كتبت كلارا جحا في "نداء الوطن":

ثمّة صور تختصر ما لا تقوله البيانات الرسميّة. ولعلّ صورة لقاء الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالسفير الأميركي ميشال عيسى، في مقرّ السفارة الأميركية في عوكر، واحدة منها.

فالتباين بين ملامح الجدّية التي ارتسمت على وجه عيسى والانفراج الذي بدا على وجوه جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، يختصر، إلى حدّ بعيد، دلالات اللقاء بالنسبة إلى جنبلاط، خصوصًا بعد المعلومات التي بلغته من في الأسابيع الأخيرة عن احتمال إدراجه، وعدد من المحيطين به، على لائحة الأميركية. اللقاء الذي "فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين"، على حدّ تعبير مصدر مطّلع، جاء بعد فترة من انقطاع التواصل وتراكم الخلافات. فكيف وصلت العلاقة بين جنبلاط والولايات المتحدة الأميركية، وتحديدًا سفيرها في ، إلى هذا الحدّ من التوتّر؟ ومَن أعاد فتح قنوات التواصل؟

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بدأت أولى ملامح التوتّر في العلاقة تظهر إلى العلن في 27 آب الماضي، عندما وصف عيسى موقف جنبلاط من اتفاق الإطار بالقول: "يوم بدّو ويوم ما بدّو"، فردّ جنبلاط بنبرة تهكّميّة عبر منصّة "إكس": "يبدو أنّ السفير الأميركي ميشال عيسى، وسط انشغاله بمختلف نشاطاته الثقافية والسياسية، لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي".

جنبلاط، وفي أكثر من إطلالة إعلاميّة، عبّر عن رفضه اتفاق الإطار، متمسّكًا باتفاقية الهدنة، كما وجّه انتقادات لاذعة إلى الفريق اللبناني المفاوض، ولا سيّما سفيرة في واشنطن ندى حمادة معوّض، معتبرًا أنّها ارتكبت "خطأ في الحسابات السياسية، ومعلنًا عدم ثقته بأدائها. وشكّلت هذه المواقف أحد أبرز أسباب التوتّر في علاقته بالإدارة الأميركية.

أمّا القشّة التي قصمت ظهر البعير وأضفت على الخلاف بين جنبلاط وعيسى طابعًا شخصيًّا، فكانت مقابلة الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتراكي مع الإعلامية هادلي غامبل في أواخر تشرين الأول، حين وجّه انتقادات مبطّنة لعيسى، قائلا: "أعطونا دبلوماسيين أفضل هنا، وسياسة أفضل هناك". وأثارت هذه التصريحات، بحسب مصادر مطّلعة، استياء عيسى شخصيًّا، كما لاقت امتعاضًا كبيرًا لدى الإدارة الأميركية، عبّر عنه متحدّث باسم الخارجية بالقول: "جنبلاط سيفعل ويقول كلّ ما يخدم مصلحته، ويتصرّف من دون اكتراث يُذكر بالمبادئ أو بقاعدته الشعبية أو بمستقبل بلده".

مصادر مطّلعة على هذا الملفّ أكّدت لـ "نداء الوطن" أنّ اسم جنبلاط سُحب من لائحة العقوبات الأميركية المحتملة، أقلّه في المرحلة الراهنة، وأنّ أطرافًا عدّة ساهمت في تحقيق ذلك، في مقدّمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عبر سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، وبوساطة من ، وتحديدًا الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. والمفارقة أنّ السفيرة معوّض، التي سبق أن انتقد جنبلاط تعيينها وأداءها في أكثر من مناسبة، كانت، بحسب المصادر، في طليعة العاملين على تجنيبه العقوبات، بالتنسيق مع عدد من الشخصيات الناشطة على مستويات رفيعة في الداخل والخارج، من بينها عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة.

وتُوِّجت هذه المساعي بلقاء جنبلاط وعيسى في عوكر، الذي أتاح تبديد جانب من التوتّر المتراكم وطيّ صفحة الخلافات السابقة، من دون أن يعني ذلك، بحسب المصادر، أنّ الطرفين باتا على ضفّة سياسيّة واحدة..