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وافاد مصدر امني " " ان القصف المدفعي العنيف الذي استهدف منطقة علي الطاهر، بالتزامن مع التفجيرات الضخمة التي هزّت بلدة كفرتبنيت، لا يبدو منفصلاً عن التطورات الميدانية في المنطقة.وقال : في ظلّ محاولات التقدّم في اتجاه كفرتبنيت، يُرجّح أن يكون تكثيف القصف على محور علي الطاهر يندرج في إطار تأمين غطاء ناري للقوات الإسرائيلية المتقدّمة، بهدف تغطية تحرّكاتها وتأمين مسار تقدّمها.وقال : يطرح هذا التصعيد تساؤلات حول طبيعة المرحلة الميدانية المقبلة، وما إذا كان القصف المكثّف يشكّل تمهيداً لتوسيع التحرّكات البرية في اتجاه كفرتبنيت.البيئة تحذرفي المواقف، حذّرت وزيرة البيئة تمارا الزين من "سرقة الجيش الإسرائيلي الأنقاض من القرى الجنوبية المدمرة، وخصوصًا تلك التي لا تزال تحت "، قائلةً: "هذا يهدد بطمس أدلة مادية يمكن للبنان الاستناد إليها في توثيق جرائم الحرب والمطالبة بالمساءلة والتعويض".وأشارت الزين إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالغابات والتربة والمياه والهواء والنظم البحرية تندرج ضمن ما وصفته "الإبادة البيئية"، لافتة إلى إحراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، ورش نحو ألفي هكتار بالغليفوسات، وجرف مئات الهكتارات من البساتين واقتلاع آلاف أشجار الزيتون وسرقتها.وقالت إنّ الخسائر البيئية تجاوزت 512 مليون دولار حتى أواخر 2024، فيما لم تُقدَّر بعد خسائر العام الجاري، مقدرة كلفة الحزمة الأولية من التدخلات البيئية الطارئة بنحو 300 مليون دولار.وأكدت استمرار الوزارة في الرصد الميداني والتحاليل العلمية للتحقق من الأضرار ومواجهة التضليل، وتحديد التدخل الملائم لكل منطقة، وتقدير الخسائر والاحتياجات لتوجيه التمويل، وحفظ الأدلة اللازمة للمساءلة والتعويض.وكتبت" الشرق الاوسط": يستنفر « الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل» لمواجهة الدفع الأميركي باتجاه تدويل «اتفاق الإطار» الذي وقّعه مع برعاية أميركية في حزيران الماضي، من خلال ضمه إلى القرار الدولي 1701 بعد تحديثه بما يتماشى مع انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام الحالي. وتدويل الاتفاق واحد من الطروحات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي، لتجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».ويكتسب هذا المسار حساسية إضافية في ظل سعي إسرائيل إلى تكريس واقع أمني جديد في الجنوب، يقوم على غياب أي قوة دولية بما يتيح لها فرض آليات تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.وبين الرهان على موقف لبناني رسمي موحد يرفض توجهات من هذا النوع، والسعي للاستعانة بموسكو وبكين في الدولي من خلال استخدام حق النقض الفيتو، وصولاً للتحرك الشعبي، أو التصعيد الميداني، تتعدد الخيارات المطروحة أمام «الثنائي الشيعي»، فيما تتقلص هوامش المناورة بعد دخول مجدداً على الخط لدعم التوجه الأميركي، والسعي لإقناع «الثنائي» بصيغ متنوعة تحول دون الوصول إلى فراغ أمني في الجنوب لا تحبذه معظم القوى المحلية، والدولية.