما وصفه بالأحكام الظالمة التي أصدرتها محاكم النظام الخليفيّ فاقدةُ الشرعيّة على أكثر من 60 من العلماء الشيعة، والتي وصلت إلى السجن المؤبّد" .من أبرز المتكلمين في المؤتمر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وكانت كلمته عالية السقف إذ قال: "إن ما قام به النظام الخليفيّ بحقّ كبار العلماء أشبه بالإعصار"، داعيًا إيّاه إلى التراجع عما سماه "المذبحة القضائيّة" التي ارتكبها بحقّ كبار العلماء.الخارجية اللبنانية استنكرت لقاء التضامن مع علماء البحرين، وأكدت أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة. وتوضح الوزارة أنّ اللقاء المذكور لم يكن لقاءً رسميّاً، وأنّ الحكومة اللبنانيّة لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.هل ستعتبر البحرين أن موقف الخارجية اللبنانية كافٍ؟ أم أن العلاقة بين لبنان والبحرين ستنحو إلى المزيد من التدهور؟أيّها اللبنانيون، هل تعلمون أنه منذ أسبوعين تماما، أي منذ يوم الجمعة في الثالث عشر من الشهر الجاري، لم ينعقد ؟في المطلق، وفي أي بلد يعيش وضعاً عاديا، الامر غير منطقي . فكيف في بلد كلبنان حيث الازماتُ الامنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية تفرض اجتماعات ٍ لمجلس الوزراء، ليس مرة ً كلَ أسبوع بل ربما ثلاث مرات أسبوعيا ! مع ذلك، الحكومة ُ غائبة ٌ عن مسرح الاحداث، وكأنها غيرُ موجودة! ومتى عُرف السبب، بَطُل العجب. فأركانُ السلطة والحكومة توافقوا ضمناً على تأجيل عقد جلسة لمجلس لوزراء تهرباً من إدراج إحالة قضية ضهر البيدر على المجلس العدلي على جدول الاعمال. فمع انَ كلَ الوقائع الميدانية والحيثيات القانونية تحتّم على الحكومة اتخاذَ القرار الجريء ، لكنها لا تزال تفضل اتباعَ سياسة التأجيل والتسويف والمماطلة، علّ وعسى. فهل بالهرب الى الامام يتحقق الامنُ وتترسخ السيادة وتبسط ُ الدولة ُ سيادتـَها على أراضيها وتتحكم من جديد في قرار الحرب والسلم؟ وهل بالهرب الى الامام يستعيد المواطنُ ثقتـَه بدولته وحكومته ومسؤوليه؟ في انتظار الاجابة عن هذين السؤالين يترقب اللبنانيون أمرين. الاول دعوة ُمجلس الوزراء الى الاجتماع الاسبوع المقبل لا البقاء في دائرة المراوحة والتردد. والامر الثاني إدراجُ قضية إحالة ضهر البيدر على جدول الاعمال لتُعرف حقيقة ُ مواقف القوى السياسية من الموضوع. ان التحركَ القوي والفاعل للقضاء لوحده لا يكفي. اذ على السلطة السياسية أن تلاقيه بمواقفَ حازمةٍ و جازمة، اي ان على الحكومة ان تحّول أقوالـَها وقراراتِها افعالا. فرئيس الحكومة قال أمس ان لبنان لن يرضخ لترهيب . فيا دولة الرئيس ، تُرى الا يبدأ عدمُ الرضوخ للترهيب بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وبإحالة قضية ضهر البيدر على المجلس العدلي، وذلك قبل ان تُعمَم مشهدية ُ ضهر البيدر وبشري- الكورة والقاع في كل لبنان؟عامان انقضيا على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024.. اتفاقٌ التزم به لبنان وتفلَّتَ منه العدو ولا يزال من خلال اعتداءات تتركز خصوصاً في بعض المناطق الجنوبية لكنها تصل بين الحين والآخر إلى العمق اللبناني شرقاً.