أبدى مصدر قانوني مالي على ارتباط إداري بمصرف استياءه من الحملة الإعلامية التي تستهدف من قبل "جهات يسارية" تسعى من خلال الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى تغيير وجه لبنان المصرفي الليبرالي والاقتصاد الحر، لمصالح غير ظاهرة حتى الساعة، ولكنها تصب في خانة "اقتصاد الكاش" الذي يخدم مصلحة "الحركات الأصولية الراديكالية".

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المصدر أكد أن هناك أجوبة واضحة لمصرف لبنان على كل الأسئلة الواردة وحملات "التشويش" ، حيث ان ثوابت المصرف واضحة ولن تتغير، وهي:



- الحفاظ على وموجوداته وصلاحياته وعلى قانون النقد والتسليف.



- ضمان عودة الودائع كاملة للمودعين بخطة تتراوح بين 5 و10 سنوات.



- الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كونه العامل المساعد الأول لنهوض الاقتصاد اللبناني وعودة دخول لبنان ضمن النظام المصرفي العالمي.



- تنفيذ القوانين الإصلاحية المالية التي أقرّها وسيقرّها مجلس النواب من دون أن تتعارض مع قانون النقد والتسليف.



المصدر ختم أن "مصرف لبنان" لم ولن يتأثر بأي حملة عليه أو على "الحاكم" أو ، كونه يعطي الاولوية الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتعزيزه، وعدم السماح للدولة بالاستدانة، وسيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة عليه تجاه المودعين.

