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وفي ظل تصاعد الهجمات السيبرانية عالمياً، يبرز الأمن الرقمي اليوم باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، ما يضع أمام تحدي بناء منظومة قادرة على حماية مؤسساته وبيانات مواطنيه من التهديدات المتزايدة.وفي هذا السياق، أعلن لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في أواخر تشرين الأول 2026، أن العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للأمن السيبراني، يهدف إلى إنشاء جهة وطنية متخصصة ومنحها الصلاحيات اللازمة لقيادة هذا الملف وإدارة المخاطر الرقمية.ويأتي هذا التوجه في إطار أولويات تشمل اعتماد التحوّل الرقمي الآمن منذ التصميم، وتعزيز الصمود السيبراني الوطني، وتنمية الكفاءات المتخصصة، وترسيخ الحوكمة والمساءلة، وتوسيع التعاون الإقليمي.لكن ماذا يعني عملياً وضع قانون للأمن السيبراني؟ وما الذي يمكن أن يغيّره في قدرة لبنان على مواجهة الهجمات الإلكترونية؟يُشير خبير في قطاع الاتصالات، عبر " "، إلى أن "الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية أجهزة الكمبيوتر أو تركيب برامج مكافحة الفيروسات، بل هو منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الشبكات والبيانات والأنظمة الرقمية من الاختراق والتجسس والسرقة والتخريب والتعطيل، وتكمن أهميته في أن معظم القطاعات باتت تعتمد على التكنولوجيا، من المصارف والاتصالات إلى المستشفيات والمطارات والكهرباء والمياه والإدارات الرسمية، ما يجعل استهداف أحد هذه القطاعات قادراً على إحداث تداعيات تتجاوز المؤسسة المعنية إلى الاقتصاد وحياة المواطنين".ويُضيف: "من هنا، فإن إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني يشكّل خطوة أساسية نحو توحيد الجهود وتنسيق الاستجابة للهجمات، بدلاً من بقاء المسؤوليات موزعة بين مؤسسات متعددة، ومن المفترض أن تتولى هذه الجهة وضع استراتيجية وطنية للحماية الرقمية، ورصد التهديدات، وتلقي البلاغات عن الاختراقات، وتنسيق الاستجابة للحوادث، وإصدار التحذيرات، ومساعدة المؤسسات المتضررة، فضلاً عن وضع معايير أمنية للقطاعات الحيوية وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة".ويوضح أن "المخاطر التي يمكن أن يتصدى لها هذا الإطار القانوني متعددة، وأبرزها هجمات الفدية الإلكترونية التي تستهدف تشفير بيانات المؤسسات وابتزازها مالياً، وعمليات التجسس وسرقة المعلومات الحكومية والمالية، وهجمات تعطيل المواقع والخدمات، واختراق سلاسل التوريد الرقمية عبر استهداف شركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات، إضافة إلى عمليات انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات ونشر المعلومات المضللة".وتزداد خطورة هذه التهديدات مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الهجمات الإلكترونية، إذ بات بالإمكان استخدامه لإنتاج رسائل احتيالية شديدة الإقناع، وتقليد أصوات المسؤولين والمديرين، وإنشاء مقاطع مصوّرة مزيفة، واستهداف المؤسسات بعمليات أكثر تطوراً. وفي المقابل، يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي دفاعياً لرصد الأنشطة غير الطبيعية واكتشاف الاختراقات وتحليل التهديدات وتسريع الاستجابة لها.وقد أظهرت الهجمات التي شهدتها دول مختلفة خلال عام 2026 أن القطاع المالي والمؤسسات الحكومية والبنى التحتية باتت أهدافاً مباشرة للعمليات السيبرانية. كما سلطت تقارير دولية الضوء على ارتباط بعض الهجمات بالتوترات الجيوسياسية، بما يؤكد أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى شبكات الاتصالات والأنظمة المالية والبيانات والمؤسسات الرقمية. ولا يعني ذلك أن كل هجوم إلكتروني يحمل طابعاً سياسياً أو عسكرياً، إذ تتنوع دوافع المهاجمين بين التجسس والابتزاز والربح المالي والتخريب.أما بالنسبة إلى لبنان، فيعتبر خبير الاتصالات أن "الحاجة إلى منظومة وطنية للأمن السيبراني تزداد في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية والأمنية التي يواجهها البلد، فالقطاع المصرفي يتعامل مع بيانات ومعاملات مالية حساسة، وشبكات الاتصالات تشكّل أساس الخدمات الرقمية، فيما تحتوي المؤسسات الحكومية والمستشفيات على قواعد بيانات يمكن أن تكون هدفاً للتجسس أو الابتزاز أو التخريب، كذلك، فإن أي استهداف لأنظمة الكهرباء والمياه والمطارات والموانئ قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على الحياة اليومية والاقتصاد".ويلفت إلى أن "أهمية القانون لا تقتصر على منع الاختراقات، بل تشمل أيضاً مفهوم الصمود السيبراني، أي امتلاك القدرة على اكتشاف الهجوم بسرعة، والحد من انتشاره، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، واستعادة الأنظمة والبيانات بعد وقوع الضرر". ويشدد على أن "ذلك يتطلب خططاً احتياطية، ونسخاً آمنة للبيانات، وتدريبات دورية، وأنظمة بديلة تضمن عدم تحول أي هجوم إلى شلل كامل في مؤسسة أو قطاع."ومن أبرز المسائل التي ينبغي أن يعالجها القانون تحديد القطاعات الحيوية وإلزامها بمعايير حماية واضحة، وفرض آليات للإبلاغ عن الاختراقات، وإجراء تدقيق أمني ، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بين الهيئة المقترحة والوزارات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية. كما يجب أن يوازن بين متطلبات الأمن الرقمي وحماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، بحيث لا تتحول مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى مبرر للمساس بالحقوق والحريات.وتبقى مسألة التنفيذ التحدي الأساسي، إذ إن إقرار القانون وحده لا يكفي لحماية لبنان من الهجمات، ما لم يترافق مع تمويل مُستدام، وتحديث للبنية التكنولوجية، واستقطاب للخبراء، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وجود آليات رقابة ومساءلة تضمن تطبيق المعايير الأمنية فعلياً.في المحصلة، يشكّل مشروع قانون الأمن السيبراني فرصة أمام لبنان للانتقال من التعامل مع الاختراقات بعد وقوعها إلى بناء منظومة وطنية استباقية قادرة على رصد المخاطر وإدارتها والحد من تداعياتها، فالأمن السيبراني لم يعد ملفاً تقنياً يخص الخبراء وحدهم، بل أصبح جزءاً من حماية الدولة واقتصادها ومؤسساتها ومواطنيها.وفي زمن يمكن فيه لهجوم إلكتروني أن يعطّل مستشفى أو يهدد بيانات مصرفية أو يستهدف شبكة اتصالات، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان لبنان سيتعرض لهجمات رقمية، بل ما إذا كان يمتلك الجهوزية المؤسسية والتقنية اللازمة لمواجهتها والتعافي منها.