وفي موازاة العدوان الإسرائيلي يتقدم ملف اليونيفيل مع اقتراب استحقاق نهاية العام الحالي وسط محاولات رسمية لبنانية لتحقيق صيغة تَحُول دون وقوع فراغ بعد انتهاء تفويض القبعات الزرق. وقد أكدت رئاستا الجمهورية والحكومة وجود إجماع لدى جميع الأطراف على ضرورة تلافي الفراغ وأشارتا إلى مقترح دبلوماسي يُتيح إستمرار اليونيفيل في أداء بعض مهامها بعد نهاية العام الحالي من خلال إعداد مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.فرنسا التي تُعَدُّ حاملة القلم في المجلس حالياً لم تعلّق علناً على المقترح وتواصل الإتصالات مع ودول أخرى معنية في لكن لم يتم بعدُ البتُّ بالصيغة النهائية المرتقبة على أن تحصل مشاورات إضافية بهذا الشأن الأسبوع المقبل.وفي الإنتظار ألقت وسائل إعلام عبرية خبراً في مياه التفاوض الراكدة قائلة إنه يَجري التخطيط لعقد جولة ثامنة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري. لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا الخبر لا في تل أبيب ولا في بيروت ولا في واشنطن. وأكدت تقارير صحفية لبنانية نقلاً عن مسؤولين رسميين أن لبنان لم يتلق أي دعوة إلى اجتماع في واشنطن سواءً كان حضورياً أو عبر تطبيق زوم.وجاءت التسريبات الإعلامية العبرية فيما لا يزال كيان العدو الإسرائيلي منشغلاً بموضوع حكومته العتيدة الذي تعصف به خلافات عميقة. وبينما يقول الرئيس المكلف غادي آيزنكوت أنه يقترب من تشكيل حكومته التي قد تولد الأسبوع المقبل يحاول غريمه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إستعادة المبادرة من خلال إعلانه قبول المرتبة الثانية في التناوب على رئاسة الحكومة العتيدة في إطار المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد تصدّى لنتنياهو رئيس الكنيست (ماتان كاهانا) فاتهمه بمحاولة كسب الوقت وجرّ إسرائيل إلى انتخابات جديدة.من مضيق هرمز إلى دهاليز تشكيل الحكومة ، وصولاً إلى القرى الجنوبية ومستقبل القوات الدولية، المنطقة بأسرها معلّقة بين تفاوض لا ينضج، وتصعيد لا يتوقف، ومهلٍ تضيق يوماً بعد يوم.في الملف الإيراني، لا الحرب حُسمت، ولا التسوية اقتربت. فالرسائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة عبر اكثر من وسيط، لكن بوتيرة أبطأ.وفي إسرائيل، معركة تأليف الحكومة تدخل أيامها الحاسمة، فيما اعلن بنيامين نتنياهو هذا المساء موافقته على أن يرأس غادي آيزنكوت حكومة وحدة وطنية وأن يكون هو رئيس الحكومة البديل.أما في جنوب لبنان، فالميدان يسبق السياسة مرة جديدة. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بين الغارات والقصف وأعمال الهدم، فيما يبقى الاحتلال قائماً، ويستمر تأخير عودة الأهالي وإعادة إعمار القرى. وفي مقابل الوقائع التي تفرضها إسرائيل، لا تزال المفاوضات الرسمية معلّقة بانتظار اتضاح صورة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وعلى مسافة أسابيع من انتهاء ولاية اليونيفيل في الحادي والثلاثين من كانون الأول، يتحرك لبنان في ربع الساعة الأخير لتجنب الفراغ. فراغ لا يقتصر على أمن الجنوب بل يمتد الى الرؤية السياسية لسلطة الترقب والانتظار والوعود، لا المبادرة والعمل.