Advertisement

ومع تردد معلومات عن تقدم في المفاوضات مع واحتمال توقيع الاتفاق الأولي معه على مستوى الموظفين، حالما يتم إنجاز قانون الفجوة، وهو شرط أساسي للصندوق لتوقيع الاتفاق، تؤكد مصادر قريبة من المركزي أن هامش التباينات مع وزارة المال ضيّق جداً وقد نجحت المناقشات الجارية في إرساء تفاهم على بعض النقاط الأساسية المتعلقة بمديونية الدولة حيال المصرف المركزي.وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى أن موضوع الدين حقق تقدماً في ظل الوثائق التي تثبت المديونية. وتكشف في هذا الإطار عن محضر اجتماع رسمي موقّع بين والوزارة، أقرّت بموجبه الأخيرة بمديونية الدولة إزاء المصرف بقيمة 16.5 مليار دولار. وسواء سُمّيت هذه المبالغ سلفات أو تسهيلات ائتمانية أو دفعات مسبقة أو قروضاً، فإن التسمية لا تغيّر في جوهر الأمر، وهو ثبوت المديونية والإقرار بها..وتضيف المصادر أن هناك مبلغاً إضافياً لا يقلّ عن 8.4 مليارات دولار، ينتظر مصرف أن تثبته نتائج التدقيق الجنائي الذي تجريه شركة Alvarez & Marsal. وهذا المبلغ يتعلّق حصراً ببرنامج الدعم، ولا يشمل المبالغ الإضافية التي دفعها مصرف لبنان لمصلحة الجيش ووزارة الخارجية ومؤسسة ، ما بين أواخر عام 2019 حتى عام 2023.وعليه، فإن مجموع المبالغ المثبتة في قيود مصرف لبنان وتلك التي لا تزال خاضعة للتدقيق الجنائي يبلغ نحو 25 مليار دولار حدّاً أدنى. أما بالنسبة إلى نقاط التوافق مع وزارة المال، فتؤكد المصادر على مسألتين جوهريتين:- الإقرار بمبدأ مديونية الدولة حيال مصرف لبنان وبوجود هذا الدين.- تخصيص مبلغ سنوي يقارب 500 مليون دولار لسداد أصل الدين، وليس لسداد الفوائد عليه، على أن يُدرج هذا المبلغ سنوياً في الموازنة العامة، بما يكرّس التزاماً مالياً على عاتق الدولة..اما التباين بين الجهتين، فينحصر وفق المصادر، في تحديد القيمة الاسمية الإجمالية للدين الواجب الإعتراف به. ولا ترى المصادر أنه ناجم عن عدم رغبة الحكومة في الإقرار بوجود الدين، بل عن خشيتها من أن يؤدّي إدراج قيمته الإسمية كاملة من ضمن الدين العام، إلى رفع مستوى مديونية الدولة بصورة تؤثّر سلباً على نتائج تحليل استدامة الدين العام الذي يجريه صندوق النقد، وعلى قدرة لبنان على استيفاء المعايير المعتمدة في هذا الإطار. من هنا، تشدد المصادر على ضرورة التمييز بين الإقرار بوجود الدين وأهميته، والتوافق على آلية تسديده، وتحديد قيمته الإسمية النهائية.