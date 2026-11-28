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فقد استدعت البحرينية، السفير اللبناني هادي هاشم، حيث استقبله المدير العام للعلاقات الثنائية في الوزارة السفير الشيخ عبدالله آل خليفة، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية ما تضمّنه هذا اللقاء من "ادّعاءات باطلة وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية".وأكّد آل خليفة رفض المملكة القاطع لما صدر عن اللقاء، معتبراً أنّه يشكّل "تدخّلاً سافراً في شؤون البحرين الداخلية"، مطالباً الجهات المعنية باتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، وأكد حرص مملكة البحرين على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية.وكتبت" النهار": يبدو واضحاً أن " " الذي هالته نبرة حازمة مصممة على المضي قدماً في تثبيت مهابة الدولة وترجمت في سلسلة مواقف أخيرة وحديثة لكل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قرر توسيع بيكار الأذى والاستهدافات لمصالح العليا وعدم الاكتفاء بحملات التخوين والشتم وتفسير الطائف والدستور على هواه الاستنسابي. ولذا عاد الحزب يضرب على مواقع استهداف لبنان في علاقاته الخليجية ومحاولات تشويهها، فانبرى هذه المرة إلى استهداف مملكة البحرين اسوة بحملات الإساءة التي درج عليها سابقاً لدول خليجية أخرى ابرزها المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.مصدر سياسي متابع اعتبر عبر "نداء الوطن" أن هذا التطوّر يأتي كانتكاسة للعلاقات اللبنانية – الخليجية، إثر عودتها التدريجية إلى طبيعتها، بعدما سبق وتضرّرت أكثر من مرّة بسبب استفزازات "حزب الله" وأذرع في المنطقة. ورأى المصدر أن استدعاء السفير اللبناني، هو رسالة مباشرة إلى الدولة اللبنانية، بضرورة وضع حدّ لاستخدام أراضيها منصّة لمهاجمة دول الخليج وتخريب علاقات لبنان معها، محذرًا من خطورة أن تتطوّر الأمور إلى حد الدخول في أزمة دبلوماسية، لبنان بغنى عنها خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي يحتاج فيه كل دعم عربي وخليجي ودولي لضمان استقراره السياسي والأمني.وأصدرت وزارة الخارجيّة والمغتربين بياناً استنكرت فيه المواقف الصادرة عن لقاء عُقد في بيروت تضامناً مع بعض علماء البحرين، وجاء فيه: "تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في بيروت تضامناً مع عدد من علماء مملكة البحرين، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، وتؤكّد أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.وتوضّح الوزارة أنّ اللقاء المذكور لم يكن لقاءً رسميّاً، وأنّ الحكومة اللبنانيّة لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته. وفي هذا السياق، تذكّر الوزارة بأنّ البيان الوزاري للحكومة اللبنانيّة أكّد التزام لبنان بألّا يكون منصّة للتهجّم على الدول العربيّة الشقيقة والدول الصديقة، وتشدّد على التزام الحكومة اللبنانيّة بمواصلة العمل على وضع هذا التعهّد موضع التنفيذ.وإذ تجدّد الجمهوريّة اللبنانيّة احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسّساتها، وحرصها على عدم التدخّل في شؤونها الداخليّة أو في عمل سلطاتها القضائيّة، فإنّها تؤكّد تمسّكها بعلاقات الأخوّة والاحترام المتبادل التي تجمع بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن، وحرصها على صون هذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهم ".وكان عقد لقاءٍ علمائيّ الخميس، 26 تشرين الثاني، في قاعة "الجنان" على طريق مطار بيروت، بدعوةٍ من "الحوزات العلميّة والتجمّعات والهيئات الدينيّة في لبنان" في ما برر بانه "تضامن مع رجال الدّين الشيعة المعتقلين في البحرين، واستنكارًا للأحكام القضائيّة الصادرة بحقّهم".وشارك في اللقاء عددٌ من رجال الدّين اللبنانيّين، أبرزهم المفتي الجعفريّ الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، ورئيس مجلس أمناء "تجمّع العلماء المسلمين"، الشيخ غازي حنينة، وممثّل الحوزات العلميّة، الشيخ محمّد زراقط. وتخلّلته مواقف تصعيديّة حيال السلطات البحرينيّة ومؤسّستها القضائيّة، فضلًا عن مواقف طاولت رئيس الجمهوريّة، جوزف عون، والإدارة الأميركيّة.وفي كلمة له في هذا اللقاء، شنّ المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان، هجوماً على السلطات البحرينيّة، واصفاً ما "أقدمت عليه بحقّ كبار علماء الدّين بـ"الإعصار"، وداعياً إيّاها إلى التراجع عمّا سمّاه المذبحة القضائيّة".