لا يكتفي العدوُّ بالإبادةِ العمرانيةِ، بل يعملُ على طمسِ الأدلةِ على جريمتِهِ التاريخيةِ، عبر إقدامِ جيشِهِ على سرقةِ الأنقاضِ من القرى الجنوبيةِ المدمَّرةِ والمحتلّةِ. والوثائقُ عن هذه الجريمةِ وضعتْها وزيرةُ البيئةِ تمارا الزين بيدِ نائبِ رئيسِ الحكومةِ طارق متري، المكلَّفِ بإعدادِ ملفِّ لبنانَ المتعلّقِ بالقانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ، لعرضِهِ خلالَ اجتماعِ هيئةِ حقوقِ الإنسانِ في جنيفَ الأربعاءَ المقبلَ.لكنَّ هذه الخطواتِ تكادُ تكونُ فرديةً من قبلِ الوزراءِ المعنيّينَ، بعدَ أن قرّرَ الحكمُ، باتفاقِ الإطارِ، إعفاءَ الصهاينةِ من أيّةِ ملاحقةٍ قانونيةٍ، بل يريدونَ أن يجعلوا إطارَهم الكارثيَّ هذا بديلاً عن القراراتِ الدوليةِ، وهو ما رفضَهُ، باسمِ الرئيسِ نبيه بري، معاونُهُ السياسيُّ النائب خليل، الذي دعا إلى التمسّكِ بالقرارينِ الدوليَّينِ 425 و1701 وقرارِ وقفِ الأعمالِ العدائيةِ الموقَّعِ في تشرينَ 2024، مطالباً الرئاساتِ الثلاثَ والحكومةَ والقوى السياسيةَ بموقفٍ موحَّدٍ بشأنِ الوجودِ الأمميِّ في جنوبِ لبنان. لكنَّ السلطةَ غيرُ معنيّةٍ إلا بخطاباتِ التفرقةِ والتقسيمِ، مُقْسِمَةً باسمِ المندوبِ الأميركيِّ في لبنانَ ميشال عيسى، ألّا تدَعَ سبيلاً للتهدئةِ إلا وتقطعَهُ، ولا باباً ممكناً للحلولِ من أجلِ الوطنِ وأهلِهِ إلا وتُغلقَهُ.وعلى قلوبِ السلطةِ أقفالُها، كما بالسياسةِ والسيادةِ، كذلك بالملفاتِ الاجتماعيةِ والمعيشيةِ، وقراراتِ المالِ والاقتصادِ، وباتَ كلُّ أسبوعٍ يسلّمُ تاليَهُ ملفاتِ الاحتجاجاتِ والإضراباتِ، من السائقينَ العموميينَ إلى موظفي القطاعِ العامّ وما بينهما.في عمومِ المنطقةِ، لا جديدَ يُبيِّنُ الوُجهة التي ستسلكها التطورات، رغمَ المساعي القطريةِ والباكستانيةِ على خطِّ تخفيضِ التصعيدِ الأميركيِّ الإيرانيِّ، الذي لن يكونَ له حلٌّ إلا باستجابةِ الولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ للشروطِ الإيرانيةِ السبعةِ، وللبنانَ منها نصيبٌ بوقفِ الحربِ الصهيونيةِ عليه وجدولةِ الانسحابِ الإسرائيليِّ من أراضيهِ.في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلّةِ، تتواصلُ الاعتداءاتُ والاغتيالاتُ اليوميةُ في قطاعِ غزةَ، على مرأى من مجلسِ السلامِ المستسلمِ للقراراتِ والإجراءاتِ الإسرائيليةِ، فيما تعاني الضفةُ وأهلُها من تنكيلِ المستوطنينَ بقرارِ حكومةِ نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. أمّا حكومةُ غادي آيزنكوت المنتظرةُ، فلا يزال يتلاعب بها بنيامين نتنياهو مع اعلانه قبول المشاركة بحكومة وحدة يتناوب هو وآيزنكوت على رئاستها، وهو ما اعتبره شركاء آيزينكوت بالائتلاف خدعة جديدة من بنتنياهو وتلاعبا منه بمسار تشكيل الحكومة.