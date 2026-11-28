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ووفق المعلومات فانه ستطرح خلال الجلسة المبادرة النيابية بشأن التحرك لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء فيها، تمهيداً لإطلاق مسار أممي يدعم استمرار الحضور الدولي في الجنوب.وسيعمل رئيس مجلس النواب الى تحويل المبادرة الى توصية شرط موافقة الحكومة عليها وتبنيها هذا الطرح.ففي إطار المبادرة النيابية الهادفة إلى الحفاظ على حضور ودور قوات "اليونيفيل" في جنوب ، سلّم وفدان نيابيان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رسالتين تتضمّنان مقترحاً للتحرّك لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء فيها، تمهيداً لإطلاق مسار أممي يدعم استمرار الحضور الدولي في الجنوب.وضمّ الوفد الذي التقى عون الخميس النواب ميشال موسى وإدكار طرابلسي وناصر جابر وملحم خلف، فيما ضمّ الوفد الذي التقى سلام الجمعة النواب قاسم هاشم وعدنان طرابلسي ونجاة عون صليبا وفراس حمدان وبلال الحشيمي وهاغوب ترزيان وملحم خلف.وتناول البحث سبل دعم الموقف اللبناني الرامي إلى الحفاظ على المظلّة الأممية في جنوب لبنان، والتأكيد على ضرورة استمرار "اليونيفيل" في أداء مهامها بعد 31 كانون الأول 2026، من دون أيّ انتقاص من ولايتها أو مهامها.ويأتي هذا التحرّك ضمن مبادرة وقّع عليها 86 نائباً من أصل 128، تؤكّد التمسّك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وإنهاء الاحتلال ، وبسط سلطة كامل أراضيها، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.وكانت المبادرة انطلقت برسالة وُجّهت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أعقبها إعداد دراسة حقوقية وقانونية تبيّن الأسس والموجبات الداعية إلى إبقاء القوة الدولية في الجنوب.وشدّد النواب على أنّ لبنان لا يطلب وجوداً دولياً بديلاً عن دولته ومؤسساته، بل يتمسّك بالمظلّة الأممية دعماً للجيش ومساندةً للدولة في حماية المدنيين وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم وصون الاستقرار.وأكّدوا أنّ إنهاء ولاية "اليونيفيل" يجب ألّا يؤدّي إلى فراغ أمني أو سياسي، وأنّ أيّ انتقال للمسؤوليات ينبغي أن يكون آمناً ومدروساً، ومتلازماً مع إنهاء الاحتلال وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وأشاروا إلى استمرار تحرّكهم سعياً إلى بلورة موقف نيابي جامع، عبر خطوات ومواقف أخرى سيُعلن عنها تباعاً.وكتب رضوان عقيل في" النهار": لا يوفر لبنان نافذة ديبلوماسية أو برلمانية تساعده في عدم حدوث فراغ أممي في الجنوب ويعمل على استثمارها قبيل حلول موعدد انتهاء مهمات ولاية "اليونيفيل" في نهاية السنة الجارية.. ثمة مسعى يجري العمل على تحريكه من جديد انطلاقاً من المبادرة النيابية التي وقعها 86 نائباً، عدا كتلتي " " و"القوات "، وتقضي بمطالبة الأمم المتحدة بالتمسك بغطاءٍ أممي في الجنوب وعدم ترك بلداته المحتلة أو سواها لإسرائيل.ويقوم وفد نيابي برئاسة النائب ملحم خلف بجولة على المسؤولين، استهلها بلقاء الرئيس جوزاف عون، وهي تحظى بموافقة الرئيس نبيه بري الذي يوضح لـ"النهار" أنه مع هذه الخطوة النيابية التي "تلقى مني كل الدعم والتأييد، ولن نتأخر في العمل على إبقاء علم الامم المتحدة في الجنوب". وفي المعلومات أن رئيس المجلس سيعمل على تحويل هذه المبادرة الى توصية في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، شرط موافقة الحكومة عليها وتبنيها هذا الطرح.ويؤكد خلف بدوره لـ"النهار" أنه عثر على نافذة في النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة تقول أنه يمكن للدولة العضو أن تتقدم بطلب على شكل توصية من خلال ممارسة ضغط من الجمعية العامة على مجلس الأمن. وسيوزع مضمون هذا المسعى على كل السفارات، بدءاً من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وسيتم التواصل مع المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان جون أورونو ومسؤولين ديبلوماسيين أخرين.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما بدأه النواب الموقعون على المبادرة النيابية التي مرت في المرحلة الأولى بتقديم الكتاب، والثانية التي تضمنت دراسة حقوقية، ويجري العمل اليوم على الخطوة الثالثة لدفع السلطة التنفيذية في هذا الاتجاه من أجل حملها الى مجلس الأمن والجمعية العامة. وتتحدث عن خطر دراماتيكي في جنوب لبنان وأن انتهاء مهمة "اليونيفيل" يعرّض لبنان لأخطار كبرى. وأنه يمكن الجمعية العامة توجيه توصية الى مجلس الأمن لإعادة النظر في القرار ،2790 وهذا ما يدعم موقف لبنان. ويختم خلف: "تلقينا كل الدعم من رئيس الجمهورية".مضمون الطلبوجاءفي مضمون الطلب الذي سيرفعه لبنان الى الأمم المتحدة: "(...) انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمن أبنائه، نتوجّه إليكم بطلب دعم مبادرة تدعو الجمعية العامة إلى توصية مجلس الأمن بإعادة النظر في القرار 2790.وقد عبّر عن موقف لبنان الجامع ستة وثمانون نائباً من أصل مئة وثمانية وعشرين، أي أكثرية موصوفة من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في رسالة وُجّهت إلى للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، مطالبة بإعادة النظر في القرار. في ضوء التطورات الميدانية واستمرار الاحتلال والاعتداءات :تعديل مسار إنهاء مهام اليونيفيل، بحيث لا تُنهى هذه المهام قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الشرعية وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.ضمان استمرار حضور أممي فاعل في جنوب لبنان، بما يدعم الجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701 (2006)، ويساهم في مراقبة الأوضاع والحد من مخاطر التصعيد.ربط أي تقليص للوجود أو إنهاء للمهام بتقييم فعلي للظروف الميدانية ومدى قدرة الدولة اللبنانية على تولّي مسؤولياتها بصورة مستدامة، وضمان عدم نشوء أي فراغ أمني أو أممي.إن لبنان لا يطلب وجوداً دولياً بديلاً من دولته، بل يتمسّك بالمظلة الأممية والشرعية الدولية لمساعدته سيادته الكاملة وتثبيت الاستقرار..