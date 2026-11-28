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تجرى اليوم انتخابات نقابة أطباء الأسنان في ، وسط خلافات نقابية وسياسية وقانونية بشأن شرعية الإجراءات وآلية الدعوة إلى الجمعية العمومية.ويأتي الاستحقاق في ظل اعتراضات على أداء مجلس النقابة الحالي ووجود طعون أمام ، ما دفع «القوات اللبنانية» و« الحر» إلى إعلان مقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً وحضوراً.وفي سياق السجال القائم، أصدرت هيئة أطباء الأسنان في ، بياناً أعلنت فيه رفضها توفير أي غطاء أو شرعية للانتخابات، فيما ردّت هيئة أطباء الأسنان في «تجمع لبنان الواحد»، على ما ورد في البيان، متهمةً أصحابَه بمحاولة ضرب شرعية مجلس النقابة.فقد اتهمت هيئة أطباء الأسنان في الوطني الحر، في بيانها، القيمين على مجلس النقابة بـ«فرض مجلس فاقد للشرعية بقوة الأمر الواقع، عبر دوس النظام الداخلي وانتهاكه بوقاحة»، مشيرةً إلى أنّ ذلك يجري «في مناخات الترهيب والتهديد والوعيد، وضرب الميثاقية في الصميم».وأدانت الهيئة ما وصفته بـ«النهج التسلطي الذي ينتهجه هذا المجلس المأزوم في التعامل مع الأصوات الحرة»، مضيفةً أنّ المجلس «لجأ إلى كيدية رخيصة وغير مسبوقة، محوّلاً المجالس التأديبية إلى سيف مسلّط ومحاكم تفتيش لقمع الزملاء المعارضين والحريصين على كرامة العمل النقابي».كما أشارت إلى ما يتداول من «معطيات خطيرة حول الفوضى المالية وسوء إدارة أموال النقابة وغياب أبسط قواعد الشفافية والمحاسبة».وأعلنت الهيئة رفضها «توفير أي غطاء أو شرعية لهذه المهزلة الانتخابية»، داعيةً إلى «مقاطعة شاملة وحاسمة للانتخابات المزمع إجراؤها يوم غد، ترشيحاً واقتراعاً وحضوراً».وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة تحذيراً إلى القوى السياسية الداعمة لهذا الأمر الواقع، داعيةً إياها إلى «الكف عن تغطية المخالفات والعودة الفورية إلى صوت العقل والقانون».في المقابل، ردّت هيئة أطباء الأسنان في تجمع لبنان الواحد، اليوم، على بيان هيئة أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر، معتبرةً أنّ «استعمال الهيئة هذه اللغة غير المسبوقة في التعامل بين أطباء الأسنان تتناقض بداية مع ما يدّعونه من مُثل ويعكس حجم التخبّط والتناقض والانهيار لديهم، وهذا ليس بجديد».وأضافت أنّ «الحديث عن شرعية مجلس النقابة الحالي، فالقاصي والداني يعلم تماما أن أصحاب البيان هم من حاولوا الانقلاب وضرب الشرعية والتمرد على القوانين والأنظمة»، مشيرةً إلى ما وصفته بـ«ارتكابات وممارسات في العام الماضي في الجمعية العمومية بعد فقدانهم لأمل الوصول بالوسائل الديمقراطية».ولفتت الهيئة إلى أنّ القضاء «قال كلمته وانتصر الحق في محكمة البداية والاستئناف والتمييز».كما اعتبرت أنّ البيان الصادر عن التيار يأتي «محاولة لحفظ ماء الوجه لدى جمهورهم الذي عرف تماما حجم الخطايا التي ارتكبوها، وعرف تماما أين أوصلتهم هكذا ممارسات».