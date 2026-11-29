يبدو أن هناك عودة تدريجية إلى التواصل الرتيب بين " " و" "، بعد مرحلة من التوتر السياسي وغياب التنسيق الفعلي بين الطرفين.

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غير أن هذا التواصل لا يندرج ضمن أي مسعى لإعادة بناء التحالف السياسي، لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط، بقدر ما يفتح الباب أمام إنهاء حالة القطيعة السياسية التي بدأت قبل مدة.

ومن الواضح أن حجم الخلافات السياسية المتراكمة بين الطرفين لا يزال يحول دون حصول تقارب جدي بينهما، لكن ذلك لا يمنع وجود مصلحة مشتركة في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، بعيداً عن السجالات الإعلامية، خصوصاً في ظل التحولات السياسية التي تشهدها الساحة .