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ويحظى المقترح الفرنسي بتأجيل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان لمدة 6 أشهر، عبر إعادة جدولته، بدعم من دول الاتحاد وبريطانيا التي تدفع في الوقت نفسه باتجاه أن يترافق ذلك مع مسار موازٍ يتضمّن خطوات لتنفيذ «حصرية السلاح»، حسبما قالت مصادر دبلوماسية غربية في لـ«الشرق الأوسط».وتعارض ، كما ، التمديد لـ«اليونيفيل»، لكن الصيغة التي قدمتها فرنسا أخيراً، يمكن تسويقها، حسبما تقول المصادر.ويتصدر الدعم الأوروبي والبريطاني للمقترح الفرنسي، من باب ضرورة تجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، في ظل رفض لبنان تنسيقاً مباشراً بين الجيشَين اللبناني والإسرائيلي في الوقت الراهن، لكنه يوازي في أولويته أيضاً وضع حد للمراوحة بشأن معضلة جمع السلاح الذي يرفض «حزب الله» التخلي عنه.وقالت المصادر الدبلوماسية إن المقترح الفرنسي «يُنظر إليه على أنه مقبول في الوقت الراهن، ويتيح الوقت لترتيبات أكثر صلابة في الفترة ما بعد الأشهر الستة التي يتضمنها المقترح الفرنسي»، في إشارة إلى صياغة ترتيب أمني مستدام يحظى بموافقة مجلس الأمن في فترة لاحقة، ومن ضمنه مقترحات بقوات متعددة الجنسيات أو توسعة مهمة وعدد قوات بعثة مراقبة اتفاق الهدنة العائدة للأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1949.وقالت المصادر: «هناك مناقشات تدور حول مسار موازٍ يتضمّن تنفيذ حصرية السلاح بيد القوى المسلحة ، وهو أولوية ملحّة أيضاً»، مضيفة: «يجب الخروج من الأقوال والتعهدات إلى تنفيذ القرارات الحكومية، ووضع خطة واضحة توصل في النهاية إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية». وأشارت إلى أن الأولويات الملحة الآن تتمثّل، بشكل متزامن، في تجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، ودعم الشرعية اللبنانية ومؤسساتها، وتنفيذ حصرية السلاح.وقالت المصادر الدبلوماسية إن سياسة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، «لا يبدو أنها ستكون مختلفة كثيراً عن سياسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو حيال ملف لبنان، لكن يمكن أن تتسم بالمرونة أكثر من سلفه»، في إشارة إلى التعامل مع المبادرات الدولية لترتيبات الوضع على الحدود اللبنانية. وأضافت: «في النهاية، يجب أن تقوم إسرائيل بخطة انسحاب تدريجي من الأراضي اللبنانية، لكن النقاشات مجمّدة بانتظار ما سيُفضي إليه مسار (انتقال) السلطة في تل أبيب، وبالتالي الأمر سيتوقف على خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة».وكتبت" الجمهورية": لبنان على كل مستوياته الرسمية، أبلغ كل الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع، بأنّه مصرّ على رفض حدوث فراغ أمني في منطقة عمل قوات «اليونيفيل » في جنوب لبنان، في غياب «اليونيفيل » وفي ظل الاحتلال ، ويؤيّد أي جهد دولي لحسم الأمر في الاتجاه الذي يحفظ الجنوب وهويّته اللبنانية، ويضمن بقاءه تحت علم ومندرجات القرار 1701 ، ويجنّبه السقوط في فراغ أمني خطير في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتلك المنطقة، والمخاوف من خطوات عدوانية تهدّد مصير الجنوب، وخصوصاً منطقة جنوب الليطاني إلى حدّ محاولة إزالتها من الخريطةاللبنانية.وفق ما يؤكّد مصدر ديبلوماسي معنيّ مباشرة بملف «اليونيفيل » ،فإنّ«عامل الوقت يضغط بقوّة على هذا المسار. فالقرار المنتظر من مجلس الأمن الدولي في ما خصّ انتهاء مهمّة «اليونيفيل » ومرحلة ما بعد هذه المهمّة، يُفترض أن يصدر في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول المقبل، وربما قبل ذلك. ولذلك، فإنّ الفسحة الزمنية لتحديد قوات بديلة ل «اليونيفيل » تحت غطاء الأمم المتحدة، وتضمين القرار المنتظر مندرجات تحدّد حجم تلك القوات وترعى استكمالها لمهمّة «اليونيفيل »، لا تتجاوز أسبوعَين على الأكثر .»ويلفت المصدر، إلى أنّه «على الرغم من الأفكار التي تُطرَح من جانب بعض الدول، وتحديداً من قبل فرنسا، للإبقاء على الحضور الدولي في الجنوب، فحتى الآن لا مؤشرات تؤكّد التوجّه إلى توفير قوات بديلة ل «اليونيفيل » تحت علم الأمم المتحدة ». وإذ إشار إلى «استعداد العديد من الدول للمشاركة بقوات لها في جنوب لبنان »، أكّد في الوقت نفسه «أنّ الولايات المتحدة لم تُظهر حتى الآن أي حماسة في هذا الاتجاه، بل تؤكّد في الاتصالات معها، أنّ تجربة القوات الدولية لم تتأتَّ منها أي جدوى، بل لم يتأتَّ منها سوى أعباء مالية من دون فائدة، فيما العقدة الأساس تضعها إسرائيل، التي أعلنت بكلّ وضوح على لسان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أنّها ترفض أي دور للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وكذلك أي دور أو حضور لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول في تلك المنطقة.»ورداً على سؤال عن السعي الأميركي لتضمين القرار المنتظر عن مجلس الأمن الدولي بعض مضامين صيغة الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل، أوضح المصدر الديبلوماسي: «هذا الأمر مختلف تماماً عن مسألة الاتفاق على بديل لقوات «اليونيفيل »، والولايات المتحدة تعطي الأفضلية لصيغة الإطار التي رعتها بصورة مباشرة، وتقدّمها على أي أمر آخر. ووفق تأكيدات المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، سيحظى هذا الإطار بنقلة كبيرة، لاندراجه الأكيد في صلب قرار مجلس الأمن الدولي .»وعندما سُئل عن احتمال تعرّض قرار مجلس الأمن لفيتو صيني أو روسي، استغرب المصدر السؤال، وردّ: «ولماذا استخدام الفيتو، فإذا كانت الدولة اللبنانية وهي المعنية مباشرة بالقرار، موافقة، فكيف للدول الكبرى أن تعترض؟ .»